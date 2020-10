¿Deberías esperar a Black Friday para comprar un iPhone 12?

Las ofertas del iPhone 12 ya están aquí. Lógicamente, no hay rebajas porque acaban de llegar, pero sí algunas ventajas que hacen que el precio no sea tan alto como comprarlo directamente de Apple. La pregunta ahora es: ¿merece la pena esperar a Black Friday para ver si bajan los precios?

Es para pensárselo por tanto el iPhone 12 como sus tres hermanos — iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max — cuestan también bastante dinero.

La posibilidad de ver ofertas del iPhone 12 en Black Friday

El año pasado vimos descuentos impresionantes para el iPhone 11 en Black Friday , algo que, en teoría, podría indicar que veremos lo mismo con el iPhone 12.

El problema con esta teoría es que, debido a los retrasos causados por la pandemia global del Covid-19, el lanzamiento del iPhone 12 no sucedió hasta hace un par de semanas. De hecho, el iPhone 12 Mini ni el iPhone 12 Pro Max no saldrán hasta la semana que viene — el 6 de noviembre. El lanzamiento a pocas semanas del 27 de noviembre, la fecha de Black Friday, podría cambiar totalmente el panorama del año pasado.

El iPhone 11 se lanzó en septiembre. Para cuando llegó Black Friday ya habían pasado varios meses y el pico de demanda inicial se había relajado lo suficiente como para permitir ofrecer descuentos considerables después de Thanksgiving. En este caso, el tiempo es muy limitado y es casi seguro que la demanda del iPhone 12 — sobre todo el Mini y el Pro Max — todavía sea potente. No hay incentivos para que las tiendas como Amazon o Best Buy realicen ofertas cuando pueden vender al precio completo.

Otro factor a considerar es que habrá cuatro nuevos iPhones, además del iPhone SE, el iPhone 11 y el iPhone XR.

Esto no quiere decir que no vaya a haber ofertas del iPhone 12 en Black Friday — pero quizás sí quiera decir que las rebajas serán mínimas, para intentar arañar ventas a la competencia pero sin perder ganancias potenciales. Lo más probable es que los descuentos se limiten a los modelos más bajos de la gama — quizás el 12 o el Mini. No creemos que el iPhone 12 Pro o el Pro Max vaya a tener descuentos.

Nuestro consejo:

Sin embargo, esto no quiere decir que no debas esperar. De hecho, sería absurdo no esperar al menos que necesites comprar tu iPhone 12 ya mismo. Te recomendamos que te esperes a Black Friday de cualquier manera — aunque sólo sea para arañarle unos cuantos dólares al precio. Eso, o para conseguir un iPhone 11 a precio de risa.

El Black Friday será una mina de oro para descuentos del iPhone 11 e iPhone XR

De hecho, veremos los descuentos más grandes en el iPhone XR y el iPhone 11. Ahora mismo el iPhone 11 cuesta $599 y el XR cuesta $499.

Lo más probable es que estos dos modelos vean los mayores descuentos. Y si no te importa la falta de 5G, la grabación en Dolby Vision o el nuevo MagSafe, el iPhone 11 va a ser el mejor celular al precio más barato para comprar en Black Friday.