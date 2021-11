Disney Plus Day: noticias de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney y más

Disney Plus Day ha venido cargado de novedades. No sólo podemos ver ya Marvel's Shang-Chi y un montón de series y películas en Disney Plus sino que la plataforma ha anunciando una avalancha de nuevos títulos que encontrarás aquí.

Lo más destacado ha sido el primer vistazo a las próximas series de televisión de Marvel, Moon Knight, She-Hulk y Ms Marvel, la continuación de los exitosos dibujos animados de X-Men de los años 90 y un reportaje de la producción de la serie de televisión de Obi-Wan Kenobi.

También hemos podido ver la esperada Hocus Pocus 2, los tráilers de Baymax — el spin-off de Big Hero 6 — y noticias de una nueva adaptación de acción real de Las Crónicas de Spiderwick. Los fans de los Beatles también pudieron ver un nuevo clip del documental de Peter Jackson, Get Back.

Aquí tienes todos los anuncios.

Si estás interesado en suscribirte a Disney Plus antes del Disney Plus Day, estás de suerte porque desde ahora y hasta el 14 de noviembre, Disney ofrece una suscripción de un mes por sólo 1,99 dólares. Normalmente cuesta 7,99 $ al mes, así que es una pequeña ganga por 30 días.

Contrata la oferta antes del 14 de noviembre a las 11.59pm hora de la costa oeste por $1.99

Anuncios de Disney Plus Day

Nuevas series y trailers anunciados en Disney Plus Day

Aquí tienes todas las series y películas reveladas en Disney Plus Day, con producciones de Marvel, Star Wars, Pixar y más:

Marvel

La oferta de Marvel parecía inicialmente bastante decepcionante, ya que She-Hulk, Moon Knight, Echo, Ironheart, Secret Invasion y What If...? season 2 eran series que ya sabíamos que estaban en marcha y sólo hemos visto logos y anuncios de "Coming Soon" sin fecha.

Ms Marvel, a la que se le dio una nueva ventana de lanzamiento justo antes del Día Disney Plus, se estrenará en el "verano de 2022".

La sorpresa ha sido el spin-off de Wandavision, Agatha: House of Harkness, con fecha de "próximamente".

Sin embargo, si eres suscriptor de Disney Plus puede ver ahora Marvel Studios Disney Plus Day Special. Tienes que pasar varios viejos clips de WandaVision, El Halcón y el Soldado de Invierno, Loki y What If..., pero también btendrás una secuencia extendida de Hawkeye, además de los primeros vistazos a Moon Knight, She-Hulk, Ms Marvel y Secret Wars.

Habrá más series de animación. Spider-Man: Freshman Year, I am Groot (¡sobre Baby Groot!) y Marvel Zombies (basada en el cómic de muertos vivientes con superpoderes).

También habrá una serie de animación de X-Men, continuación de la que se emitió entre 1992 y 1997, que es un clásico de culto y una epopeya por entregas que posiblemente ayudó a preparar la explosión de las películas de Marvel en el siglo XXI. En las imágenes aparece un Lobezno parecido al de entonces. El título de X-Men '97 encaja con la línea temporal.

La fecha de estreno es un vago "2023". El resto de series no tienen ninguna fecha.

Star Wars

Agarrad vuestros sables láser porque, por fin, tenemos un avance de la serie de televisión de Obi-Wan Kenobi: un reportaje entre bambalinas de la producción de la serie que llegará el año que viene. Está disponible en Disney Plus ahora mismo, como el documental completo sobre Boba Fett.

Pixar

Cars no es la mejor franquicia del impresionante catálogo de Pixar pero siempre ha sido ridículamente popular entre los niños. No es de extrañar que Owen Wilson y Larry the Cable Guy vuelvan a poner voz a Rayo McQueen y Mater en la nueva serie de animación Cars on the Road. Saldrá en 2022.

Nosotros estamos personalmente mucho más entusiasmados con Win of Lose, una nueva serie de animación que llegará en otoño de 2023. Es la historia de un entrenador de softball y su equipo en una escuela de secundaria. Será la primera serie de televisión de Pixar basada en personajes originales y aquí tienes el primer vistazo:

Películas original Disney Plus y Hulu

Aunque no se ha anunciado en el Disney Plus Day, el blog Deadline afirma que una nueva película de Predator llegará en 2022. Titulada Prey, estará dirigida por Dan Trachtenberg. Es una precuela ambientada en hace 300 años cuando la nación comanche tiene que enfrentarse a los aliens. Llegará a Hulu en Estados Unidos.

La película de Steve Martin de 2003, Cheaper By The Dozen, tendrá un reboot protagonizado por Gabrielle Union y Zach Braff. Será una actualización de la comedia centrada en una familia multirracial de 12 miembros con una agitada vida doméstica y un negocio familiar. Se estrenará en Disney Plus en marzo de 2022.

@ItsGabrielleU and @ZachBraff are giving you a dozen reasons to be excited this #DisneyPlusDay.

Ya sabíamos que la secuela de Enchanted — Disenchanted — llegaría en 2022 pero ahora sabeos que llegará a Disney Plus en otoño de 2022. Aquí están las estrellas Amy Adams y Patrick Dempsey.

