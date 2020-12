Todas las nuevas series de Marvel y Star Wars en Disney Plus

Disney Plus acaba de confirmar sus planes a largo plazo para las franquicias de Marvel y Star Wars en su día del inversor. En total están preparando 10 series de Star Wars y 10 series de Marvel para los próximos años, apostando muy fuerte por estos dos universos.

Además de estas 20 series, también ha confirmado que estrenarán 15 películas de Disney, Disney Animation y Pixar en Disney Plus en los próximos años, así como 15 series de Disney y Pixar. Aparte de una película de Indiana Jones y una serie de Willow.

La compañía dice que su intención es realizar un gran lanzamiento de nuevo contenido cada semana. Sin duda, es un objetivo ambicioso que debe tener a Netflix, HBOMax y Apple temblando.

Las nuevas series de Marvel en Disney Plus

Aquí tenéis el listado completo y todos los nuevos trailers:

WandaVision

Loki (con Tom Hiddleston y Owen Wilson)

(con Tom Hiddleston y Owen Wilson) The Falcon and the Winter Soldier

Moon Knight

She-Hulk

Ms Marvel

Marvel's What If? (una serie animada con historias alternativas)

(una serie animada con historias alternativas) Hawkeye

Secret Invasion (con Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury)

(con Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury) Ironheart

Armor Wars (con Don Cheadle en el papel de War Machine)

Habrá una película de navidad en 2022 sobre Guardians of the Galaxy llamada The Guardians of the Galaxy Holiday Special, escrita y dirigida por James Gunn, que se rodará durante la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3

También habrá una serie de cortos llamada I Am Groot que estará protagonizada por varios nuevos personajes del universo Marvel.

Habrá más películas, claro. Muchas en 2021: Black Widow el 7 de mayo, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el 9 de julio y The Eternals el 5 de noviembre de 2021.

Habrá también una secuela de Spider-Man todavía sin título co-producida con Sony’s el 17 de diciembre, al parecer basada en el hit animado Spider-Verse.

Las nuevas series de Star Wars en Disney Plus

Aquí están todos los títulos de Star Wars y algunos nuevos sizzles y trailers:

Ashoka , la historia de la jedi de Clone Wars, en la misma línea temporal de Mandalorian

, la historia de la jedi de Clone Wars, en la misma línea temporal de Mandalorian Rangers of the New Republic , en la misma línea temporal de Mandalorian

, en la misma línea temporal de Mandalorian Andor basada en la película Rogue One

basada en la película Rogue One Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor y con Hayden Christensen como Darth Vader

protagonizada por Ewan McGregor y con Hayden Christensen como Darth Vader The Bad Batch (serie Animada)

(serie Animada) Acolyte , del cocreador de Russian Doll, Leslye Headland

, del cocreador de Russian Doll, Leslye Headland Lando , con Lando Calrissian como protagonista

, con Lando Calrissian como protagonista Star Wars: Visions — cortos de animación japonesa en el universo Star Wars

— cortos de animación japonesa en el universo Star Wars A Droid Story — una serie sobre C-3PO y R2-D2 de Lucasfilm y ILM

Las nuevas películas de Star Wars

Aparte de las series habrá dos nuevas películas. Una es Rogue Squadron, que narrará las aventuras de un escuadrón de pilotos rebeldes, dirigida por Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, cuyo padre en la vida real era piloto de caza de combate y murió en acción. Saldrá en 2022.

La otra es una película sin título dirigida por el realizador neozelandés Taika Waititi, que la dirigió Thor Ragnarok para Disney/Marvel y un episodio de The Mandalorian.

Jenkins compartió este teaser en Twitter, por desgracia sin imágenes de la producción:

Indiana Jones V y otros proyectos

La quinta parte (y final) de Indiana Jones saldrá en julio de 2022 y contará con el director James Mangold — de la oscarizada Ford v Ferrari — y con Harrison Ford en el papel de Indy — con 80 años de edad, nada menos.

También habrá una serie de Willow, cuya historia sucederá décadas después de los eventos del film de Ron Howard, estrenado en 1988. Contará con Warwick Davis en el papel del gran mago Willow Ufgood y el piloto estará dirigido por Jon Chu (realizador de Crazy Rich Asians). Se estrenará en 2022 en Disney Plus.

Disney apuesta fuerte por el streaming

Las series parecen ser el centro de atención para Disney Plus. La compañía no ha mencionado las nuevas películas de Marvel que ya estan en preparación. Ni las de Star Wars. Imaginamos que éstas llegarán primero al cine, una vez la vacuna del Covid-19 se haya distribuido por todo el planeta.

Pero nos ha sorprendido el compromiso de llevar los films de animación de Disney y las películas de Pixar directamente a Disney Plus. No sabemos si será de forma simultánea con el estreno en cines o si Disney ha decidido apostarlo todo al streaming como parece haberlo hecho HBOMax y Warner para 2021.

Es probable que tengamos más noticias en la tarde hoy. Puedes ver la retransmisión en vivo Día del Inversor de Disney si deseas conocer cualquier nuevo desarrollo en directo o volver aquí mañana para que te contemos más.