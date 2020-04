Cómo conseguir Minecraft RTX: la increíble nueva versión raytracing de Minecraft

Minecraft RTX salió a la luz en Gamescom 2019, donde Nvidia demostró cómo había avanzado su tecnología de raytracing en tiempo real. Un año después, con la tecnología Nvidia Turing a punto de cumplir su segundo aniversario, es el momento perfecto para lanzar la beta abierta de Minecraft RTX

Hemos estado jugando con esta beta durante los últimos dos días y nuestra primera impresión es que — junto con Quake II RTX — es un ejemplo increíble de lo mucho que puede cambiar un juego cuando añades raytracing, la técnica gráfica que lanza fotones sobre una escena 3D, calculando sus efectos como si fuera el mundo real.

Y sí, seguro, podrías argumentar que utilizar una técnica de render tan avanzada como raytracing en un juego tan visualmente básico como Minecraft es malgastar esfuerzos — pero es precisamente esa naturaleza tan cruda lo que hace que la iluminación RTX tenga mayor impacto. El raytracing hace que Minecraft parezca un juego totalmente diferente — y tenemos las capturas de campaña que lo demuestran.

Aquí tenéis una comparación de Minecraft con y sin raytracing. Hemos incluido muchas más al final de esta página.

¿Cuándo puedo jugar a Minecraft RTX?

Ante todo, si quieres jugar tú mismo a Minecraft RTX, estás de suerte. La beta abierta de Minecraft RTX empieza hoy mismo y cualquier persona puede solicitar ser parte y descargar el juego — aunque es un proceso algo complicado.

Una nota rápida importante: Si quieres usar Minecraft RTX, antes de nada haz una copia de seguridad de tus mundos yendo a la siguiente carpeta y copiando todos los ficheros que quieras mantener intactos por si algo sale mal en la migración.

%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe\LocalState\games\co m.mojang\minecraftWorlds

¿Cómo descargar Minecraft RTX?

Minecraft RTX sólo está disponible para PCs con Windows 10 — así que es obligatorio que tengas esa versión instalada. Si la tienes, sigue estas instrucciones:

1. Abre la tienda de aplicaciones Windows 10 Store.

2. Descarga e instala Xbox Insider Hub.

3. Abre Xbox Insider Hub y haz click en el menú de hamburguesa de la esquina superior izquierda (las tres pequeñas líneas horizontales).

4. Selecciona Insider Content

5. Selecciona Minecraft for Windows 10.

6. Elige Join.

7. En ese punto puedes pulsar en Manage y elegir si quieres ser parte de la beta de Minecraft normal (Minecraft Beta) o la versión raytracing (Minecraft RTX Beta). Elige esta última.

8. Una vez hayas descargado Minecraft RTX y antes de abrirlo, visita GeForce Experience o la página de Nvidia para descargar el último driver optimizado para el juego.

(Image credit: TechRadar)

¿Qué necesitas para usar Minecraft RTX?

Por ahora las tarjetas gráficas AMD RDNA 2 con raytracing no están disponibles así que necesitas una tarjeta Nvidia RTX por narices.

Nvidia nos ha dicho que por lo menos necesitas una Nvidia GeForce RTX 2060 para poder jugar de forma fluida a una resolución FullHD — es decir, 1080p. El modo RTX con esa tarjeta no baja de los 30 fotogramas por segundo. Hay que tener en cuenta que esto se consigue con la tecnología de escalado gráfico DLSS 2.0 de Nvidia, que utiliza inteligencia artificial para ampliar la imagen sin perdida de calidad aparente.

Como Minecraft RTX es una beta, no hemos hecho tests de velocidad con Minecraft RTX como hacemos con otros lanzamientos de juegog — como Resident Evil 3 o Doom Eternal. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayamos ignorado este factor.

Usamos el juego en nuestro PC preparado para jugar en casa, una máquina que cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 3900X, 32GB de RAM y una Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Con este super-nivel de hardware llegamos a una media por debajo de 60 fotogramas por segundo a una resolución de 3.440 x 1.440 pixels con raytracing y DLSS activado [lo cuál no está mal comparado con la guía de Nvidia—JD].

Eso sí, olvídate de desactivar DLSS, porque entonces la velocidad cae por debajo de los 25 fotogramas por segundo. Recuerda que esto es una beta y que, seguramente, los desarrolladores Mojang están optimizando los gráficos para la versión final. Hasta entonces, te recomendamos que uses 1080p o 1440p a no ser que tengas una RTX 2080 Ti.

Las diferencias de Minecraft RTX son impresionantes

Te animamos a que la descargues y la pruebes por ti mismo, pero en nuestras pruebas hemos podido comprobar que, visualmente, Minecraft RTX es un juego totalmente diferente que Minecraft.

Al añadir iluminación global, sombras y reflejos por raytracing, todos los objetos dentro del mundo de Minecraft se ven mucho mejor. Los objetos que emiten luz son aquí más importantes que nunca porque realmente determinan si vas a poder ver dentro de un espacio cerrado o no.

Uno de los mundos de demostración que Nvidia nos ha mandado es un castillo gigantesco y, para echarnos unas risas, nos fuimos por todas las estancias quitando todas las antorchas. La cosa se puso tan negra que nos recordó a la iluminación de Metro Exodus, el juego que nos convenció de la potencia visual del raytracing cuando lo vimos en acción por primera vez.

Podríamos estarnos aquí todo el día contándote que la diferencia te dejará con la boca abierta pero lo mejor es que lo veas tú mismo en el juego o en estas capturas de pantalla.

Minecraft RTX es bastante increíble aunque no esté tan pulido como Control o Metro Exodus, pero es realmente tremendo ver la diferencia entre raytracing y el motor de rendering estándar.