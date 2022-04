Cómo un escritor fanfic de Sonic terminó liderando Sonic Frontiers

Todavía sabemos poco sobre Sonic Frontiers, pero su primera aventura en un mundo abierto puede ser algo especial por una razón: uno de los principales guionistas del título es Ian Flynn, un gran nombre en la comunidad de Sonic, y guionista jefe de la serie Sonic the Hedgehog de Archie Comic y guionista principal de los cómics de Sonic the Hedgehog de IDW Publishing.

La trayectoria de Flynn hasta llegar a Sonic Frontiers es remarcable.

Su amor por Sonic comenzó cuando su padre trajo a casa una Sega Genesis y Sonic the Hedgehog 2. La pasión por los dibujos animados y los cómics no tardó en llegar. "Me engancharon de joven", nos cuenta Flynn.

A lo largo de la universidad y de su carrera de inglés, Flynn siguió siendo un fan del erizo azul. Pero al otro lado, le entró el pánico: "'¿Qué hace uno realmente con un título de inglés?', me preguntaba". Así que decidió intentar mezclar sus pasiones y escribir un cómic de Sonic.

Enviar manuscritos no solicitados a las empresas de cómics no es la norma para conseguir un trabajo en la industria — tampoco es que haya una ruta estándar — y eso no dio sus frutos inmediatamente. En una entrevista con el sitio web Dreamflint en 2006, Flynn explicó cómo envió guiones durante cuatro años antes de que Mike Pellerito — el entonces editor de la serie Sonic The Hedgehog de Archie Comic — le diera una oportunidad.

Flynn nos contó que empezó escribiendo fichas sobre personajes y localizaciones, y luego luego pasó a escribir guiones de prueba para ascender rápidamente. En pocos meses se convirtió en el guionista principal de la serie Sonic the Hedgehog, cargo que ocupó durante más de una década.

(Image credit: Archie Comics)

Volver a la fuente

"Siempre tuve la esperanza", afirma Flynn al hablar de trabajar en un juego de Sonic. "Después de todo, conseguí el trabajo de mis sueños con el cómic contra todo pronóstico, así que ¿por qué no esperar que el rayo cayera sobre mí otra vez?"

A Flynn no le faltó trabajo relacionado con Sonic. Además de escribir el cómic principal, también se encargó de escribir los cómics basados en las series de televisión Sonic X y Sonic Boom. "Ambos tenían un enfoque más cómico que la serie principal", explica Flynn. "Sonic X era más bien una necesidad de destacar, pero también una forma de encontrar la diversión en una serie que estaba sometida a restricciones estrictas". Sonic Boom siguió los pasos de los dibujos animados más que de los juegos y fue más tonto".

Sonic Boom, en particular, abrió una nueva y sorprendente vía para Flynn. El director del programa, Bill Freiberger, se había puesto en contacto con el entonces editor Paul Kaminski para que algunos de los guionistas de los dibujos animados contribuyeran al cómic, y viceversa.

"[Freiberger] me enseñó a escribir para la televisión y no para el cómic, y me enseñó algunas ideas", dice Flynn. "En los cómics, hay un conducto muy fino entre yo y los artistas. Los editores y los licenciadores tienen que aportar algo, pero el guión del cómic es el proyecto para el equipo artístico. En la televisión, los directores, los guionistas, los animadores, los actores de doblaje y sus directores influyen en el producto final. El guión de televisión es estructuralmente similar, pero no necesita ser tan preciso en sus descripciones momento a momento. Es menos un plano y más un conjunto de direcciones claras. Soy un gran admirador del actual equipo de dobladores, así que fue emocionante escuchar mi guión de su boca".

Flynn estaba en la cresta de la ola, escribiendo regularmente tres cómics mensuales de Sonic y un puñado de guiones de Sonic Boom TV.

Pero un día, todo se vino abajo.

Fin de una era

A pesar de tener planes para el número 300 y más allá, todos los cómics de Archie Sonic cesaron abruptamente su producción en 2017 sin ninguna explicación. Fue un duro golpe para los fans y los creadores de los cómics, incluido Flynn. "Estaba destrozado y más que aterrorizado", recuerda. "Era mi trabajo habitual, una fuente fiable de ingresos y el trabajo de mis sueños. Todo eso desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y justo antes de Navidad. Si había un nuevo cómic, esperaba poder participar de alguna manera y destacar a toda la gente con talento con la que había trabajado, pero no había garantías".

No pasó mucho tiempo después de la cancelación de Archie Sonic cuando IDW anunció que se había hecho con los derechos de publicación de los cómics de Sonic. Los fans se subieron inmediatamente al carro para intentar que Flynn se subiera a bordo. El entonces editor Joe Hughes se puso en contacto con Flynn y le preguntó si estaba interesado. "La respuesta fue un agradecido y rotundo 'Sí'", afirma Flynn.

(Image credit: IDW Publishing)

A estas alturas de su carrera de escritor, Flynn ha escrito para múltiples cómics de Sonic en dos editoriales diferentes, historias de juegos y dibujos animados. Sus fans llevaban años pidiendo a Sega que le dejera trabajar en uno de los juegos y, por fin, esa oportunidad ha llegado.

"La relación de trabajo entre IDW y Sega es un poco diferente a la de los días de Archie", dice Flynn, "algo que abrió diferentes vías de comunicación. No puedo decir con certeza quién se fijó en mí o en qué momento, pero me hicieron la oferta [para trabajar en Sonic Frontiers], y les di otro "Sí" rotundo".

La oportunidad de trabajar en un juego importante de Sonic es "surrealista", dice Flynn. "Incluso es desalentadora. Hay muchas expectativas y suposiciones, y todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí y esperar que la gente disfrute de la experiencia. Ha sido un placer trabajar con el equipo, y espero volver a hacerlo algún día".