Las mejores tablets del 2019: las principales tablets que puedes comprar

La mejor tablet del 2019 es capaz de funcionar parcialmente como un remplazo de tu laptop para respaldar tu flujo de trabajo, pero es lo suficientemente portátil para que sea fácil de trasladar.

Nuestro catálogo de las mejores tablets resume pruebas, reseñas y te ofrece una lista de las 10 mejores tablets que puedes comprar, según determinados factores: ¿Cuál tiene la mejor pantalla? ¿Es compatible con un teclado confiable? ¿Qué tan buena es su batería?

Estas son buenas preguntas para hacer al momento de buscar la mejor tablet. Lo bueno es que tenemos las respuestas, y mantendremos esta lista actualizada cuando el iOS 12 haga su transición hacia el iPadOS para hacer las tablets de Apple incluso más útiles.

Puedes notar que aunque las mejores tablets son iPads, también se incluyen en la lista las tablets de Samsung y Windows. Y solo porque hay una tablet nueva no significa que es mejor que la versión anterior.

Debajo, hay una lista de las mejores tablets que se puede comprar hoy, según nuestras pruebas de años de todo lo que analizamos. Sin embargo, si lo que buscas es una tablet nueva, tal vez quieras esperar un poco.

El Amazon Prime Day 2019 es del 15 al 16 de julio, y estamos esperando ver grandes descuentos en una variedad de tecnología, incluidas las tablets. En ofertas previas, vimos descuentos en las tablets Android, iPads y la línea Fire de Amazon, así que tal vez puedas encontrar una rebaja este Prime Day.

1. iPad Pro 11 (2018)

La mejor tablet para comprar hoy

Peso: 468g | Dimensiones: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 11 pulgadas | Resolución: 2388 × 1668 | Procesador: A12X Bionic | Almacenamiento: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | Ranura microSD: No | Batería: 7,812 mAh | Cámara trasera: 12 MP | Cámara frontal: 7MP

¡Finalmente tenemos un sujetador para el lápiz!

Una cantidad insana de potencia para una tablet

El software limita la experiencia tipo laptop

El lápiz óptico y el teclado son accesorios costosos

El iPad Pro 11 es la mejor tablet que puedes comprar hoy. Sin dudas es costosa, pero es la tablet más potente de Apple con un diseño 2 en 1, si compras la funda con teclado.

Ofrece una experiencia similar a la de una laptop tanto en diseño como en rendimiento, y el nuevo Apple Pencil se adhiere magnéticamente a la estructura del nuevo iPad Pro. Con unos altavoces magníficos y una interesante y novedosa relación pantalla-cuerpo, es difícil no enamorarse del diseño de hardware finamente elaborado.

Sin embargo, el iPad Pro 11 tiene un par de detalles que debe tomar en cuenta. El software iOS 12 parece limitar las actividades multitarea y aquellas similares a las que se realizan en una laptop.

También tiene otro problema asociado netamente a la movilidad: no tiene un conector para audífonos. Si quiere contar con el conector estándar de 3.5 mm en un dispositivo tipo computadora, lo mejor es que considere adquirir una computadora de verdad.

Todas las características del iPad Pro 11 ofrecen la mejor experiencia en caso de que quieras una tablet de Apple; solo tendrás que digerir su alto costo, pero ten en cuenta que no es reemplazo de una MacBook.

Lea la reseña completa: iPad Pro 11

2. iPad Pro 12.9 (2018)

La mejor tablet grande disponible

Peso: 632g | Dimensiones: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 12,9 pulgadas | Resolución: 2048 × 2732 | Procesador: A12X Bionic | Almacenamiento: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | Ranura microSD: No | Batería: 9,720mAh | Cámara trasera: 12 MP | Cámara frontal: 7MP

Una pantalla enorme

Una potencia de procesamiento increíble

La batería podría durar más

La función Face ID no es perfecta

El iPad Pro 12.9 (2018) no es solo la mejor tablet que se puede comprar gracias a su pantalla de 12,9 pulgadas, sino que también es la más cara, razón por la cual no es la primera en la lista.

Es como un lienzo digital gigante que satisface tus necesidades, tanto si se trata de un dispositivo de trabajo personal, un caballete, un cine portátil, un altavoz en forma de libro, un escritorio de mezclado de música o una variedad de otras funciones.

Sin embargo, también es extremadamente costosa, y no se siente como una gran mejora del iPad Pro 11 (2018) como lo sugeriría su alto precio.

Con su potencia de procesamiento inigualable, la pantalla enorme, un sistema operativo ágil, y el hecho que puedes usar el Apple Pencil y el Smart Keyboard, es definitivamente una tablet que deberías considerar si no le importa el dinero; pero si sí, hay opciones mejores.

Lee la reseña completa: iPad Pro 12.9 (2018)

3. El nuevo iPad (2018)

La mejor tablet para el consumidor promedio.

Peso: 469g | Dimensiones: 240 x 169,5 x 7,5mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 9,7 pulgadas | Resolución: 1536 × 2048 | Procesador: A10 Bionic | RAM: 2GB | Almacenamiento: 32 GB o 128 GB | Ranura microSD: No | Batería: hasta 10 horas | Cámara trasera: 8 MP | Cámara frontal: 1.2MP

Asequible

Funciona con un Apple Pencil

Sus ambiciones educativas están sobrevaloradas

No es compatible con la funda con teclado inteligente

Esta es la mejor tablet para el consumidor promedio y para fines educativos, incluso si no es el modelo más potente disponible. En pocas palabras, ofrece un gran valor.

