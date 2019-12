Cómo ver WhatsApp Dark Mode ahora mismo con este simple hack para Android

WhatsApp dark mode está a punto de llegar. Sabemos que el modo oscuro de la popular aplicación de chat está en desarrollo pero todavía no está terminado. Hoy hemos descubierto un pequeño error de programación que te permite ver cómo va a ser — al menos en teoría y sólo si tienes un teléfono Android.

Según WABetaInfo, sigue estos pasos para poder verlo.

Según WABetaInfo, ante todo necesitas ser parte del programa de beta de WhatsApp — te puedes apuntar en la Google App Store — y tener Android 10 instalado en tu celular.

Después installed. Make sure your phone's dark theme is enabled (visit Settings > Display and toggle it on), then open WhatsApp and send a YouTube link to one of your contacts.

Open the keyboard and tap the video thumbnail to open the YouTube picture-in-picture player. If you're lucky, you'll now see WhatsApp in dark mode.

Asegúrate de tener activado el modo oscuro en las preferencias de Android.

Abre WhatsApp.

Manda un link de YouTube a uno de tus contactos.

Abre el teclado y pulsa en la previsualización de YouTube para que el vídeo en modo imagen-dentro-imagen.

Si todo ha ido bien, verás que el interfaz se vuelve oscuro.

El problema que hace visible este modo no es consistente (yo lo he experimentado en otra ocasión en mi Xiaomi Mi Mix 3, pero aparentemente fue aleatorio). En nuestras pruebas con un Google Pixel 3 emulado no ha funcionado pero en Twitter la gente dice que funciona:

El Dark Mode está al caer

El fallo de código hace visible la enésima evidencia sobre el modo oscuro en WhatsApp, que según parece debe estar ya casi listo para la fase de prueba pública y que podría salir en breve para los usuarios de la beta.

De hecho, antes de ver este fenómeno sabíamos que WhatsApp tenía dos modos oscuros, uno con tonos más claros y otro con color negro total para ahorrar batería en las pantallas AMOLED. El error que dispara YouTube activa el tono más claro.