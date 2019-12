Diablo 4 ya es oficial: Todo lo que necesitas saber

Han pasado siete años, siete, desde el lanzamiento de Diablo 3, así que tenemos mono de jugar y amasar un nuevo tesoro en el nuevo Diablo 4.

Después de meses de rumores, el nuevo juego ha sido confirmado por Blizzard en el Blizzcon 2019. Lo primero que sabemos es que Diablo 4 será un juego de rol en perspectiva isométrica que contará con el retorno de Lilith, la hija de Mephisto.

Tendrá un mundo abierto dividido en cinco regiones, ciclos completos de días con sus noches y un modo de campaña no lineal. Tendrá cinco clases de personajes totalmente personalizables, tres de ellas ya anunciadas.

Finalmente, Blizzard lo está diseñando simultáneamente para con un motor gráfico y de juego completamente nuevo para PS4, Xbox One y PC. Las tres versiones se lanzarán a la vez.

Aquí tienes el resto de las cosas que sabemos del largamente esperado Diablo 4, que iremos actualizando según sepamos más.

En tres patadas

Diablo 4: los trailers

Diablo 4 fue anunciado oficialmente en la conferencia Blizzcon 2019, donde tuvimos la oportunidad de ver el trailer y el primer vídeo que muestra cómo es el video juego.

La fecha de lanzamiento de Diablo 4

Malas noticias: Diablo 4 no saldrá próximamente. En el evento de Blizzcon donde la compañía trató el juego en profundidad, su director dijo que no lo esperemos ni de pie ni sentados, que va a tomar su tiempo incluso para los estándares de Blizzard, que son bastante lentos.

Sin embargo, podemos aventurarnos a decir que saldrá en los siguientes dos o tres años por un factor muy sencillo: Blizzard está desarrollando Diablo 4 para PS4 y Xbox One. Con el lanzamiento de la PS5 y Xbox Project Scarlett en navidades de 2020 no le va a quedar mucha vida útil a las consolas de la generación anterior.

Noticias y filtraciones de Diablo 4 anteriores al anuncio oficial

El anuncio de Blizzcon 2019

Blizzard confirmó Diablo 4 para PC, PS4 y Xbox One en la conferencia Blizzcon 2019 el 1 de noviembre. Ahí se reveló que el juego se centrará en Lilith, la hija del demonio Mephisto.

Como sus predecesores, es un juego de acción y rol con en perspectiva isométrica. Tendrá zonas en las que los jugadores jueguen contra otros en la superficie. Las tres primeras clases de personaje son bárbaro, hechicera y druida.

La historia y el escenario

Para aquellos que no sepan de qué va el juego, los eventos de Diablo 4 tienen lugar después de su último capítulo, Diablo 3 Reaper of Souls. En este punto, la Puertas del Paraíso han sido cerradas después de que Malthael, el Ángel de la Muerte, destruyera la mayor parte del Santuario.

El Paraíso ignora qué es lo que ha pasado en el Santuario, circunstancia que aprovecha Lilith — hija de Mephisto y madre canónica de la humanidad — para escapar de su prisión.

Sabemos poco de lo que pasa en el mundo de la superficie, excepto que está completamente abierto para explorar y que habrá cinco regiones únicas. También sabremos que el tiempo pasará como en la tierra, con sus días y sus noches, y que un modelo de clima que irá cambiando según avance el juego.

Las misiones no serán lineales y, según el director del juego, serás libre de elegir cuándo realizarlas.

Mazmorras y tesoros

Como las versiones anteriores, vas a pasar mucho tiempo en las mazmorras. Todas ellas serán generadas en tiempo real y al azar, de una manera similar a la empleada en Diablo 3. Según el director del juego, habrá ’cientos de mazmorras’ para explorar en el juego ’en las que encontrarás cientos de objetos legendarios que podrás ponerte y utilizar’.

Clases disponibles

Diablo 4 tendrá cinco clases para empezar pero, por ahora, sólo conocemos tres:

El Bárbaro, uno de los personajes característicos de la franquicia, volverá en Diablo 4 y podrá manejar armas en una o las dos manos simultáneamente. Podrá llevar encima un máximo de cuatro armas.