Amy Adams and @PatrickDempsey are sharing a bit of magic straight from Andalasia! #DisneyPlusDay #Disenchanted

Get Back, el esperadísimo documental en tres partes de Peter Jackson sobre los últimos días de los Beatles, llegará a Disney Plus el 25 de noviembre y ya tiene nuevo clip:

Aria Brooks, Michelle Federer, Rueby Wood, Lis Kudrow y Joshua Bassett protagonizan la nueva película musical original Better Late Than Never, que llegará en la primavera de 2022.

Y por fin, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy vuelven a hacer de brujas en la esperada Hocus Pocus 2, que ya está en producción y se estrenará en otoño de 2022.

También veremos una versión con actores de carne y hueso (y madera) de Pinocchio, dirigida por Robert Zemeckis y con un reparto de lujo que incluye a Tom Hanks. Saldrá en Disney Plus en otoño de 2022.

Cenicienta tendrá una versión moderna en vivo con Sneakerella. Saldrá el 18 de febrero y aquí tenéis el trailer:

Nuevos títulos Disney

La película Zootopia de 2016 fue muy divertida y un éxito en la taquilla. No es de extrañar que Disney vuelva a la carga con Zootopia+, una nueva serie de televisión ambientada en el mismo mundo. Llegará a Disney Plus en 2022.

Otra serie de televisión de Disney es Tiana, una continuación de la película de 2009 The Princess and the Frog. Si este arte promocional no miente, podría ser en animación tradicional, no 3D.

Tras la multimillonaria compra de 20th Century Fox, las películas de Ice Age han pasado a estar bajo el paraguas de Disney. Y tendremos nuevo film: The Ice Age Adventures of Buck Wild (protagonizada por Simon Pegg) que estará en streaming a partir del 28 de enero.

¡Baymax está de vuelta! El robot más cuco jamás creado — coprotagonista de Big Hero 6 — tendrá su propia serie de televisión original a estrenar en verano de 2022. Aquí tienes el primer tráiler.

A partir del 3 de diciembre podrá ver en Disney Plus un nuevo Diary of a Wimpy Kid una versión animada tiene un póster. Aquí tienes al guionista y productor Jeff Kinney para hablar de la película.

Our very own @WimpyKid, Jeff Kinney, has a special #DisneyPlusDay message for you.

Chip n Dale: Rescue Rangers vueltven en una nueva película para televisión en Disney Plus, con John Mulaney y Andy Samberg poniendo la voz. No es un reboot sino un regreso, dice Disney.

We're seeing double with John @Mulaney 'n @AndySamberg! 🐿🐿 #DisneyPlusDay #RescueRangers

Series de TV

Willow, una serie de televisión que será secuela de la película de 1988, está confirmada para su lanzamiento en 2022 en Disney Plus. La estrella — Warwick Davis — presenta a sus coprotagonistas en el siguiente vídeo (que probablemente no estaban vivos cuando salió la original).

Los cuentos de hadas literales de Holly Black y Tony DiTerlizzi, The Spiderwick Chronicles, se convirtieron en película en 2008. Disney Plus lo va a reconvertir en una serie de acción real.

High School Musical: The Musical: The Series: Season 3 (el título más largo de Disney Plus Day) se confirma para 2022.

También un reboot de The Proud Family subtitulado Louder and Prouder, con Lizzo, Tiffany Haddish, Gabrielle Union y Cedric the Entertainer. Llegará en febrero.

Documentales

Nuevos estrenos de Disney Plus Day

National Geographic recurre a grandes nombres para sus documentales. Will Smith se une al director de Cisne Negro, Doug Liman, en Welcome To Earth, que se estrenará el 8 de diciembre.

También podrás ver a Chris Hemsworth en National Geographic's Limitless with Chris Hemsworth.

National Geographic también quiere celebrar los espacios abiertos del continente americano con America the Beautiful, en 2022.

Estrenos ahora disponibles en Disney Plus

El Disney Plus Day ha traido nuevas películas y programas de televisión para ver en el servicio de streaming. Y tendrás mucho donde elegir.

Después de estrenarse en exclusiva en los cines en septiembre, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos estará disponible para todos los suscriptores de Disney Plus sin coste adicional en este día.

Además, será una de las 13 películas de Marvel que se podrán ver por primera vez en modo IMAX mejorado. Esta relación de aspecto de 1:90:1 amplía el area de visionado en un 26% en películas compatibles como Avengers: Endgame, Iron Man y Black Panther.

Una serie dramática original interesante será Dopesick, centrada en la epidemia de opioides en Estados Unidos en Star.

Otros dos títulos reseñables para dos audiencias diferentes: la serie Olaf Presents — un spinoff de Frozen — y un documental de Boba Fett centrado en el cazarrecompensas antes del estreno de su serie en diciembre.

