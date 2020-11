Cómo ver Contagio, la película del coronavirus que llegó antes del coronavirus

Si no tienes suficiente con ver las noticias sobre personas infectadas y muertas por el virus COVID-19 que está arrasando el planeta en estos momentos, no te preocupes: aquí tienes cómo ver Contagion (Contagio), la película del coronavirus filmada antes que el coronavirus.

¿Para qué inyectar más ansiedad en tu vida, me preguntas? Pues por qué no. Como dice el dicho: de perdidos al río. Afortunadamente, el coronavirus no es tan virulento como la gripe aviar mutada que sale en la película — aunque muchas de las escenas de supermercados vacíos y hospitales abarrotados son exactamente igual a las que estamos viviendo en estos momentos.

En otras palabras: acojona.

Contagion (Contagio) Estreno: 2011 Director: Steven Soderbergh Reparto: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow and Kate Winslet Duración: 106 minutes

Contagion (Contagio) es una película del 2011 inspirada en la epidema del SARS del 2003 y la de la gripe porcina del 2009. Dirigida por Steven Soderbergh, el film explora la posibilidad de que un virus mutado se extienda rápidamente por el mundo, como está pasando ahora con el COVID-19 aunque, afortunadamente, el virus que ahora nos invade es menos virulento y mortífero que el de la ficción.

Eso sí, aunque la película es ficción y el escenario que describe es más letal que el actual, eso no quiere decir que sea una fantasía. Para escribirla, el guionista Scott Z. Burns se documentó directamente con expertos médicos de la Organización Mundial de la Salud (WHO) de las Naciones Unidas y el Centro de control de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

La película cuenta con grandes estrellas del cine como Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow — el paciente cero que trae la infección a los Estados Unidos — y Jude Law, que hace un papel de iluminado conspiranoico y embaucador que aparentemente trata de sacar provecho de toda la crisis.

¿Cómo ver Contagio en Netflix?

La primera opción que se nos ocurre es Netflix pero, desgraciadamente, no la vas a encontrar a no ser que vivas en Canadá.

Pero esto tiene fácil arreglo: sólo necesitas un VPN compatible con Netflix. Si no tienes uno instalado, sigue estos pasos:

Visit nuestra lista de los mejores VPN para Netflix de 2020 y elige el que más te guste. Yo uso ExpressVPN en mi iPad, Android y proyector Xiaomi. Además ahora tiene una oferta de VPN con un 49% de descuento y tres meses extra gratuitos.

Selecciona Canadá en el menú del VPN.

Pulsa conectar.

Arranca Netflix en tu navegador, tableta, televisor o proyector.

Busca Contagion y a pasarlo de pena.

Otras opciones para ver Contagion en Estados Unidos y resto del mundo

En Estados Unidos los derechos de transmisión de Contagion los tiene el canal de cable Cinemax. Si lo tienes instalado, puedes verlo directamente en su servicio de streaming Max Go.

Si no lo tienes ya, puedes añadir Cinemax a Hulu durante un mes. Este último cuesta $6 al mes. De hecho, no tienes ni por qué pagar: Hulu tiene una oferta de un mes gratis o, si lo deseas, puedes subscribirte al paquete Hulu, Disney+ y ESPN+ $12.99 al mes — algo que quizás no vaya mal en estos momentos de cuarentena voluntaria o forzada.

También puedes alquilar la película en iTunes por $3,99 y en Amazon Prime Video, por $9.99.