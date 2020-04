Cómo se hizo The Mandalorian — y el origen de Baby Yoda en el mundo real

Faltan pocos meses para la segunda temporada de The Mandalorian — pero con la que tenemos encima, se nos va a hacer muy largo. Menos mal que para pasar el tiempo tenemos un nuevo documental que narra cómo se hizo la primera.

Para celebrar el May the Fourth — día de Star Wars por ”May the Force be with you” — Disney Plus va a emitir un documental de ocho episodios sobre cómo se hizo The Mandalorian el día cuatro de mayo. El nombre será Disney Gallery: The Mandalorian. No se han roto la cabeza, no.

Según Jon Favreau — el creador y showrunner de The Mandalorian — "Disney Gallery: The Mandalorian es una oportunidad para que los fans de la serie puedan ver detrás de las cámaras y ganen una nueva perspectiva, y quizás un mejor entendimiento, de cómo The Mandalorian se formó y algunos de los increíbles talentos que participaron en la creación de la primera temporada”. Favreau apunta hacer esta serie fue una gran experiencia y no pueden esperar a compartirla con todos nosotros, pobres diablos encerrados en nuestras casa disfrazados de soldados de asalto imperiales y cazarecompensas.

Los increíbles escenarios virtuales de The Mandalorian

De hecho, Disney ya nos ha servido un pequeño aperitivo sobre qué es lo que veremos en este documental en ocho partes. Este vídeo de YouTube muestra la increíble tecnología de virtuales que Industrial Light & Magic y Epic Games crearon para la serie, utilizando la arquitectura gráfica del Unreal Engine y nuevos rigs — mecanismos de seguimiento de movimiento — de realidad virtual proyectada en el mundo real.

En The Mandalorian no hay green screens — los paneles verdes que luego son sustituidos por imágenes 3D en post-produción. Los escenarios — fijos o animados — son “reales”. Los actores los pueden ver porque están proyuectados en las paredes de un estudio gigantesco usando LEDs.

En ese escenario también hay objetos físicos — desde partes de la nave espacial de Mando a unas rocas falsas. Pero el resto es todo virtual, creando una especie de Star Trek Holodeck del siglo XXI.

El equipo de rodaje usa la cámara para filmar a los actores y el escenario al mismo tiempo. La captura lo capta todo en sólo un pase, con lo que no se necesita post-producción más allá de añadir algún efecto adicional, como lásers o las chispas de la soldadura de un motor en un hangar.

La cámara — como un par de gafas de realidad aumentada o realidad virtual — está sincronizada con el entorno proyectado. De esa forma, a medida que se mueve o el operador cambia los valores de las lentes, el entorno virtual cambia la perspectiva para mantener la ilusión de que es un entorno 3D y no meramente algo 2D proyectado en un plano.

Y como esos entornos son virtuales y son proyectados en tiempo real, pueden moverse en cualquier dirección y velocidad. Es decir, puedes hacer que los actores se muevan no sólo en un entorno fijo sino a través de grandes distancias, como cuando hay una persecución de speeders, por ejemplo. O cuando la nave de Mando se mueve o entra en el hiperespacio.

Una nueva era para películas y series

El nivel de realismo, como has podido ver en la serie, es sencillamente increíble. Ningún chroma o green screen puede acercarse a este nivel de realismo.

Esta última técnica, que lleva décadas en uso, siempre ha dado a las películas un aspecto irreal aunque se haya refinado mucho con el tiempo. Primero, porque el proceso de post-producción dista mucho de ser perfecto, algo que se ve claramente en las películas de Marvel, que siempre tienen una pátina visual que les dan aspecto de videojuego. Generalmente, el green screen sólo funciona de forma imperceptible para aumentar arquitectura real o en planos largos con arquitectura virtual. Aún así, no se puede comparar a un rodaje en un set real porque cualquier superficie debe reflejar o ser iluminada indirectamente por lo que le rodea.

Los actores tampoco pueden actuar de forma totalmente convincente, una crítica que se hizo a las precuelas de Star Wars, que hicieron un uso abusivo del green screen. Ewan McGregor o Liam Neeson tenían que mirar al vacío y fijar la mirada den algo que no existe, lo que introduce dificultad en la interpretación y pequeñas inconsistencias que nunca terminan de convencer.

Pero The Mandalorian elimina este problema completamente con este nueva técnica de holodeck LED. Al proyectar entornos en tiempo real que se mueven con la cámara y los actores, el equipo de rodaje puede crear un mundo virtual dentro del mundo real. Y en ese mundo pueden jugar tanto los actores como las cámaras.

La nave de Mando en el entorno virtual. (Image credit: Lucasfilm/Disney)

Todos los cromados, todos los cristales, todos los espejos y ventanas, recogen el entorno virtual. Todas las superficies están iluminadas por los paneles LED como si estuvieran en el sitio real, desde un planeta helado a un desierto remoto — sin tener que viajar en ningún momento. Eso añade la ventaja económica de no trasladar a todo el equipo de producción a una localización determinada. Sencillamente, te traes la localización al estudio.

Y, como dice el vídeo, incluso puedes congelar el tiempo. Normalmente, si un cineasta quiere rodar una escena durante un puesta de sol, sólo puede hacerlo en una ventana de pocos minutos. Si la escena no se puede rodar a tiempo y hay que hacer varias tomas, tienes que esperar al día siguiente. Con este método puedes tener una puesta de sol perfecta durante 10 horas y rodar todas las tomas que quieras. Y puedes probar con diferentes escenas, más o menos nubes, mover una nube de sitio porque el encuadre queda mejor, hacer que llueva o que el cielo esté totalmente limpio.

Es realmente increíble. Cuando Favreau dice que él cree que la tecnología desarrollada para The Madalorian va afectar la manera en la que todo el mundo hace películas y series, no exagera nada. Sin duda, The Mandalorian va a cambiar la manera en la que se rueda y el realismo de todo lo veamos.

El día 4 de mayo veremos mucho más de este viaje narrativo y técnico realmente apasionante.