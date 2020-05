Cómo ver ‘Star Wars: Rise of Skywalker’ online gratis

Tu paciencia ha tenido su recompensa, joven Jedi, porque para celebrar el día de Star Wars de 2020 — May the 4th be with you — Disney Plus ha publicado la última parte de la saga dirigido por J.J. Abrams. El episodio 9 — Star Wars: Rise of Skywalker — ya está disponible en Disney Plus. Y eso significa que es más fácil que nunca ver la película de Star Wars online, así que vamos al bollo: aquí tenéis cómo ver Rise of Skywalker gratis con Disney Plus.

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker cheat sheet Estreno: 2019 Director: J.J. Abrams Reparto: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega and Oscar Issac Calificación: PG-13 Ver ahora: Free Disney Plus 7-day trial

Atención: si no has visto las dos primeras películas de la última trilogía de Star Wars — The Force Awakens and The Last Jedi — abajo hay spoilers. Puedes pasar de esta sección y saltar directamente a la guía para ver Rise of Skywalker gratis en Disney Plus.

Si no has visto el resto de Star Wars — aquí tiene una guía para ver todas las películas y series de Star Wars en el orden correcto, incluyendo The Mandalorian o Clone Wars. Puedes empezar hoy y darte un atracón de Guerra de las Galaxias durante siete días sin pagar un dólar.

Rise of Skywalker empieza con la noticia que el Emperador Palpatine sigue vivo. Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Issac) lideran la Resistencia para que la Primera Orden y Palpatine reestablezcan de nuevo el Imperio Galáctico. Mientras, Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) se enfrentarán por motivos personales.

Estrenada en 2019 y dirigida por J.J. Abrams, la última película de la saga Star Wars amasó $1 billón en taquilla. Ha estado disponible para alquiler o compra durante un tiempo en algunos servicios de streaming por el coronavirus, pero ahora por fin está disponible en el servicio Disney Plus, la última pieza de todo el contenido Star Wars disponible en la plataforma.

Para verla gratis sólo tienes que apuntarte durante periodo de prueba gratuito de 7 días que Disney está ofreciendo por un tiempo limitado. Siete días son más que suficientes para verte todo material de Star Wars de la historia.

Cómo ver Star Wars: Rise of Skywalker gratis online