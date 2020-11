Disponibilidad PS5: Sony confirma que todo está vendido

Sony acaba de declarar a la PS5 oficialmente "agotada".

Hablando con la agencia de noticias rusa TASS, el CEO de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan reveló que la PS5 se vende más rápido de lo que se produc. También afirmó que ahora mismo el primer objetivo de la compañía es poder garantizar una mayor disponibilidad de la PS5.

"Nos hemos quedado sin existencias", dijo Ryan. “Y lo mismo ocurrirá en Rusia, no tengo ninguna duda. Pasé parte del año pasado tratando de asegurar una alta demanda [para la PS5]. Hoy dedico la mayor parte de mi tiempo a aumentar la producción para satisfacer esta demanda".

Ryan también habló sobre las guerras de las consolas y la PS4. Según él, muchos de los primeros usuarios de la PS5 ya tenían la PS4. Y reiteró que servir a la comunidad de PlayStation 4 sigue siendo uno de los objetivos de Sony — y lo será hasta 2022.

“La experiencia pasada nos enseña que las tres cuartas partes de los primeros compradores, los del lanzamiento navideño, serán propietarios de PS4", apuntó Ryan. “El 25% restante estará compuesto por usuarios de otras consolas o fuera del mundo de las consolas. La mayoría de los que compran PS5 ya tienen una PS4". Ryan dice que se han vendido aproximadamente 114 millones de PS4 en todo el mundo, por lo que la cantidad de personas que se cambiarán a PS5 desde otras plataformas es aún pequeña.

El rival de Xbox Game Pass

Cuando el entrevistador preguntó cuál será la respuesta de Sony al excelente servicio Xbox Game Pass de Microsoft, Ryan dijo que habrá noticias pero no dio pistas: “habrá algunas noticias, pero no hoy. Tenemos nuestro servicio PlayStation Now, al que ya pueden acceder la mayoría de nuestros usuarios".

Hablando de la guerra de consolas, Ryan afirmó que no es un término que use o que le guste. Para él, dice Ryan, es bueno porque les empuja a dar lo mejor. Sony, afirma, está feliz y orgullosa de su nueva consola.

Así que no sabemos si Sony tiene la intención de mejorar el servicio PS Now o proponer algo nuevo como PS Plus Collection para PS5. No es fácil de predecir pero, según lo que dice Ryan, algo hay en camino.