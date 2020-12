Cómo sobrevivió Boba Fett para aparecer en Mandalorian temporada 2

ALERTA: Este artículo contiene spoliers de The Mandalorian temporada 2.

Cuando Disney anunció por primera vez que iba a lanzar su nuevo servicio de transmisión con The Mandalorian todo el mundo pensó en Boba Fett. La armadura de Mando recuerda a la icónica armadura usada por primera vez por el cazarrecompensas favorito de los fans de Star Wars. Es más que posible que esa similitud fuera una de las razones del interés inicial por la serie.

Ahora, después de meses de especulaciones y rumores, el episodio 1 de la temporada 2 de The Mandalorian ha confirmado lo que todos esperábamos: Boba Fett ha vuelto. Después de que el alguacil Cobb Vanth apareciera en Tatooine con la armadura de batalla característica de Boba Fett, la secuencia final de ese episodio reveló el resto: la de Temuera Morrison, el actor que interpretó al 'padre' de Boba, Jango Fett, en El Ataque de los Clones.

Pero, la última vez que vimos a Boba Fett en el Retorno del Jedi, acabó tragado por el Sarlacc. Ahora todo el mundo se pregunta cómo se las arregló para escapar. La respuesta está en esta página, junto con muchas otras.

¿Quién es Boba Fett?

Boba Fett era el cazarrecompensas más temido de la galaxia. Además de ser uno de los favoritos del mafioso Jabba the Hutt, Fett fue uno de los seis mercenarios contratados por Darth Vader para encontrar a Han Solo en The Empire Strikes Back. Es él quien rastrea al Halcón Milenario hasta Bespin y congela a Solo en carbonita para llevarlo al palacio de Jabba en Tatooine y cobrar la recompensa por su cabeza.

¿Es Boba Fett un mandaloriano como Din Djarin?

Aunque comparten el mismo uniforme, los orígenes de Boba Fett son muy diferentes a los de Din Djarin, el mandaloriano protagonista de la serie. Djarin es un huérfano criado por los mandalorianos para seguir los caminos del credo guerrero del mundo de Mandalore — un credo que obliga a nunca quitarse el casco delante de un ser vivo.

Sin embargo, Boba Fett es un cazarrecompensas que simplemente usa la armadura mandaloriana personalizada que heredó de su "padre", Jango Fett.

Jango también era un cazarrecompensas que había adoptado el aspecto mandaloriano. En la trilogía de la precuela, su ADN se utilizó como modelo para los Clone Troopers que lucharon por la República en las Guerras Clon. El "pago" de Jango fue un clon no programado, un hijo a su imagen y semejanza. Este niño es Boba Fett. Jango murió, matado por Mace Windu en Geonosis, en la batalla que inició las Guerras Clon.

El Mandalorian en The Mandalorian temporada 2. (Image credit: Disney)

¿Por qué es Boba Fett tan popular?

Boba Fett es un hombre de pocas palabras. De hecho, apenas se le escuchan un par de líneas en la trilogía original. Su popularidad radica en ese aire de malo implacable y su armadura, un diseño elegante que lo convirtió en icono. En la época, Boba Fett era la figura de acción que tenías que tener sí o sí. Su nave espacial, Slave I, también es icónica aunque su diseño esté inspirada en una lámpara de alumbrado público de finales del siglo XX.

¿Qué le pasó a Boba Fett en Star Wars?

The Empire Strikes Back estableció a Boba Fett como uno de los mejores personajes de esa galaxia muy, muy lejana — pero su destino en Return of the Jedi no estuvo a la altura de las expectativas.

Con Jabba el Hutt habiendo ordenado la ejecución de Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca en el Gran Foso de Carkoon (hogar del Gran Sarlacc), Luke lanzó un audaz plan de escape. Fett voló desde la barcaza de vela de Jabba e intentó usar detener al aspirante a Jedi sin éxito. Antes de que pudiera hacer nada, Solo golpeó cómicamente a su propulsor con una lanza, lo que provocó un fallo de encendido que envió a Fett a caer en el pozo. Según lo que cuenta C-3PO, aquello le sentenció a "1000 años de dolor y sufrimiento" digerido lentamente en el vientre del Sarlacc.

El público no entendió cómo Lucas se deshizo de un personaje así de una manera tan ridícula.

¿Cómo pudo Boba Fett sobrevivir al Sarlaac?

Esta es la pregunta del millón de dólares. Si bien los fans han especulado durante mucho tiempo que el Sarlacc no podría retener a Fett indefinidamente, The Mandalorian ofrece la primera confirmación oficial de que sobrevivió a ese accidente.

No obstante, esta no es la primera vez que Boba Fett ha resurgido de entre los muertos. Fett también sobrevivió en la línea de cómics de Dark Horse y en las antiguas novelas del Universo Expandido, que ahora no forman parte del canon oficial y han sido empaquetado en la línea de Leyendas. Nada de eso forma parte del canon.

En ese universo alternativo previo a la compra de Lucasfilm por Disney, los cómics de principios de los 90 del Imperio Oscuro — realizados por Tom Veitch y Cam Kennedy — revelaron que Fett estaba vivo. Allí le dice a Han Solo que el Sarlacc le encontró algo indigesto.

La novela de 1996 de J.D. Montgomery "A Barve Like That: The Tale of Boba Fett" profundizó más en el personaje. En esa historia, un Fett inmovilizado hace contacto telepático con la primera de las víctimas de Sarlacc, Susejo, quien puede ejercer cierta influencia sobre su captor. Fett hace así que el Sarlacc contraiga su estómago para que pueda usar su mochila propulsora y unas granadas para hacer un agujero en su interior y escapar. Fett fue posteriormente descubierto por Jawas, quien en un principio le confundieron con un droide.

No sabemos si algo de esta historia quedará para de The Mandalorian. Es posible, porque Disney ha rescatado varios aspectos del universo de leyenda para incorporarlos al canon. También es posible que el misterio permanezca para siempre. No hace falta revelar cómo sobrevivió, sino ver cómo el personaje puede afectar a nuestro héroe y a Grogu.