Cómo ver Wonder Woman 1984 online gratis desde México, España o cualquier país

El 2020 ha sido nefasto para el mundo del espectáculo, con cines cerrados en países de todo el mundo y estrenos reducidos al mínimo. Afortunadamente, varias plataformas de streaming han decidido estrenar películas para verlas en casa por streaming, incluyendo Wonder Woman 1984, que acaba de salir en HBO Max.

Aquí tienes una guía para ver Wonder Woman 1984 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España. ¡Y gratis!

Cómo ver Wonder Woman 1984 online Fecha de lanzamiento: 25 de diciembre de 2020 Directora: Patty Jenkins Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen Duración: 151 minutos Clasificación: PG-13 (EE.UU.) Disponible en: HBO Max Para ver en otro país necesitas VPN: prueba la mejor ahora 100% libre de riesgos

La secuela de la primera película de Wonder Womande 2017 está dirigida otra vez por Patty Jenkins. Como no podía ser de otra manera, WW84 cuenta con Gal Gadot interpretando a la heroína Diana Price, también conocida como Wonder Woman. El reparto estelar incluye a Chris Pine (otra vez), Kristen Wiig, Pedro Pascal y Robin Wright (que también repite).

No te vamos estropear el argumento de Wonder Woman 1984. Lo único que diremos es que la nueva película ve a Diana enfrentándose a dos enemigos completamente nuevos: Max Lord y The Cheetah. La película ser rodó en Washington D.C. y Londres, así como Andalucía y Canarias y la calidad de la producción sigue siendo excelente. Desafortunadamente la película ha recibido malas críticas después de la buena acogida de la primera.

Wonder Woman 1984 está disponible en cines en algunos países. Pero si vives en una ciudad que tenga los cines cerrados o sencillamente la quieres ver en pijama, aquí te explicamos cómo ver Wonder Woman 1984 en HBO Max gratis y desde cualquier parte del mundo.

Cómo ver Wonder Woman 1984

Para ver Wonder Woman 1984 necesitarás suscribirte a HBO Max. Es uno de sus largometrajes exclusivos. Tiene un precio mensual de $14,99, al nivel de Netflix. No es tan barato como Disney Plus, Apple TV Plus o Prime Video, pero hay que tener en cuenta que tiene una gran cantidad de contenido de calidad. Alrededor de 10,000 horas a la hora del lanzamiento. Lo bueno es que los nuevos clientes pueden disfrutar de siete días gratias antes de pagar la primera cuota. Es decir: puedes suscribirte, ver Wonder Woman 1984 y cancelar tu suscripción. Sólo necesitas una tarjeta de crédito americana, pero quién no tiene un amigo en los Estados Unidos que te pueda dar de alta (si no lo tienes, siempre puedes comprar una tarjeta de crédito pre-cargada online en Estados Unidos y que te la manden a tu casa). La app de HBO Max es compatible con iPhone y Android , así como Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, Chromecast y Chromebooks, aparte de los televisores de Samsung. También funciona con laptops y PCs, pero todavía no funciona con Roku o el Amazon Fire Stick. Si eres suscriptor de HBO con HBO Now o por cable, puedes tener acceso gratis a HBO Max. Aquí puedes ver si lo tienes disponible.

También necesitarás un VPN

Pero antes de suscribirte tendrás que hacer creer a HBO Max que estás en los Estados Unidos. Para hacerlo, tendrás que usar un VPN. Nosotros te recomendamos varios en nuestra guía de los mejores VPN para streaming, pero el mejor es ExpressVPN.

