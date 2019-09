Disney Plus: las series, las películas, fecha de lanzamiento y precio

Parece que Disney Plus (o en corto, Disney+) va a ser la plataforma de vídeo digital más grande del 2019. Y eso contando con el servicio Apple TV Plus. Su catálogo tiene tal potencia que amenaza a plataformas de “streaming” más pequeñas como HBO Max y a la propia Netflix.

Actualización: Disney Plus se acaba de estrenar por sorpresa en piloto gratuito para Holanda pero todavía no hay señal de su estreno en otros países fuera de Estados Unidos, incluyendo el Reino Unido.

Disney Plus va a tener prácticamente todo lo que la mayoría de las masas consumidoras quieren — películas, series de televisión y dibujos animados de Disney, Pixar, Star Wars, y Marvel así como Los Simpsons, la películas de X-Men, y todas las películas y series de 20th Century Fox. Al catálogo inmenso ya existente, Disney va a añadir contenido original producido por sus diferentes factorías en exclusiva para este servicio.

Ahora mismo sabemos cuál va a ser el modelo de precio — sólo $8 por el canal básico y $13 con Hulu and ESPN+ — y la fecha de lanzamiento — el día 12 de noviembre. También sabemos que estará disponible para todas las plataformas de hardware, incluyendo Apple TV, iOS, Android y la Xbox One. Y aunque todavía no parece que vaya a haber Disney+ para el Fire TV Stick de Amazon, probablemente también estará disponible en un futuro cercano. Sobre todo teniendo en cuenta que Disney planea una app Disney Plus para la Nintendo Switch.

El resumen rápido

¿Qué es Disney Plus? Una plataforma de vídeo online como Netflix pero con un catálogo inmenso de series y películas bajo el paraguas de Disney.

¿Cuándo sale? El 12 de noviembre de 2019

¿Cuánto cuesta? $7 al mes en los Estados Unidos, $9 en Australia y Canadá, $10 en Nueva Zelanda, y €7 en Holanda. No hay precio en ninguna otra parte.

¿Dónde puedo verlo? Disney Plus estará disponible como aplicación para iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, Android TV, Nintendo Switch; y como página web en cualquier navegador moderno de PC o Mac.

La Casa del Ratón lleva trabajando mucho tiempo en la plataforma Disney Plus durante bastante tiempo, depués de comprar la firma de distribución de vídeo online BAMTech en 2017. BAMTech empezó distribuyendo partidos de baseball de la Major League Baseball y ahora es el motor de HBO Now y ESPN+, así que sabe bastante de esto de repartir vídeo para audiencias enormes (como Juego de Tronos).

Desde luego, lo que Disney dice que vas a poder hacer con Disney Plus es impresionante: cuatro streams simultáneos a cuatro dispositivos en formato 4K HDR sin coste adicional alguno. Para tener eso en Netflix tienes que pagar $16 en Estados Unidos. Y encima el vídeo y el audio es de Dolby, con soporte para Dolby Vision (para contenido de vídeo de alto rango dinámico HDR) y Dolby Atmos para audio. Vamos, que salen a liquidar a Netflix con todo el arsenal.

Fecha de lanzamiento de Disney Plus

El servicio Disney Plus saldrá el 12 de noviembre de 2019 en cinco países: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y [por algún motivo que no logro entender] Holanda. Esperamos que el resto de países salga pronto, pero la compañía californiana ya ha dicho que esperan lanzar la plataforma "en los mercados más grande durante los dos primeros años", según ScreenRant.

Los precios y ofertas de Disney Plus

Disney costará $7 al mes en Estados Unidos, $9 al cambio en Australia y Canadá, $10 en Nueva Zelanda y 7 euros en Holanda. En los USA van a por Netflix, cuyo precio base cuesta $9. Con cuatro streams en 4K como ofrece Disney Plus, Netflix cuesta más del doble: $16.

“Puedo afirmar que el plan de Disney es sacar un precio substancialmente menor que el de Netflix. Esto se debe en parte a que tenemos menos volumen [de series y películas] que Netflix.”

Según el presidente y CEO de Walt Disney Company Robert Iger, el objetivo de este precio es tanto una manera de atacar a Netflix como un indicador de que Disney Plus tiene un catálogo más pequeño que Netflix: "Tendrá mucho contenido de alta calidad [al contrario que Netflix, que tiene mucha basura] por las franquicias y marcas con las que contamos. Pero al principio tendrá menos volumen de contenido, así que el precio debe reflejar este hecho.”

