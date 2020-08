Cómo descargar Fortnite para Android aunque no puedas hacerlo en iPhone

Si quieres divertirte en cualquier parte, el siempre popular Fortnite siempre ha estado en todas nuestras listas de recomendaciones durante años. Lleva mucho tiempo activo y millones de jugadores siguen descargándolo todos los meses — hasta ayer, cuando Apple y Google decidieron eliminar la aplicación como represalia contra Epic Games y el desarrollador presentó una demanda por prácticas monopolistas.

Si no lo conoces, Fortnite pone a 100 jugadores a luchar uno contra otro en una isla — y ya tenía un gran éxito en Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch antes de traerlo a iOS y Android, con un estilo de dibujos animados perfecto para pantallas de los celulares y tabletas. Y aunque no fue una tarea fácil, Epic Games consiguió que la experiencia fuera igual de divertida que en las consolas.

Pero se ha acabado la fiesta gracias a Apple y Google, que no pueden aceptar que alguien gane dinero en una app de sus plataformas sin que ellos se ejerzan su derecho de pernada y apliquen una tasa del 30% sobre todas las transacciones que suceden en una aplicación — menos en algunos casos, como explicamos aquí — sin dar palo al agua.

El resultado es una batalla legal y de relaciones públicas en la que Epic Games — por ahora — va ganando con su vídeo parodia del anuncio de Apple “1984” y el apoyo de sus fans en redes sociales con la tag @freefortnite.

Si ya conocías Fortnite y lo tienes instalado, este artículo no te interesa. Pero si nunca has jugado, quizás estés aquí deseando 1) jugar al título del que todo el mundo está hablando, 2) meterles el dedo corazón en el ojo de Google y Apple, 3) ver de qué va toda esta polémica o 4) todas las anteriores.

Desafortunadamente, como ya hemos dicho, la primera opción no es posible porque ya no está disponible en las tiendas online de Google y Apple. Pero todavía lo puedes descargar de otras maneras.

Cómo descargar Fortnite en iOS

Si eres un usuario de iOS ya no lo encontrarás en la App Store. Aquí Apple tiene el poder absoluto. No hay alternativa a no ser que tu iPhone o iPad hayan sido desprotegidos con una utilidad Jailbreak y te descargues el Fortnite pirata.

Si ya tienes Fortnite instalado, sin embargo, verás que sigue funcionado de forma normal, incluyendo el capítulo 2 de la segunda temporada. Pero a partir de ahora no recibirás más actualizaciones hasta que Epic Games llegue a un acuerdo con Apple, Apple cambie su política draconiana respecto a sus tasas o que un juez o un gobierno obligue a Apple a abrir su ecosystem cerrado para que haya otras tiendas de apps para iOS.

Y si alguna vez descargaste Fortnite pero lo borraste, no te preocupes: sólo tienes que ir a tu perfil en la App Store, acceder a tus compras, localizar Fortnite y pulsar en el icono de descarga. De nuevo, no será el último Fortnite, pero funcionará correctamente.

Cómo descargar Fortnite en Android

En Android no hay problemas porque Google permite tiendas de terceros en su plataforma. Aunque lo hayan borrado de la Play Store — donde ha estado disponible desde abril de 2020 está disponible como descarga directamente desde la página de Fortnite de Epic Games.

Sólo tienes que visitar Fortnite.com/Android en el navegador de tu celular — ya sea Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer — y descargar el APK de la aplicación. Es tan sencillo como descargarlo — ocupa 2MB — e instalarlo, momento en el que comenzará a descargar 2GB de contenido de los servidores de Epic.

Dispositivos compatibles con Fortnite

Cualquier celular relativamente moderno puede ejecutar Fortnite con rapidez. No es un juego excesivamente pesado, como Epic Games apunta en la lista de prestaciones necesarias, que son bastante modestas.

OS: Android 8.0 o superior (64 bit) recomendado.

RAM: 3GB de RAM o superior

GPU: Procesador gráfico Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superior

Soporte multi-plataforma

Tanto la versión de Android como la de iOS son compatibles con otros Fortnite en PC, PS4 y Xbox One, así que puedes jugar con tus colegas en otras plataformas.

