¿Cuándo y dónde puedes ver Spider-Man: No Way Home online?

¿Cuándo y dónde llegará Spider-Man: No Way Home a los servicios de streaming de Estados Unidos y otros países? La respuesta es algo complicada para este film que llegó a los cines en diciembre de 2021 y se ha convertido en la sexta película más taquillera de todos los tiempos,

Ahora mismo, la única información confirmada sobre No Way Home es su disponibilidad para comprar y alquilar en Apple TV, Prime Video, Google Play y un puñado de plataformas menos conocidas.

Nosotros tenemos nuestras propias predicciones sobre cuándo y cómo Spider-Man: No Way Home llegará a Netflix y/o Disney Plus en un futuro próximo.

Antes, veamos lo que sí sabemos. Si quieres ver Spider-Man: No Way Home en streaming ahora mismo, sólo está disponible para su compra a través de Prime Video, Apple TV (iTunes), Vudu, Google Play, Microsoft y YouTube en todo el mundo por 19,99 dólares.

Las versiones físicas en DVD y Blu-ray de la película saldrán a la venta en abril en todo el mundo. A partir de ese momento podrás alquilar — en vez de comprar — Spider-Man: No Way Home usando las plataformas mencionadas.

Si entras en tu Apple TV, por ejemplo, verás un mensaje sobre el botón de "comprar" que indica cuándo aparecerá la opción de alquilar No Way Home en tu región (el 12 de abril en los de Estados Unidos).

¿Cuándo llegará Spider-Man: No Way Home a Disney Plus? Todavía no sabemos si Spider-Man: No Way Home se podrá ver gratis en Disney Plus en un futuro próximo pero el pronóstico no es bueno. Sony tiene los derechos de los largometrajes de Spider-Man de la Marvel, lo que significa que el estudio no está obligado a ofrecer la película en la plataforma Disney junto con la mayoría de las películas de Marvel.

Sabemos que la cadena de cable estadounidense Starz — filial de Lionsgate — posee los derechos exclusivos para distribuir No Way Home hasta 18 meses después de su estreno de diciembre de 2021. La película llegará a la app de Starz en algún momento de los próximos meses. El CEO de la compañía, Jeffrey Hirsch, lo confirmó a Deadline en febrero de 2022.

Starz existe como servicio adicional de pago para las suscripciones existentes a Prime Video. Técnicamente, No Way Home debería estar disponible para su emisión a través de la plataforma de entretenimiento de Amazon cuando la película salga en Starz si estás suscrito.

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Con ese acuerdo de exclusividad con Starz por 18 meses hasta julio de 2023, no esperaríamos ver la llegada de No Way Home a Disney Plus hasta al menos durante otro año. En ese momento, sin embargo, Netflix posee los derechos de distribución de las películas de Spider-Man en el Reino Unido, Australia, India y otras regiones, tendrá los derechos mundiales de todas las películas de Sony — según los términos de un acuerdo existente — lo que significa que la llegada de No Way Home a Disney Plus podría no ser posible en absoluto.

En el momento de escribir estas líneas, seis de las películas del hombre araña están ya disponibles en Netflix en varios mercados internacionales: la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, las dos películas de Amazing Spider-Man (protagonizadas por Andrew Garfield) y Spider-Man: Homecoming, es decir, la primera película en solitario del MCU. Spider-Man: Far From Home también se pudo ver en Netflix hasta que se retiró de su catálogo antes del lanzamiento de No Way Home.

Teniendo en cuenta que Netflix tiene los derechos de distribución de las películas de Sony Pictures durante los próximos cinco años — lo que incluye un acuerdo de estreno de todas las próximas películas de Spider-Man, según The Wall Street Journal — parece imposible que No Way Home llegue a Disney Plus por mucho tiempo.

En resumen: si quieres ver la última película de la trilogía del trepamuros de Tom Holland sólo tienes cuatro opciones: comprar la película ahora, esperar a alquilarla en abril, esperar a que aparezca en Starz o esperar a verla en Netflix. Pero esto último no ocurrirá hasta el año que viene al menos en Estados Unidos. Actualizaremos este artículo cuando tengamos más noticias al respecto.