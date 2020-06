Black Lives Matter: cómo puedes ayudar ahora mismo

El pasado 25 de mayo, el oficial de policía Derek Chauvin asesinó a George Floyd presionándole el cuello con su rodilla durante ocho minutos. El asesinato ha disparado la indignación y las protestas contra la brutalidad policial y los asesinatos de afroamericanos en manos de las fuerzas del “orden”. TechRadar se reafirma en una verdad innegable: las vidas de los afroamericanos importan y nadie se puede quedar de brazos cruzados. Black Lives Matter.

Sabemos que las protestas pueden traer confusión y sentimientos encontrados entre nuestra audiencia. Nos gustaría compartir con vosotros recursos que os permitan tener un mejor entendimiento de por qué hay millones de personas protestando por ciudades de todo Estados Unidos y el mundo entero, personas opuestas a un sistema que apunta, encarcela y mata a los afromericanos injustamente.

En nuestra publicación seguimos explorando cómo podemos apoyar a los afroamericanos y el movimiento Black Lives Matters tanto como personas individuales, acciones diarias y cambios en el propio TechRadar.

Entre tanto, nos gustaría añadir nuestra voz a la causa con una lista de los trabajos de artistas afroamericanos, voces negras que deben ser amplificados tanto como sea posible, y un gran número de causas y organizaciones sin ánimo de lucro a las que puedes donar tu dinero.

¿Qué es Black Lives Matters?

Black Lives Matter es un movimiento por los derechos humanos creado para incrementar la conciencia sobre la injusticia racial, la brutalidad policial y los asesinatos ilegales de los afroamericanos en los Estados Unidos. La organización se fundó en 2013 después de que el asesino de Trayvon Martin fuera exonerado de su asesinato y continua luchando por la causa con diversas peticiones, recursos y programas.

La misión de BLM es “erradicar el racismo de los blancos y construir poderes locales que puedan intervenir en la violencia contra las comunidades negras tanto como por la fuerzas policiales como los llamados vigilantes”. Este grupo inclusivo también “afirma el valor de la vida de las personas de color queer y trans, personas discapacitadas, personas sin documentos, personas con historial penal, mujeres y en general todas las personas de color de todos los géneros”.

Medios afroamericanos para leer, ver y escuchar

Como la verdad universal del movimiento Black Lives Matter, las voces negras y sus visiones creativas también importan. La mayoría de las películas, series, libros y arte se enfoca en la experiencia caucásica — así que es beneficioso enfocar y esforzarse en apoyar y exponerte a ti mismo a medios y literatura creada por afroamericanos para poder entender sus circunstancias.

Aquí tenéis una lista de recomendaciones que hemos seleccionado entre todos los trabajadores globales de TechRadar:

Películas:

BlacKkKlansman

13th

Black Panther

The Last Black Man in San Francisco

Fruitvale Station

Sorry to Bother You

Hidden Figures

YouTubers:

MKBHD

Lamarr Wilson

UrAvgConsumer

Libros:

Darkly: Black History and America’s Gothic Soul by Leila Taylor

How To Be An Antiracist by Ibram X Kendi

Are Prisons Obsolete? by Angela Davis

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness by Michelle Alexander

Si no sabes dónde empezar, un buen punto para empezar a entender lo que es realmente racismo, prejuicio y privilegio blanco es el éxito de crítica y público de Ijeoma Oluo So You Want To Talk About Race .

Más allá de este libro básico te podría gustar educarte sobre las circunstancias históricas del racismo contra los afroamericanos con este ensayo de Ta-Nehisi Coates en The Atlantic sobre los argumentos a favor de los pagos por daños y perjuicios del racismo blanco , explorando la idea de cómo los Estados Unidos podría tratar la disparidad en la riqueza generacional causada por la esclavitud, la segregación y Jim Crow durante los últimos siglos.

@Jaybeware en Twitter también tiene un hilo muy interesant acerca del movimiento para quitarle presupuesto a las fuerzas policiales y la abolición de las prisiones que te animamos a que leas en su totalidad — va en la línea del libro de Angela Davis Are Prisons Obsolete? que obviamente es una buena fuente de información sobre este tema. También hay una lista de textos anti-racistas en el sitio web Bad Form , específicamente creada para ayudar a los lectores curiosos para que se eduquen sobre estas cuestiones.

