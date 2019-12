Disney+ ofrece Star Wars en 4K con Dolby Vision y Atmos

Disney+ ya está aquí, cargado hasta arriba de películas de Marvel, Pixar y Star Wars como estaba previsto. Lo que no estaba previsto es que la plataforma fuera a presentar nuevas versiones de Star Wars, totalmente remasterizado para la era digital.

Según parece Disney Plus ha remasterizado discretamente todas las películas de Star Wars en resolución 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos. Si tienes el equipo necesario y una conexión a internet lo suficientemente buena como para disfrutar de los estándares audiovisuales más avanzados, te espera un auténtico festival para los sentidos.

Disney no ha hecho público ningún detalle sobre el trabajo de remasterización. No sabemos si han vuelto a escanear el film original con nueva tecnología para capturar más detalles o si el audio ha sido totalmente re-mezclado o sólo en parte.

Sign up for Disney+ here

How much will it cost? Explore and compare the Disney Plus price

Una versión notablemente mejor

Devindra Hardawar de Engadget ha probado la trilogía original — A New Hope, The Empire Strikes Back and Return of the Jedi —- y según él se ven mucho mejor que antes: “la imagen es nítida y con detalle, sin el típico bordes retocados y un grano de película natural. La trilogía original no es un ejemplo de la capacidad HDR de Dolby Vision como El Último Jedi pero, en las pocas escenas que he visto, la tecnología le daba una mayor profundidad y más matices”.

Dolby Vision HDR es la implementación de la compañía Dolby del estándar de resolución 4K con un alto grado dinámico de color — una tecnología que utilizar más bits por color para definir cada pixel en la pantalla. Al tener más información por pixel, se incrementa el rango de colores, sus niveles de intensidad y los detalles en sombras y luces. Es un sistema adoptado por las últimas televisiones y proyectores, que tienen los mecanismos adecuados para poder mostrar esa información extra del estándar Dolby Vision. El resultado es una imagen con mucho más detalle y mucho más viva y realista que un televisor normal.

Según parece Disney al menos ha modificado el material original para hacer que se vea mucho mejor, aunque habrá que esperar a comprar versiones para ver si la calidad es mucho mejor o similar al de la última remasterización, la que George Lucas hizo con la versión de Blu-ray en 2011. Hadawar dice que todavía no ha probado el sonido Dolby Atmos, así que no sabemos todavía hasta que punto llega el trabajo de audio de la compañía del ratón.

Tendremos que probarla nosotros mismos en otro maratón más de Star Wars — ya he perdido la cuenta. Y desgraciadamente tendremos que incluir las precuelas, porque éstas también están resmasterizadas para 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos, igual que las dos primeras películas de la última trilogía.