Nuestro VPN favorito para streaming es ExpressVPN. Y para cualquier cosa, la verdad. Tiene todo lo que necesitas aunque es algo mas caro que la competencia. ExpressVPN ha demostrado un rendimiento fuera de serie en nuestros tests de velocidad y un excelente soporte técnico además de una garantía de 30 días en el que te devolverán el dinero si no quedas satisfecho. ExpressVPN es seguro, rápido y fiable, con un soporte 24/7 por chat. Ofrece más de 3.000 servidores en 160 ciudades distribuidas en 94 países. También tiene un gran soporte de dispositivos. No sólo estamos hablando de clientes para Windows, Mac, Linux, iOS, Android e incluso BlackBerry. Tienen también firmware a medida para los routers de internet más populares, un servicio de DNS que desactiva las barreras de servicios de video como Disney Plus o Netflix para diferentes televisiones inteligentes y dispositivos de streaming y extensiones VPN para navegadores. Toda esta funcionalidad puede intimidar a los neófitos del mundo VPN, pero nada más lejos de la verdad. El servicio se activa con un sólo botón y se configura automáticamente en todas las plataformas de hardware. Para instalar firmware en routers y activar otros servicios más esotéricos, ExpressVPN cuenta con un sitio web con guías detalladas. Y si tienes cualquier problema, puedes contactar su servicio técnico 24 horas al día, siete días a la semana por chat. El servicio funciona — en nuestra prueba obtuvimos una respuesta útil de un agente con buen conocimiento de lo que hablaba en sólo dos minutos. Las buenas noticias siguen con muchas otras cosas. ¿Pagos por Bitcoin? Los tienes. ¿Soporte P2P y Torrent? Sí. ¿Desbloquea Netflix, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Cartoon Network o cualquier otro servicio de vídeo? Sí. ExpressVPN realmente lo tiene todo, incluyendo encriptación de potencia industrial, protección contra filtraciones de DNS y un rendimiento sólido y sostenido. También tiene un “kill switch”, el mecanismo que para todas las conexiones a internet en el caso de que la encriptación VPN se pierda, manteniendo tus datos y comunicaciones siempre privadas y a salvo de terceros. Lo mejor es que puedes suscribirte a ExpressVPN con una garantía de devolución de 30 días, a lo que hay que añadir tres meses gratis cuando te suscribas por un año. Si decides no seguir con el VPN, te devuelven el dinero. Es decir: que WW84 te puede salir 100% gratis. Prueba ExpressVPN 100% risk-free for 30 days

(Image credit: Warner Bros/DC Entertainment)

¿Qué es HBO Max?

Disponible desde el pasado mes de mayo, HBO Max es un competidor de Disney Plus, Hulu, Amazon Prime y Netflix. Su gran ventaja es que tiene toda la codiciada biblioteca de grandes series y películas de HBO: Los Soprano, The Wire, Succession y Game of Thrones, por nombrar sólo algunos de los cientos de títulos.

También tiene todas las series y películas de Warner y otros estudios. Esto representa no sólo 100 años de películas y series de Warner Brothers, sino contenido de New Line Cinema, DC Entertainment, Turner Classic Movies, Bad Robot Productions, Crunchyroll y otros muchos. Esto va desde viejas películas de Hollywood a títulos de anime y manga, éxitos de taquilla contemporáneos, series de televisión y lo que te imagines. La biblioteca es inmensa.

HBO Max también tiene acceso exclusivo a todas las temporadas de Friends (también producirá el tan esperado episodio especial que reunirá a todos sus protagonistas), The Big Bang Theory y Rick & Morty. También es el único servicio de EE.UU. que te permite ver los films de Studio Ghibli: 21 de 22 de sus películas animadas, incluida la película ganadora del Oscar El viaje de Chihiro.

HBO Max está produciendo su propio contenido. Entre la lista de Max Originals actual se encuentra Doom Patrol de DC, el reality show de moda Legendary, la comedia Love Life y The Not Too Late Show with Elmo (también tiene todos los episodios de Sesame Street — y la animación de la Warner Bros.).

Según las últimas noticias, Warner Bros tiene la intención de producir de ocho a diez películas de presupuesto medio al año, además de crear 31 series originales para HBO Max en su primer año.