La Hechicera, otro favorito que vuelve en esta versión, tendrá ataques de área para controlar el campo de batalla y será capaz de transformarse en una bola de energía para incinerar a sus enemigos.

Por último, El Druida tendrá la capacidad de cambiar de forma y tendrá un animal acompañante — con inteligencia propia — para ayudarle en el campo de batalla.

Una imagen de Diablo 4 en acción. (Image credit: Blizzard Entertainment)

Centrados en Diablo 4

Según las flitraciones anteriores, Blizzard ya no está trabajando en el sucesor de StarCraft — un juego de acción en primera persona — y ha decidido centrarse en Diablo 4 and Overwatch 2.

Al parecer Blizzard ha estado bastante tiempo trabajando en secreto en Diablo 4. Diablo 3 tardó años en salir y hubo muchos prototipos antes de que tomara su forma final. Diablo 4 no será diferente. Nuestro blog hermano Kotaku ya apuntó a los rumores que decían que había dos versiones de un nuevo Diablo en Blizzard en 2018. Uno de ellos se ha dejado de desarrollar y el otro es la fundación de este Diablo 4.

Más desarrolladores

Hace unos meses aparecieron anuncios en la página de empleos de Blizzard Entertainment en los que se pedían diseñadores de personajes y artistas, desarrolladores de software, un líder de diseño de narrativas y un productor ejecutivo para un “proyecto sin nombre.” Aunque no se sabe a ciencia cierta si estas personas van a trabajar en Diablo 4, lo más seguro es que haya sido así porque lo tiempos coinciden.

Un modelo de Diablo 3 con una perspectiva diferente a la isométrica (por Mr Monstrosity / Diablo Fans

Los dos Diablos 4: Hades y Fenris

Hades (o “Diablo a lo Dark Souls”)

El primero de los prototipos de Diablo tenía el nombre en clave de Hades. Las fuentes de Kotaku describen un juego similar a Dark Souls, con una perspectiva sobre los hombros del personaje como la que podéis ver en la imagen sobre estas líneas.

Hades era un explorador de mazmorras a lo bestia, al estilo de Dark Souls, desarrollado de 2014 a 2016 por un equipo que incluyó al director de Diablo 3 Josh Mosqueira. Y decimos “era un explorador” porque al final el juego no funcionaba como Blizzard quería y decidieron cancelarlo. El equipo se dedicó a desarrollar el excelente paquete de expansión Rise of the Necromancer para Diablo 3.

Fenris (o el retorno al tenebrismo de Diablo 2)

El segundo proyecto — y en teoría el que ha dado lugar a Diablo 4 — tenía el nombre en clave Fenris. También estuvo a cargo del mismo equipo que cerró Hades. El proyecto se centró en hacer un juego Diablo clásico que eliminara los colores y la caricatura de Diablo 3 en favor de un diseño más oscuro, mugroso y horroroso que actualizara el lado siniestro pavoroso de los dos primeros Diablos.

Según un empleado de Blizzard que habló con Kotaku, “hay mucha gente que siente que Diablo 3 eliminó lo que hacía Diablo a Diablo en términos del arte y los efectos de los encanamientos”. Según este empleado, ahora Blizzard quiere hacer que el nuevo Diablo de asco, hacerlo oscuro y eliminar cualquier cosa que pudiera ser considerada estilizada como un dibujo animado en Diablo 3. En otras palabras, hacer que Diablo 4 dé el mismo miedo que Diablo 2, pero con gráficos actualizados.

Fenris también tiene un enfoque social. Aunque no es un juego multi-jugador masivo (MMO), se inspira un poco en World of Warcraft y Destiny. Los jugadores podrán reunirse en el mundo de la superficie y socializar antes de lanzarse a luchar en una mazmorra contra hordas de monstruos y demonios.

Quizás la franquicia haya llegado a un punto de bifurcación en el que el más sencillo Diablo 3 pase a ser el juego para móviles Diablo Inmortal — apto para todo tipo de jugadores — mientras que Diablo 4 se convierta en la opción de los jugadores más empedernidos de la saga.

Pase lo que pase, aquí estaremos en la mazmorra para contártelo a medida que haya nuevos anuncios.