Películas

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - la 25ª película del MCU

- la 25ª película del MCU Jungle Cruise: película de acción y comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt

película de acción y comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt Home Sweet Home Alone - un ¡reboot' de la popular franquicia Home Alone

- un ¡reboot' de la popular franquicia Home Alone Enchanted - la comedia romántica musical de acción real de 2007, protagonizada por Amy Adams

Series de TV

Dopesick - miniserie dramática protagonizada por Michael Keaton y Will Poulter sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos

- miniserie dramática protagonizada por Michael Keaton y Will Poulter sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos Olaf Presents : cortometrajes protagonizados por el popular muñeco de nieve de Frozen, que reimagina los cuentos clásicos de Disney

: cortometrajes protagonizados por el popular muñeco de nieve de Frozen, que reimagina los cuentos clásicos de Disney The World According to Jeff Goldblum Season 2: la segunda temporada de la docuserie del actor nominada al Emmy

la segunda temporada de la docuserie del actor nominada al Emmy Ciao Alberto - un corto secuela de la película de Pixar Luca, que sigue las aventuras de Alberto Scorfano (Jack Dylan Grazer) y Massimo Marcovaldo (Marco Barricelli)

- un corto secuela de la película de Pixar Luca, que sigue las aventuras de Alberto Scorfano (Jack Dylan Grazer) y Massimo Marcovaldo (Marco Barricelli) Los Simpsons en el Plusaversary - un corto en el que la icónica familia organiza una fiesta por el Disney Plus Day. Será un crossover con artistas invitado

un corto en el que la icónica familia organiza una fiesta por el Disney Plus Day. Será un crossover con artistas invitado Entrelazados - una serie de tragicomedia argentina que estará disponible en 18 idiomas

Documentales y especiales de 'Making Of'

Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi - un documental que analiza el rodaje de esta película

- un documental que analiza el rodaje de esta película Marvel Studios Legends: Hawkeye - el episodio repasa la historia de Clint Barton en el MCU antes de que llegue su serie el 24 de noviembre

- el episodio repasa la historia de Clint Barton en el MCU antes de que llegue su serie el 24 de noviembre The Making of Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles - un documental sobre el reciente concierto de Billie Eilish en Disney Plus

- un documental sobre el reciente concierto de Billie Eilish en Disney Plus Bajo el casco: el legado de Boba Fett - un especial que cuenta los orígenes y el legado del principal cazarrecompensas de Star Wars con permiso de Mando

Qué esperar de Disney Plus Day

Disney Plus Day: ¿qué más podemos esperar?

No tenemos certeza de todas las sorpresas pero sí sospechas lo siguiente:

En primer lugar, esperamos ver otro vistazo a Hawkeye de Marvel Studios. El estudio ha intensificado el marketing antes del estreno del 24 de noviembre. Esperamos ver un clip exclusivo de uno de sus dos primeros episodios para abrir el apetito.

Quizás veamos un clip de The Book of Boba Fett, una serie derivada de The Mandalorian. Hace poco, se publicó el primer tráiler de la serie. O por lo menos eso esperamos.

Disney también podría publicar un nuevo anticipo del próximo documental de Peter Jackson — The Beatles: Get Back. Sólo hemos visto un teaser de la docuserie de tres partes. No estaría de más un nuevo adelanto.

Quizás sea mucho pedir el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home. Técnicamente es una producción de Sony Pictures pero está en el MCU. No lo sabemos pero mantenemos la esperanza de que el segundo teaser oficial llegue antes de su estreno el 17 de diciembre. Alégranos el día, Marvel.

También podríamos ver los dos grandes estrenos de Pixar para 2022. Turning Red y Lightyear, que se estrenarán el 11 de marzo y el 17 de junio de 2022, respectivamente, así que podrían hacer acto de presencia en Disney Plus Day. Cruzamos los dedos para ver un nuevo tráiler de Turning Red y algunas imágenes más de Lightyear, con la presentación del nuevo Buzz, Chris Evans.

Respecto a Marvel, aparte de Spider-Man, nos gustaría ver teasers de las películas y series de televisión que se estrenarán a principios del año que viene.

Por ejemplo: no hemos visto nada de Doctor Strange 2, cuya fecha de estreno se ha retrasado al 8 de mayo de 2022. El Disney Plus Day es una oportunidad excelente para estrenar un teaser.

Quizás también sea posible echar un primer vistazo a Ms. Marvel, la serie de Disney Plus que también se retrasó en septiembre. Debería haber llegado a finales de 2021, pero su lanzamiento se ha retrasado por razones desconocidas. Así que quizás este día podríamos tener el primer tráiler de Ms. Marvel y una fecha de estreno oficial. Habrá un hueco de cinco meses entre Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange 2, así que Ms. Marvel podría encajar bien entre las dos. Estamos seguros de que veremos algo sobre este tema.

Por último, quizás nos regalen los ojos con anticipos de otras producciones. Entre ellas podría estar la serie Disney Plus de Obi-Wan Kenobi, cuyo rodaje ha finalizado recientemente. Y podríamos ver algo de la película de Bob's Burgers, la película de acción real de Peter Pan o las series de Marvel She-Hulk y Moon Knight.

No creemos que todo lo anterior salga el Día Disney Plus, pero mucho o algo tiene que caer. Con que muestren sólo la mitad de lo que hemos enumerado será suficiente.