¿Cómo comprar el Baby Yoda de Funko Pop?

Después de varias semanas sin un juguete debido al gran secretismo que ha rodeado la producción de The Mandalorian — las serie estrella de Disney+ — por fine empiezan a llegar. Y por supuesto, el primero es el pequeño Baby Yoda — oficialmente conocido como “The Child”.

El primer Baby Yoda es la figura de Funko Pop, los famoso muñecos coleccionables con grandes cabezas de plástico. La figura de The Child de Funko Pop viene en dos tamaños: el figurín estándar de tamaño pequeño y otro mucho más grande, de 10 pulgadas, para los fans más acérrimos de The Mandalorian.

Está ya disponible para que lo compres en Walmart pero, mucho ojo, no lo podrás tener para estas navidades. De hecho, no va a salir de la fábrica hasta el mes de mayo de 2020.

Si puedes con la espera y quieres reservar tu muñeco ya mismo, puedes pulsar aquí para acceder a Walmart y comprar el tamaño pequeño por $8. Si quieres la version de 10 pulgadas, te costará $29.96 en el mismo sitio.

Compra tu Baby Yoda Funko Pop hoy mismo,

Funko POP! Star Wars: The Mandalorian - The Child | $8.78 en Walmart

El pequeño Baby Yoda disponible para pedidos por sólo $8. Eso sí, ojo porque no te llegará a casa hasta mayo de 2020. Una cosa a tener en cuenta es que seguramente éste va a ser el típico muñeco que se va a agotar nada más salir y que todo el mundo va a querer.Ver oferta

Funko POP! Star Wars: The Mandalorian - 10" The Child | $29.96 en Walmart

Esta es la versión 'Super Sized Pop' para que tengas un Baby Yoda casi de tamaño natural en tu mesa. Como el anterior, los pedidos están limitados y lo más seguro es que se agoten pronto, así que date prisa en conseguir el tuyo aunque luego tengas que esperar cinco meses para tenerlo.Ver oferta

Si no has visto todavía The Mandalorian puedes apuntarte a Disney Plus gratis durante siete días.