Cómo ver el nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War en acción hoy

Si estás excitado con el nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War, entra en Call of Duty: Warzone hoy 26 de agosto para poder ver el juego en acción.

Activision is debuting gameplay footage of Black Ops Cold War inside its standalone battle royale mode, though it hasn’t made it very clear as to how to watch it.

What we do know is that you’ll want to log in to Warzone for the trailer’s worldwide reveal at 10:30am PT / 1:30pm ET / 6:30pm BST today. You also need to complete the new Black Ops Cold War contract, which was recently added to the game.

𝙺𝚗𝚘𝚠 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 ██ ██ ██████ █ ████ █. ██ ████ ████ 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼 █ 𝚅𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚜𝚔. 𝟷8:𝟹𝟶 ████. ████ ██ ███. pic.twitter.com/t4xeZ1Y41pAugust 24, 2020

Todavía no sabemos cómo los desarrolladores van a mostrar el trailer pero no nos sorprendería que lo mostraran en medio del juego y no en el lobby. No sabemos si otros jugadores respetarán un alto el fuego cuando el trailer aparezca de repente, así que habrá que esperar a ver si se hace la paz general y todo el mundo para de disparar para ver el vídeo o si algunos seguirán tirando a todo lo que se mueva.

Llamando a todos los jugadores

Este tipo de anuncios de presentación y eventos en vivo a gran escala son cada vez más comunes entre las compañías que tienen sus jugadores en mundos online. La estrategia de marketing de nuevo contenido se le puede atribuir a Fortnite, que comenzó a realizar eventos a gran escala para que los jugadores pudiera participar. De hecho, no sólo presentan nuevo contenido sino que además realizan otras actividades comerciales, como conciertos de música exclusivos en la plataforma.

Pero presentar Call of Duty: Black Ops Cold War dentro del mundo online de Warzone es una nueva táctica de Activision. Después de todo, el modo Warzone seguirá siendo soportado dentro Black Ops Cold War, así que tiene sentido que quieran que todos los jugadores actuales se enteren de hacia dónde van dirigidos.

Call of Duty: Black Ops Cold War también aparecerá en el evento de inauguración de la conferencia para gamers Gamescom este jueves, 27 de agosto. Ahí seguramente podremos ver más información sobre la fecha de lanzamiento y otros aspectos del juego.