Iger también sugirió que el precio irá incrementándose gradualmente a medida que el servicio incremente el número de títulos en su catálogo, igual que los precios de Netflix han ido incrementándose a medida que añadían nuevos títulos originales.

Sin embargo, Disney Plus también estará disponible por $13 en una oferta que rivaliza con el Netflix de 4K para cuatro usuarios en los Estados Unidos, incluyendo Hulu (con anuncios), ESPN+ y Disney Plus en el mismo paquete. Ése es el mismo precio que la suscripción standard de Netflix y ofrece un catálogo de contenido para todas las edades y, además, amantes del deporte.

Los shows y películas originales Marvel en Disney Plus

Los fans de Marvel lo van a flipar con Disney Plus. Aparte de todo el catálogo de películas del universo de superhéroes, la compañía va a lanzar varias series basadas en los personajes que ya conocemos .

El primero será Falcon and The Winter Soldier (El Halcón y el Soldado de Invierno, con Anthony Mackie), que saldrá en el tercer cuatrimestre de 2020, después de un año desde que se lance la plataforma.

Los fans del actor sueco Tom Hiddleston tendrán una miniserie de seis episodios dedicada exclusivamente al Dios de la Mentira: Loki. Se lanzará a principios de 2021, según MTV News. Marvel contó en el San Diego Comic-Con 2019 que la serie empieza cuando Loki se escapa con el Tesseract en Avengers: Endgame, en lo que parece ser una realidad alternativa.

En el 2021 también veremos WandaVision, una serie que seguirá a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bethany) que tendrá mucho que ver con lo que pase en la secuela de Doctor Strange, y una serie dedicada a Hawkeye, con también contará con el actor que hizo del superhéroe en las películas: Jeremy Renner.

The Defenders acabó demasiado pronto pero Marvel está pensando en sacar más series con héroes de la calle en Disney Plus. (Image credit: Netflix)

Según la publicación sobre cine y televisión Deadline, el jefe del grupo de televisión de Marvel Jeph Loeb, ha dicho que habrá más series "de héroes de a piel" en Disney Plus, con programas que van a reemplazar o expandir el universo de Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist y The Defenders, todos ellos estrenados en Netflix y cancelados después de varias temporadas.

Lo más interesante es quizás la nueva serie de animación Marvel's What If...?, basada en los comics del mismo nombre. La premisa de la serie es dar a los fans un vistazo a qué hubiera pasado si algo en las historias del universo Marvel hubiera cambiado ligeramente. Por ejemplo: ¿qué hubiera pasado si la agente Peggy Carter hubiera recibido el suero del super soldado que convirtió a Steve Rogers en Capitán América?

El pasado mes de agosto, en la convención D23 Expo, el presidente de Marvel Kevin Feige anunció tres nuevas series que debutarán con el servicio: She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel.

Además, respecto a las series de Marvel en Netflix, probablemente desaparecerán de esta última plataforma cuando los contratos de explotación que las dos compañías firmaron en su día dejen de estar en vigor.

En una llamada para inversores, el CEO de Disney Bob Iger clarificó que la primera película de la factoría Marvel que no aparecerá en Netflix y sí como exclusiva en Disney Plus será Capitán Marvel, que estará disponible el día del lanzamiento del servicio, seguida de Avengers: Endgame un mes más tarde.

El universo de Star Wars

Una de las producciones originales más excitantes en la nueva plataforma será The Mandalorian, una serie dirigida por Job Favreau, el director con el que comenzó el universo cinematográfico Marvel con Iron Man.

The Mandalorian narra las aventuras de un caza recompensas de la misma raza que el famoso Boba Fett. Protagonizada por el actor chileno-americano Pedro Pascal, que en su día interpretó el papel de Oberyn Martell en Juego de Tronos.

(Image credit: Lucasfilm)

Favreau tendrá más ayuda en la dirección, como Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Bryce Dallas Howard, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y Deborad Chow (Jessica Jones).

También sabemos que otro actor hispano, el mexicano Diego Luna, tendrá una serie propia volviendo a interpretar su papel de Cassian Andor en Rogue One, una precuela que explorará sus aventuras antes de los eventos narrados en la película sobre el robo de los planos de la Estrella de la Muerte.

Y finalmente el plato gordo: Ewan McGregor volverá a hacer de Obi-Wan Kenobi en su propia serie de televisión. No hay detalles sobre la serie, pero probablemente la serie tratará las aventuras de Obi-Wan después del fin de la República a manos del Emperador y Darth Vader, así como su posterior exilio a Tatooine para vigilar al pequeño Luke Skywalker.

