Cómo ver el The Mandalorian temporada 2 episodio 1 ahora mismo

Si eres fans de Star wars, 2020 acaba de volverse un poquito más aceptable: acaba de aterrizar The Mandalorian temporada 2.

Por si no te has dado cuenta, el primer episodio de la segunda temporada The Mandalorian ya está disponible mundialmente en Disney Plus, después de haberse estrenado a las 12am hora de la Costa Oeste americana.

Así que quizás hoy puedas pasar de trabajar, repanchingarte en el sofá y disfrutar del retorno de Din Djarin y su intento de devolver a Baby Yoda — oficialmente conocido como 'The Child' a su planeta natal. Eso sí, antes de nada puedes verte este vídeo resumen de la primera temporada de The Mandalorian, por si te habías olvidado de algún detalle importante.

Aquí tienes una guía rápida para recordarte cómo poder ver la segunda temporada de The Mandalorian y verte el resto de películas y series Star Wars disponibles en Disney Plus.

The Mandalorian season 2 La segunda temporada de The Mandalorian ya está aquí. El primer episodio está ya disponible para ver, con nuevos episodios disponibles cada semana. La suscripción para verlo es muy barata: Disney Plus cuesta a partir de $6.99. Menos que ir al cine.

La primera temporada de The Mandalorian fue un éxito de crítica y público cuando se estrenón en noviembre de 2019. Aunque los episodios son cortos y varían en calidad, es mucho mejor que cualquiera de las películas estrenadas en los últimos años. Y además tiene a Baby Yoda.

Qué nos espera en The Mandalorian Temporada 2

No hay razón para pensar que la segunda temporada será diferente. Jon Favreau sigue a los mandos e incluso dirige el primer episodio. Los episodios saldrán cada viernes a partir de ahora.

Pedro Pascal vuelve como el Mandalorian junto con Gina Carano como la ex-comando especial rebelde Cara Dune, Carl Weathers como jefecillo de cazarecompensas Greek Karaga y Giancarlo Esposito como Moff Gideon, a la caza de Baby Yoda.

Esta nueva temporada nos trae nuevos actores. En teoría, Temuera Morrison vuelve de las precuelas de Star Wars para hacer el papel del famoso Boba Fett, Rosario Dawson será la Jedi Ahsoka Tano, la gran Kattee Sackhoff — Starbuck en Galactica — como Bo-Katan Kryze y Timothy Olyphant — el sheriff de Deadwood — como Cobb Vanth.

Si eres nuevo y quieres subirte al carro, puedes verte toda la primera temporada en Disney Plus— son episodios muy cortos, de media hora o algo más — o ponerte al día con este vídeo resumen.

Cómo ver The Mandalorian temporada 2 episodio 1 ahora mismo

Disney Plus está ahora disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa y partes de Asia. Llegará a Latinoamérica el 17 noviembre, así que pronto lo podréis disfrutar todos desde Tijuana hasta el Cabo de Hornos. Para ver The Mandalorian sólo tienes que apuntarte en su página web . Los episodios no estarán disponibles todos a la vez, como en Netflix, sino que saldrán semanalmente a partir del viernes, 30 de octubre de 2020. Además de Mandalorian, Disney Plus tiene todas las películas y series de Disney, hasta los cortos viejunos de Mickey. También todo lo de Star Wars, Marvel, Los Muppets, Los Simpsons y las películas y cortos de Pixar por sólo 6.99 dólares .

Ver oferta

Cómo ahorrar dinero al suscribirte a Disney Plus

Disney Plus es bastante más barato que la competencia, auque también tiene menos contenido, pero puedes ahorrar 15% com la suscripción anual. Obviamente tienes que pagar todo al contado, pero merece la pena: $69.99 por 12 meses no está nada mal — sobre todo cuando sabemos que vienen nuevas series de Marvel y Star Wars.

También puedes ahorrar comprando el paquete con Hulu (que tiene películas y series a cascoporro) y los deportes de ESPN+ por $12.99 al mes.

¿Qué mas debes saber de Disney Plus?

Disney está decidida a presentar batalla a Netflix, Amazon y compañía, por lo que no para con las series. Este año y en 2021 veremos una serie precuela de Rogue One, un spinoff de Clone Wars, WandaVision (con la Bruja Escarlata y Visión), Falcon and The Winter Soldier, la serie de Pixar Monsters at Work basada en Monsters Inc. y mucho más.

Está disponible para iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, PS4, Xbox One y Roku.

También tienen una sección llamada Premiere Access, que te deja ver películas estreno previo pago de alquiler, claro.