El lanzamiento del nuevo iPhone 13 e iPhone 13 Pro

Después de mucha especulación ya tenemos fecha para el primer evento Apple de otoño: será el 14 de septiembre a las 10am PT / 1pm ET. Lo más seguro es que veamos el debut del iPhone 13 pero puede haber algo más.

Apple ha confirmado la fecha pero no el tema a través de la clásica invitación con sólo las palabras "California streaming". La vicepresidenta ejecutiva de marketing de Apple publicó este clip en Twitter. No se muestra ningún dispositivo, como siempre, pero hacía hincapié en el juego de palabras de California Streaming (por la canción popularizada por The Mamas and The Papas).

We're California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021

Nuevo iPhone 13 lanzamiento, precio, noticias

Parece que los problemas de producción relacionados con el Covid que retrasaron el lanzamiento del iPhone 12 de septiembre a octubre no afectarán al iPhone 13.

Aparte del teléfono de Apple, se espera ver el Apple Watch Series 7 y el nuevo iPad (2021), siguiendo la tradición de la compañía. Una posibilidad más remota es que aparezcan el iPad Mini 6 y el Apple Watch SE 2, pero no estamos seguros de ello.

Análisis: ¿qué significa California Streaming?

A Apple le encanta los juegos de palabras y los temas en sus eventos. En la WWDC 2021 de junio fue "Connect". El evento de lanzamiento del iPad y el Mac de abril fue "Spring Ahead". Y así sucesivamente. Lo de "California Streaming" puede ser una pista de lo que está por venir.

La invitación no insinúa ningún gadget. Quizás lo del "streaming de California" se refiera al servicio de streaming del Apple TV Plus, el servicio de streaming de ejercicios de Apple Fitness Plus u otras herramientas del paquete de servicios Apple One.

Pero la invitación al evento de Apple tiene otra pista: la versión de la invitación en realidad aumentada muestra un portal con forma de manzana que te dejar ver un paisaje del norte de California. Puedes verlo por ti mismo en la página del evento si tienes iPhone y Safari (o en este tuit).

Coolest Apple event invite yet. It's basically some kind of mixed reality portal. pic.twitter.com/B3PSAcPBcXSeptember 7, 2021

Apple ha incluido componentes de realidad aumentada en otras invitaciones a sus eventos pero esto parece una clara pista de que el evento podría enfocarse en la funcionalidad de realidad aumentada de sus dispositivos, como el iPhone 13.

O quizás Apple tenga un "one more thing" mayúsculo y nos muestre las largamente rumoreadas Apple Glass. Lo más probable es que Apple haya añadido LiDAR a todos sus iPhone. O quizás nada de esto sea verdad.

La semana que viene, más.