Por último está la serie de animación Star Wars: The Clone Wars, que actualmente se emite en el canal Disney y está disponible para streaming en Netflix. Imaginamos que, igual que con las series de Marvel, las temporadas ya existentes desparecerán pronto de Netflix.

Disney Plus: 21st Century Fox

La compra de Fox por parte Disney ha sido uno de los eventos más sonados de la industria del cine y la televisión de este año. Fox tiene los derechos de un cerro de películas y series de televisión clásicas, incluyendo la serie más longeva de las historia: The Simpsons. Según Disney, la nueva plataforma tendrá todos y cada uno de los episodios emitidos en los 30 años de ya legendaria andadura televisiva.

Fox también tiene los derechos de series míticas como X-Files y los derechos del mundo de los mutantes de X-Men y de los Cuatro Fantásticos, que por fin vuelven a casa con el resto del universo Marvel excepto la versión de carne y hueso de Spide-Man, que pertenece a Sony.

Todavía no se sabe si estas propiedades aparecerán en la plataforma digital o en el cine. Lo que sí aparecerá de repente serán todos los episodios de varias serie de animación clásicas de los 90, de X-Men a los Cuatro Fantásticos, según HypeBeast.

Otras películas y exclusivas

Aparte de Marvel y Star Wars, habrá de todo. Todas las películas de Pixar, por ejemplo, más una serie basada en Monsters Inc. llamada Monsters at Work. También habrá un remake de la antaño popular serie High School Musical llamada de forma absurda — High School Musical: The Musical: The Series.

Disney también pondrá a disposición de los suscriptores los remakes con actores reales como Lady and the Tramp y Mulan, que saldrán antes en cine. Y según Deadline también habrá proyectos basados en clásicos como Don Quijote, the Sword and the Stone, o Tres Hombres y Un Biberón.

Los más pequeños también tendrán los programas de Disney Channel, Disney Junior y Disney XD [padres, no pongáis a vuestros hijos estos programas].

Disney Plus también dispondrá de los documentales de naturleza de Disney Nature, incluyendo Dolphin Reef, que estará narrado por la actriz Natalie Portman (Jackie, Black Swan). Disney Nature trabaja en documentales y animación. En esta última categoría, los suscriptores de la nueva plataforma podrán ver Penguins.

Al final, puedes esperar "miles de horas" de contenido de la factoría Disney y todas las películas que salgan en el futuro de todos los estudios propiedad de la casa del ratón.

Todos los clásicos de Disney

Eso incluye la exclusiva de todas y cada una de las películas y series de animación de la factoría Disney. De Steamboat Willy al Rey León o los clásicos de Donald y Mickey, todo estará ahí. Y los remakes con actores reales, también. No podría ser de otra manera: con esto Disney se garantiza que toda casa con niños del planeta se apunten a Disney Plus sí o sí.

¿Qué es lo que no va a tener Disney?

Por lo que sabemos, el servicio de Disney no tendrá contenido que no esté producido por compañías de Disney. Todo será original, al contrario que Netflix o Hulu, que licencian películas y series de terceros.

Tampoco habrá ningún contenido de calificación para adultos (R-rated). Todas las películas y series de Fox que tengan violencia o sexo no aparecerán en Disney, pero sí en Hulu, como venían haciendo hasta ahora — por lo menos según dice Deadline .

Eso incluye al superhéroe más irreverente de todo: Deadpool. Según el sitio web ComicBook, quizás sí que haya una versión de Deadpool y X-Force autorizada para mayores de 13 años.

Las series más sangrientas y para adultos de Marvel realizadas junto con Netflix tampoco llegarán a Disney Plus. Por lo menos por ahora. Quizás Hulu coja el testigo o quizás Marvel se anime a hacer versiones algo más suavizadas.

¿Deberías suscribirte a Disney Plus?

Todavía no lo hemos podido probar, así que no te podemos dar un sí rotundo. Pero según el precio y el contenido que conocemos a día de hoy, va a ser difícil resistirse. Especialmente para fans de Star Wars, Marvel o la animación. Y si la calidad de los nuevos programas es buena y Disney mantiene el nivel, va a ser imposible decir que no. Y para familias con niños y niñas, también será imposible no suscribirse. Al fin y al cabo, Disney Plus tiene la exclusiva de una gran parte del catálogo infantil y juvenil más deseado del planeta.

¿Será tan bueno como para darse de baja de Netflix? Pues habrá que verlo. Netflix tiene algunas series imprescindibles y siguen apostando fuertes por contenido de calidad. Igual que HBO Max. De la que no tenemos ni idea es Apple TV+, que por ahora parece bastante limitada en contenidos.