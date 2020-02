Netflix es el Rey de los servicios de streaming a pesar del gran volumen de series del montón y sus aspectos más irritantes, como la reproducción automática de vídeo en trailers y episodios. Nunca hemos sido fan de esa funcionalidad, que activa clips o nuevos episodios de cualquier serie seleccionada en el interfaz mientras intentas encontrar algo que te apetezca ver. No sólo la previsualización no sirve para mucho, sino que distrae e exaspera a partes iguales.

Afortunadamente, Netflix acaba de introducir una nueva función para desactivar la reproducción automática por completo para que no tengas que saltar de serie a serie rápidamente para evitar ver cosas que no quieres ver.

Aquí tienes una guía rápida para hacerlo.

Nota: Si tienes a algún fan de la reproducción automática en tu familia, Netflix permite activar y desactivar la función para cada perfil de usuario. Así que cambia el tuyo si miedo.

Cómo desactivar la reproducción automática en Netflix

Es muy sencillo:

1. Accede a Netflix con tu navegador web en tu PC, Mac o tableta. Esto no se puede hacer desde las aplicaciones especiales para Android o iOS.

2.Een el menú al que se accede desde la esquina superior derecha, selecciona 'Manage profiles' (administrar perfiles).

3. Pulsa en el perfil que quieras ajustar. Verás una nueva sección llamada “Autoplay controls” (controles de reproducción automática), justo debajo de la sección de “Allowed TV shows and movies” (series y películas permitidos).

(Image credit: TechRadar)

4. Activa o desactiva las opciones que desees: 'Auto-play next episode in a series on all devices' (auto-reproducción del siguiente episodios de series en todos los dispositivos) y 'Auto-play previews while browsing on all devices' (auto-reproducción de previsualizaciones cuando navegues en todos los dispositivos).

5. Pulsa en 'Save' (guardar) y las opciones elegidas quedarán registrada y activas en el mismo momento independientemente del televisor, tableta, PC, laptop o celular que esté utilizando el perfil.