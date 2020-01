Cómo instalar WhatsApp Dark Mode ahora mismo y sin complicaciones

La invasión del Dark Mode ha sido imparable. Casi todas las aplicaciones lo tienen ya — con una notable excepción: WhatsApp. Llevaba más de un año de retraso pero ahora, por fin, la espera ha terminado.

La aplicación de chat más popular del planeta tierra (¡1,5 billones de usuarios activos!) había ignorado la ascensión del modo oscuro como si fuera un Jedi en paro. Algo que nadie entiende porque el Dark Mode no sólo ofrece una lectura más placentera sino que además ahorra vida de batería para todos los usuarios de celulares con pantallas OLED. Y además es mucho más atractivo que el color mierda de tucán que usaba WhatsApp hasta ahora.

Los rumores sobre un Dark Mode ”inminente” para WhatsApp llevaban sonando durante más de un año. Desarrolladores y hackers habían encontrado trazas de código que demostraban que Facebook estaba trabajando en ello. Incluso ha habido gente que ha logrado hackearla para activar el modo.

Pero los mortales como nosotros nos hemos quedado fuera de esa fiesta hasta ahora. Por fin, WhatsApp está disponible en modo oscuro... para usuarios registrados en el programa beta.

Pero no os preocupéis porque hay una manera muy fácil de instalarla sin que tengas que sacarte una carrera de ingeniería en el MIT. No necesitarás ni el graduado escolar.

Cómo conseguir el Dark Mode en WhatsApp

1. Visita APK Mirror en tu navegador

Lo primero que tienes que hacer es pulsar aquí. El link te llevará a APK Mirror, un repositorio de paquetes de instalación de aplicaciones Android. Antes de seguir, tengo que decirte por imperativo legal que 1) esto es una beta y 2) no está en la tienda oficial de Google Play Store (aunque es el paquete oficial). Así que procede por tu cuenta y riesgo (no te preocupes, es el WhatsApp de verdad. Yo lo he instalado en mi celular, como puedes ver en las capturas sobre estas líneas).

Una vez pulses aquí, verás lo siguiente:

2. Descarga la beta de WhatsApp

Eso significa que has llegado a la página correcta. Baja y verás el botón que he marcado con flechas naranjas en la siguiente imagen. Verás que dice “Download APK”. Pulsa en el botón.

3. Abre el APK

Cuando haya terminado de descargar tu navegador te preguntará si quieres abrir el APK. Responde Sí o Abrir. Si no te pregunta nada, visita la carpeta de descargas y pulsa en el APK de WhatsApp Beta para abrirlo.

4. Instala WhatsApp beta con Dark Mode

Cuando tu dispositivo Android te pregunte si quieres instalar la APK, pulsa OK.

5. Cambia el tema a Dark Mode

Una vez termine la instalación ya puedes cambiar a Dark Mode. Abre WhatsApp, pulsa en preferencias (o settings) y selecciona Dark Mode (o Modo Oscuro). También tienes la opción de usar la opción de usar el modo que dicte tu modo de ahorro de batería (Battery Saver).

Más buenas noticias de propina: como esto es el paquete de WhatsApp oficial, cuando saquen la versión final oficial o cualquier otra, la aplicación se actualizará automáticamente en la Google Play Store.

Las malas noticias: el color verde y el gris oscuro

La actualización es buena y está pulida. Tiene un aspecto visual mucho mejor que el horroroso interfaz anterior, que usa un color vómito de bebé blanqueado por el sol.

Pero todavía hay verde. Un verde muy oscuro en los globos de diálogo y en las pestañas, pero verde al fin y al cabo. No sé qué le cuesta a WhatsApp (y a todos los desarrolladores incluido Google) ofrecer una opción para cambiar la paleta de color. Algunas aplicaciones independientes ya lo hacen y quizás debería ser algo que dependiera del sistema operativo Android.

Mi otra queja es el color gris oscuro que han elegido. El Dark Mode de WhatsApp no te deja usar el negro absoluto como color base. Muchas aplicaciones ofrecen AMOLED Black — que es 100% negro — por defecto. Otras, como Reddit, lo ofrecen como opción. Y las peores, como WhatsApp o Google Photos, usan un gris oscuro.

Si tienes un celular con una pantalla OLED, usar AMOLED Black significa que la mayoría de los píxeles estarán apagados totalmente y consumirán cero energía. El color gris oscuro consume menos energía que un blanco, pero consume. Y además la estética no es tan buena como la del negro absoluto — o por lo menos eso me parece a mí.

Pero bueno, me quejo de vicio. Por lo menos ya tenemos modo oscuro en WhatsApp, aunque sea una beta.