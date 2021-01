CES 2021: todas las últimas noticias de Samsung, Sony, Panasonic y más

Agenda CES 2021

Lunes, 11 de enero: mañana

7:00 - 7:30 AM EST - Hisense

8:00 - 8:30 AM EST - LG Electronics y Bosch

9:00 AM - 9:30 AM EST - Samsung Electronics y HERE Technologies

10:00 - 10:30 AM EST - Panasonic, Philips y Skyworth

11:00 - 11:30 AM EST - Canon, TCL y Mercedez-Benz

Lunes, 11 de enero: mediodía

Noon - 12:30 PM EST - Magna International y Kohler

1:00 - 1:30 PM EST - Intel/Mobileye

2:00 - 2:30 PM EST - OMRON Healthcare

3:00 - 3:30 PM EST - Caterpillar y CTA'S 2021 Tech Trends to Watch

4:00 - 4:30 PM EST - Schneider Electric y Taiwan Tech Arena

5:00 - 5:30 PM EST - Sony