Disney Plus va a mejorar mucho en los próximos meses

Disney Plus está a punto de reforzar su título de mejor servicio de streaming en 2022.



Como apunta DejaView, Hulu ha añadido casi 30 documentales de National Geographic a su página de títulos que van a estar disponibles a finales de marzo. La explicación es que aterricen en Disney Plus el mes que viene.



Disney aún no lo ha confirmado, pero tanto Hulu como National Geographic son ahora propiedad de The Walt Disney Company, así que sería una gran sorpresa ver que estos documentales — muchos de los cuales ya están disponibles en las versiones internacionales de Disney Plus — se fueran a otra parte que no fuera el streamer que ya es el hogar de National Geographic.



En la lista hay series de larga duración muy populares como Nazi Megastructures, así como proyectos más nuevos como 9/11: One Day in America (que se realizó para coincidir con el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre).

Ésta es la lista de títulos:

To Catch A Smuggler

Trafficked With Mariana Van Zeller

Locked Up Abroad

Pop Goes The Vet

Drug Lords: The Next Generation

Narco Wars

Drugs Inc

Hitler’s Last Stand

Nazi Megastructures

North Korea: Inside the Mind of a Dictator

Blood On The Wall

Great Shark Chow Down

Cannibal Sharks

Shark Movers: Deadly Cargo

Forecast Shark Attack

Activate: The Global Citizen Movement

Bin Laden’s Hard Drives

Superstructures: Engineering Marvels

The March On Washington

Apollo: Back To The Moon

The Armstrong Tapes

Ultimate Survival WWII

Extreme Rescue

Legendary Catch

Dead By Dawn

Rise Again: Tulsa and the Red Summer

Snake City

9/11: One Day in America

Como ya hemos dicho, algunos de estos documentales ya están en Disney Plus en regiones fuera de EEUU. Las megaestructuras nazis, por ejemplo, ya estaba disponible en la versión británica del Disney Plus. Es lógico que el resto hará el cambio de Hulu a Disney Plus en un futuro muy próximo.



Este movimiento se produce tan sólo una semana después de que Disney confirmara que las series de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher — que estaban hasta ahora disponibles en Netflix — se unirán a su catálogo Marvel en Disney Plus este 16 de marzo.

Análisis: un frenesí por el drama real

La batalla entre Netflix, Disney Plus y HBO Max se está recrudeciendo más allá de las películas y series de ficción. Cada vez más, las cadenas hacen más hincapié en la creación de contenido documental de calidad.

Ha sido un género impulsado por la popularidad de series como Tiger King y The Last Dance durante la pandemia. Netflix ha disfrutado de un éxito particular en la producción de algunos de los mejores documentales de los últimos tiempos. Este enfoque sigue dando sus frutos: The Tinder Swindler se clasificó como el largo más popular de Netflix superando a proyectos de largometrajes mucho más caros disponibles en el servicio.



Disney no ha dedicado tantos recursos internos a producir nuevo contenido documental como Netflix, pero la adquisición de National Geographic ha conseguido algunas de las mejores mentes cinematográficas en el negocio de la no ficción. Free Solo ganó el Premio de la Academia al Mejor Largometraje Documental en 2019, por ejemplo. Y The Rescue está nominado en la Oscars de este año.



La llegada de 30 documentales más a la versión estadounidense de Disney Plus (y quizás el resto) aumenta aún más el valor de un servicio de streaming que es la mayor amenaza inmediata para la supremacía de Netflix.