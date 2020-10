Alerta: Descubren que la última actualización de Windows 10 puede borrar tus fotos y documentos

Windows 10 está sufriendo aún más problemas (des)gracias a una actualización defectuosa — y ésta podría ser la más seria hasta la fecha, con algunos usuarios denunciando el borrado de ficheros personales después de instalar Windows 10 KB4549951.

Microsoft lanzó Windows 10 KB4549951 el 14 de abril, una actualización necesaria que se suponía iba a arreglar varios problemas de seguridad. Sin embargo, como ya publicamos hace tres días, la actualización KB4549951 introdujo algunos problemas serios, como la inestabilidad general del sistema y las temidas pantallas azules de la muerte (Blue Screen of Death) que bloquean el PC por completo.

Sin embargo, desde que publicamos ese artículo han surgido varias denuncias que alegan que la nueva actualización tiene problemas mucho más serios de lo que pensábamos inicialmente — varios usuarios afirman que sus ficheros personales han sido movidos de sitio o directamente borrados después de instalar la actualización.

Ficheros borrados

Un usuario contactó con Windows Latest para contar que “esta actualización es un desastre. Ha borrado mis ficheros, imágenes y documentos grabados en el disco del sistema así como aplicaciones descargadas de la Windows Store”.

Y está claro que, aunque sufrir múltiples Blue Screen of Death que hacen que tu PC se bloquee y tenga que ser reiniciado sea grave — posiblemente perdiendo trabajo que no haya sido guardado — el borrado de ficheros es muchísimo más serio.

Sobre todo ficheros que estén en las carpetas de Imágenes y Documentos. Para la mayoría de usuarios estas carpetas contienen ficheros importantes e irremplazables en el caso de que no tengan una copia de seguridad. Que Windows 10 KB4549951 decida borrar (o mover los ficheros a otros sitio, como también ha pasado) puede causar ansiedad [y bastante furia asesina—JD].

Como dice Windows Latest , un buen montón de usuarios están denunciando esta situación. “Datos perdidos después de actualizar a KB4549951. Todos los ficheros en la carpeta de Documentos más antiguos de una semana han sido borrados directamente o movidos a la papelera sin notificación, No hay opción de restauración, no hay ayuda, no hay chat en vivo, no hay nada de nada”, dice un usuario que ha experimentado el problema.

Una actualización anterior causó problemas similares, pero en esa ocasión se descubrió que Windows 10 creaba un perfil de usuario temporal cuando el sistema arrancaba, quitando ficheros e iconos y restaurando algunas opciones del sistema a sus valores de fábrica.

Sin embargo, ahí no se perdió información y el problema fue eventualmente solucionado por Microsoft. Esperemos que aquí haya alguna otra solución porque por ahora parece que no hay esperanza para la gente que ha perdido sus datos. Hemos contactado con Microsoft para que comente pero todavía no hemos recibido respuesta.

No se vayan todavía, que aún hay más

Por si el borrado de ficheros no fuera suficiente, la actualización de Windows 10 KB4549951 trae todavía más problemas para otros usuarios.

Ya hemos hablado de ellos, las infames Blue Screen of Death (BSOD), pero desde que las mencionamos en nuestro artículo original ha habido muchas más denuncias de muchos otros usuarios.

Parece que los mensajes de error BSOD más comunes son ahora los siguientes.

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

CRITICAL_PROCESS_DIED

ACPI_BIOS_ERROR

INACCESSIBLE BOOT DEVICE

MEMORY_MANAGEMENT

DPC_WATCHDOG_VIOLATION

Portcls.sys

Aunque hay gente que está teniendo estas BSOD cada cierto tiempo, requiriendo reiniciar todo el PC, otros entran en un ciclo constante de BSOD en el que el PC no puede arrancar sin estrellarse con otra BSDO. Esto convierte el PC en un trozo de metal inútil.

También ha habido denuncias sobre rendimiento deficiente después de la actualización.

En otras palabras, esto es un infierno. Afortunadamente, si no estás en un bucle de BSOD, hay una solución: desinstalar la actualización ya.

Cómo arreglar los problemas de Windows 10 KB4549951

Por el momento, si estás experimentando problemas causados por Windows 10 KB4549951, la única manera de solucionarlos es desinstalar la actualización. Sin embargo, ten en cuenta de que este parche arregla agujeros de seguridad importante. En otras palabras: si no estás teniendo problemas, no lo desinstales.

Pero si los tienes, sigue estos pasos:

Abre los ajustes del sistema (Settings) pulsando en el engranaje del menú de inicio.

Pulsa en Actualizaciones y seguridad (Update & security).

Pulsa en Windows Update en el menú de la izquierda.

Haz click en Ver historial de actualizaciones (View update history).

Selecciona Uninstall updates (desinstalar actualizaciones)

Encuentra KB4549951 en la lista del historial, selecciona la actualización y pulsa en desinstalar.

Lógicamente, desinstalar la actualización no va a recuperar ficheros perdidos. Así que si has experimentado ese problema tendrás que denunciarlo a Microsoft y esperar a ver qué explicaciones y soluciones te ofrecen.