Por qué Epic Games está plantando cara a Apple y Google

Lo explicamos en profundidad en este artículo, pero aquí va un resumen rápido:

En una FAQ — documento de preguntas y respuestas — Epic se pregunta por qué tienen que pagar 30% por servicios y productos en los que ni Google ni Apple intervienen para nada. Ponen como ejemplo que Amazon, Grubhub, Best Buy, Uber y otras compañías no son objeto de esta tasa para las compras en la aplicación. ¿Por qué van a ser ellos diferentes? Según la compañía, todos los desarrolladores deberían ser libres de ofrecer pagos online en todas las apps. La distinción entre productos físicos, servicios, películas o productos virtuales no tiene sentido.

Pero ni Apple ni Google admite disidentes, si bien esta última tuvo que dar su brazo a torcer ante la presión de la Unión Europea y admitir nuevas tiendas para Android Apps antes de que les rompieran en pedazos.

Los afectados por estas prácticas monopolistas son pequeños y grandes desarrolladores. Por ejemplo, hace un par de días, Microsoft denunció públicamente que Apple les había prohibido publicar su servicio xCloud en la App Store, alegando que no podrían revistar los juegos de la Xbox que los usuarios podrían usar vía este servicio de streaming. Obviamente, la razón es que Apple no quiere competir con xCloud y arriesgarse a perder su parte del pastel en el jugoso mercado de los videojuegos. Lo mismo le pasó a Google con su plataforma de game streaming Stadia.

(Image credit: Techradar)

Hay muchos más casos que demuestran que Apple sigue ejerciendo su gran poder e imponiendo a los desarrolladores unas condiciones y una tasa del 30% que es tan infame como absurda. Los de Cupertino dicen que el dinero es para mantener la App Store, los servidores que descargan las aplicaciones y la seguridad del ecosistema, con evaluaciones de las apps y editores que mantienen la tienda en orden.

Obviamente, esto es una mentira como un templo. Primero, los gastos de descarga de una aplicación de unos cuantos megabytes — por mucho que se la compren millones de personas — son ridículos. Y el trabajo de filtrado, selección y seguridad brilla por su ausencia: la App Store está llena de porquería y, en numerosas ocasiones, se les han colado troyanos y aplicaciones que son un peligro para la seguridad de los usuarios.

Además, la App Store no tiene absolutamente ninguna función en los procesos de compra de contenido o monedas virtuales dentro de apps. Esa es una transacción que la lleva al 100% el desarrollador. Algo parecido posó con Netflix: las películas vienen de los servidores de Netflix, no de Apple — ¿por qué tienen que pagar una tasa en las suscripciones? Netflix se hartó y directamente eliminó la opción de suscripción en la aplicación, pasándola a una página web para evitar que Apple se llevara una comisión injusta y abusiva.

La razón de la tasa Apple — y Google, aunque en este caso los desarrolladores siempre pueden elegir otra tienda Android o publicar la aplicación por su cuenta— es sencillamente la avaricia. Los desarrolladores están hartos porque la tasa es excesiva. La propia Epic Games, que tiene una tienda online para otros desarrolladores, resalta que ellos cobran un margen razonable: el 12%.

Muchos dirán que tiene gracia que una compañía como Epic — que gana miles de millones de dólares al año — demande a Apple. Pero la realidad es que Epic no sólo están luchando esta batalla — que será larga y costosa — sólo por ellos. Desde su posición de poder económico, Epic está dando voz a los pequeños desarrolladores que ya han denunciado a Apple ante organismos oficiales o en foros — y a muchísimos otros que no se atreven a denunciar por miedo.

Antes de esta demanda de Epic, la Unión Europea ya había puesto en marcha una investigación antimonopolio contra Apple por estos mismos motivos. Así que, pase lo que pase, bravo Epic por plantarle cara al bully Apple. Y por darle munición a la Unión Europea y otros gobiernos para que actúen de una vez y eliminen este abuso para siempre.

Apple no puede limitar la libertad de desarrolladores ni usuarios para elegir los servicios que ellos quieran y evitar la competencia natural del mercado en iOS. Tim Cook y sus mariachis deben permitir nuevas tiendas de apps independientes en iOS como ya lo hizo en su día Google — por el bien de todos.

Si quieres apoyar a Epic Games — y el resto de desarrolladores pequeños y grandes abusados por los regímenes dictatoriales de Apple y Google, no te olvides de pasar estos o cualquier otro artículo sobre el tema a tus colegas y usar la tag #freefortnite.