Cyberpunk 2077: fechas para los parches críticos y versiones PS5 y Xbox Series X

CD Projekt Red ha publicado un vídeo en el que anuncia sus planes para Cyberpunk 2077 en 2021, con tiempos aproximados para los parches que arreglarán sus problemas críticos así como otras actualizaciones, nuevo contenido descargable y, finalmente, las versiones para PS5 y Xbox Series X.

Según el CEO de el CEO de la compañía Marcin Iwiński, el plan de CDPR es lanzar los parches críticos 1.1 y 1.2 en las próximas semanas. Se supone que estos arreglos solucionarán el desastre actual del rendimiento del juego y otros problemas importantes.

Una vez estabilizadas todas las versiones, vendrán varias otras actualizaciones y nuevo contenido descargable (DLC), para ampliar el juego.

Finalmente, las nuevas versiones para PS5 y Xbox Series X llegarán en la segunda mitad de 2021. Bastante más tarde de lo que todo el mundo esperaba.

Pero mejor tarde que nunca. Y mejor tarde que sea un desastre. Precisamente, Iwiński usó el vídeo para disculparse públicamente por el rendimiento de Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One, explicando cuáles fueron las razones del desastre.

Según él, la política de Projekt Red es ser honestos con sus clientes. Iwiński afirma que tanto él como el resto de directivos están "profundamente arrepentidos" de tomar las decisiones que llevaron a esta falta de calidad.

Además, imploró que los gamers no culpen a los equipos de desarrollo por lo sucedido. Toda la culpa, afirma, es suya y de su equipo directivo. De ellos fue la decisión final de lanzar el juego en su estado actual.