Y si eres una persona blanca buscando ser un buen aliado a la causa BLM, un buen recurso es For Our White Friends Desiring to Be Allies de Courtney Ariel en Sojourners.

Tus amigos de la comunidad afroamericana están pasándolo mal en estos momento así que no es el momento de pedirles que te expliquen o eduquen sobre lo que está pasando. En vez de eso, lee estos recursos, escucha las noticias e investiga cómo apoyar a tus amigos afroamericanos sin ser un pesado. Un buen punto para empezar es este hilo de Twitter de @markirollOFC .

Cómo apoyar los negocios afroamericanos

En la era de las compras por internet es fácil apoyar directamente a negocios propiedad de afroamericanos. La revista Glamour tiene una lista de tiendas de moda online propiedad de afroamericanos. El sitio web SheKnows tiene también una lista de marcas propiedad de afroamericanos especializadas en productos para niños y bebés.

Muchas de estas listas serán regionales, como este artículo de Bustle que lista negocios en Reino Unido, así que tenlo en cuenta. Cuando busques en Google, asegúrate de mirar el país. También puedes buscar negocios en las apps Black Wall Street y Black Nation .

Cómo puedes ayudar

Ahora mismo hay protestas por todo el mundo y las personas que están levantándose y defendiendo la causa BLM necesita toda al ayuda posible. Si no estás familiarizado con esta causa puede ser muy difícil encontrar como puedes apoyarla constructivamente.

Una de las cosas que puedes hacer es contactar con personas de color en tu vida — amigos, familia, colegas, socios — y preguntarles qué tal están. Las cosas están difíciles para ellos en estos momentos y ofrecerles tu ayuda es crítico en estos momentos. Y sobre todo, lo más importante es que les escuches si tienen algo que decir.

En tiempos como estos es importante que tengas cuidad con tu salud mental. Si tú o personals a tu alrededor están teniendo problemas puedes consultar esta lista de organizaciones enfocadas a la salud mental como Black Girls Smile . También hay un buen post de Jesse Sparks en Bon Appetit.

También es importante que anuncies tu apoyo en social media pero teniendo en cuenta varias cosas. Primero, no identifiques a gente que esté protestando sin su consentimiento. No publiques fotos de personas que estén en las protestas sin ocultar sus caras porque esto podría poner sobre a pista a personas racistas que quieran atacarles.

Y, a la vista de los toques de queda que están siendo establecidos en diversas ciudades, ten en cuenta a tus vecinos y no pongas a nadie en peligro. Considera la seguridad de empleados de los servicios que uses. Los peligros de las protestas, por ejemplo, han llevado a compañías como Uber y Lyft a suspender sus servicios temporalmente . Si hay entrega de comida en tu barrio, ten en cuenta la seguridad de las personas que tendrán que atravesar zonas de conflicto para llevarte comida a domicilio (mejor no pedir y cocinar en casa).

Donaciones y peticiones

Puedes donar a varias organizaciones que llevarán recursos allí donde se necesiten más. Especialmente si no quieres arriesgarte a ir a una protesta, esto puede ayudar la causa. Tenemos varias debajo pero hay muchas más.

Finalmente, hay un par de peticiones que puedes firmar para mostrar tu apoyo. Esta pecición en Colour for Change demanda justicia en el asesinato de George Floyd. Igualmente, esta petición en Change.org pide directamente al alcalde Jacob Frey y al fiscal del distrito Mike Freeman que lleven a los asesinos de Floyd a la justicia.

El compromiso de TechRadar: Sabemos que las acciones hablan más alto que las palabras así que, en vez de sencillamente decir que vamos a diversificar, estamos realizando cambios de forma activa en nuestro equipo. Compartiremos más sobre nuestras acciones en las semanas que vienen. Este cambio comenzará con una auditoria para ver la diversidad de nuestra producción para después buscar nuevas y más variadas voces en nuestras páginas así como atraer nuevos talentos BAME en la industray y ofreciéndoles el soporte que necesitan.

Si tienes alguna sugerencia, escríbenos un mensaje privado a @TechradarES en Twitter.