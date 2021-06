Descargar Windows 11 tiene riesgos, así que mucho ojo

Windows 11 está al caer, después del anuncio de un gran evento de Windows del 24 de junio a las 11am y la filtración de una primera versión que mucha gente de todo el mundo lo ha instalado y, efectivamente, es Windows 11. Ése es el nombre y tiene un rediseño bastante espectacular.

Por supuesto, nada es oficial hasta que Microsoft lo dice pero, en este momento, Windows 11 es real. Puedes encontrarlo e instalarlo tú mismo — pero eso no significa que debas hacerlo.

La verdad es que es fácil dejarse llevar por la diversión pero frena un momento porque estamos aquí para pedirte precaución.

(Image credit: Microsoft)

¿Qué pasa realmente con esta filtración?

En primer lugar, un resumen:

Microsoft celebrará un evento el 24 de junio para presentar su próxima gran novedad para Windows. Muchas especulaciones apuntan a que la rumoreada actualización "Sun Valley" se convertirá en Windows 11.

Todos la información de Microsoft para este evento tienen alguna relación con el 11, incluida la hora del evento, las 11 de la mañana, y la imagen promocional, que muestra una ventana proyectando un 11.

Microsoft ha interrumpido todas las versiones preliminares de Windows 10 en el canal de desarrollo. Esto no es sorprendente ya que se espera que las novedades empiecen a salir después del 24 de junio.

El15 de junio se filtró una primera versión completa de Windows 11. No sólo se reveló el nombre definitivo sino que también vimos algunos notables cambios en el UX. Pocos, pero muy importantes.

(Image credit: TechRadar)

Por qué debes evitar Windows 11

La versión de Windows 11 en internet es la Build 21996.1. Es muy bonito pero no hay mucha más sustancia aparte de la mayor actualización de diseño en la última década del sistema. Pero al final, esencialmente, se trata de Windows 10 con un nuevo lanzador.

Probablemente te van a encantar algunas de las novedades y definitivamente odiarás otras. Pero recuerda que no es definitiva ni oficial. Falta todavía mucho que añadir.

Por eso no deberías descargarla. Ya nos encargamos nosotros, asumiendo los riesgos para que tú no tengas que hacerlo. Aparte de que, para empezar, es software robado. Incluso si lo activas con un código de licencia legítimo de Windows 10, no deberías tenerlo en tu máquina. No es legal.

Pero el mayor peligro es que lo puedes descargar de fuentes desconocidas y potencialmente poco fiables. Cuando te descargas versiones preliminares de Microsoft, sabemos que son seguras aunque no sean estables. Pero, cuando descargas un enlace MEGA al azar que has encontrado en la web, no tienes esa garantías. El archivo podría estar plagado de virus y ransomware.

Por lo tanto, precaución. Es mejor que te mantengas alejado. Por supuesto, si sigues adelante y lo descargas, asegúrate de que no lo pones en tu único PC o en una máquina de la que dependes para trabajar.

(Image credit: Microsoft)

Windows 11 will be here soon

Aunque no esperamos que Windows 11 se lance hasta octubre, la gran revelación llegará el 24 de junio. Después de esto, se espera que las primeras versiones preliminares lleguen al canal de desarrollo del Programa Windows Insider. Ahí será cuando quizás te recomendaríamos que lo descargues porque es de un canal oficial en el que se puede confiar.

Tampoco hay barreras de entrada en el Programa Windows Insider. Todo lo que necesitas es una cuenta de Microsoft y puedes inscribirte para probarlo.

En resumen

No es frecuente que Windows genere tanta expectación, pero Windows 11 ha despertado sin duda un gran interés en los usuarios de PC [tanto que quizás sea una estrategia de marketing de Microsoft — Ed.]

Pero lo mejor es actuar con moderación, tener paciencia y esperar al 24 de junio para saber más.