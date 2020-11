Confirmado: la PS5 sólo tendrá 667GB de almacenamiento libres

El 19 de noviembre — el día en el que finalmente podrás comprar la PS5 — está a la vuelta de la esquina y los últimos rumores se confirman. El usuario de Twitter @Okami13_ ha publicado una captura de pantalla en la que se confirma la capacidad de almacenamiento limitada de la nueva consola de Sony: sólo 667 GB de 825 GB.

In case you needed any more confirmation - the #PS5 review kits have 667 GB of storage. Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThyNovember 3, 2020