El nuevo iPad (2018) reemplaza al muy similar modelo de 2017 y, yéndonos un poco al pasado de los modelos de Apple, al iPad Air 2, ubicándose por debajo del rango Pro.

Funciona con el Apple Pencil, lo que le brinda la alternativa más económica para dibujar sobre la pantalla de 9,7 pulgadas, pero no podrá tener el teclado inteligente (Smart Keyboard) en este modelo. También tiene el mismo cuerpo de metal lujoso característico de los modelos del rango iPad de Apple, aunque es ligeramente más grueso que el iPad Air 2 o el iPad Pro por unos 7.5 mm.

Con el sensor captahuellas Touch ID integrado, el sistema iOS 12 bajo la manga y una duración de la batería de hasta 10 horas mientras navegamos o vemos videos, estamos frente a un excelente reproductor de medios y una fuerte opción de tablet si no tiene pensado usarla para fines productivos.

Lea la reseña completa: iPad (2018)

4. iPad Air (2019)

La mejor tablet para el consumidor promedio.

Peso: 456g | Dimensiones: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 10,5 pulgadas | Resolución: 1668 × 2224 | Procesador: A12 Bionic | Almacenamiento: 64 GB o 256 GB | Ranura microSD: No | Cámara trasera: 8 MP | Cámara frontal: 7MP

Apariencia excelente de su pantalla laminada

El iPad compatible con el Smart Keyboard más barato

Utiliza la primera generación del Apple Pencil

Diseño tradicional no asombra

Si buscas un buen término medio entre las nuevas tablets Pro de Apple y el iPad 9.7, este es el dispositivo adecuado. Es compatible con el excelente Smart Keyboard Cover de Apple y tiene un precio razonable para estudiantes que quieren tomar notas en una laptop potente.

Tiene compatibilidad con el Apple Pencil como todas las nuevas tablets de Apple, pero no es la mejor para los artistas. La versión Pro es compatible con la segunda generación de Apple Pencil con funciones adicionales y carga magnética. Este iPad Pro 10.5 es sólo compatible con el Pencil de primera generación y tiene dos altavoces en vez de cuatro. Pero todos deberían estar contentos con el chipset A12.

Lee la reseña completa: iPad Air (2019)

5. iPad mini (2019)

La mejor (y única) tablet pequeña en nuestra lista de las mejores tablets.

Peso: 304g | Dimensiones: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 7,9 pulgadas | Resolución: 1536 × 2048 | Procesador: A12 Bionic | Almacenamiento: 64 GB o 256 GB | Ranura microSD: No | Batería: 5124 mAh | Cámara trasera: 8 MP | Cámara frontal: 7MP

Un tamaño portátil perfecto

Sorprendentes y poderosas especificaciones

Un diseño con biseles gruesos

Utiliza el viejo Apple Pencil

Apple no tiene un celular plegable, pero si lo tuviera, probablemente se vería como el iPad mini 2019 cuando estuviera abierto. No cambió mucho desde su última versión hace casi 4 años, pero no necesita hacerlo: nos encanta el tamaño pequeño.

Puedes abrir su Smart Cover, anotar una o dos cosas, y luego meterlo en tu mochila sin preocuparte. Sí, el diseño es un poco anticuado y tiene biseles gruesos alrededor de la pantalla. Sin embargo, el precio es razonable para una tablet portátil con mucha potencia. No deberías considerar la posibilidad de comprar ninguna otra tablet pequeña en el mercado (mira que es la única en nuestra lista).

Lee la reseña completa: iPad mini (2019)

6. iPad Pro 12.9 (2017)

Una tablet genial con una gran pantalla

Peso: 677g | Dimensiones: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | SO: iOS 12 | Tamaño de pantalla: 12,9 pulgadas | Resolución: 2048 × 2732 | Procesador: A10X Fusion | RAM: 4 GB | Almacenamiento: 64 GB, 256 GB o 512 GB | Ranura microSD: No | Batería: 10,875 mAh | Cámara trasera: 12 MP | Cámara frontal: 7MP

Pantalla grande y excelente

Potencia increíble

Algunos consideran que es muy costosa como reemplazo de laptop

Nos gusta muchísimo el iPad Pro 12.9 debido a su gran tamaño y a su parecido cercano con una MacBook 2 en 1 con pantalla táctil. La diferencia es que posee iOS 12 en lugar de macOS.

Es la mejor tablet para la productividad y el entretenimiento gracias a su pantalla de 12,9 pulgadas, a sus cuatro altavoces y a la interfaz multitarea y al dock de iOS 12. Apple ha rediseñado la interfaz de Control Center para hacer más fácil el pasar de una aplicación a otra; por otro lado, esta tablet es compatible con el Apple Pencil y Smart Keyboard.

¿Cuál es su debilidad más grande? El precio del IPad Pro de 12,9 pulgadas y su tamaño, el cual no es para todos los gustos. No obstante, si puede costearlo y quiere el iPad más grande disponible, estamos seguro de que le encantará. Además, es un reemplazo de laptop para muchos usuarios.

Lea la reseña completa: iPad Pro 12.9 (2017)

7. Samsung Galaxy Tab S4

La mejor tablet para aquellos que no quieren las ofertas de Apple

Peso: 482g | Dimensiones: 249.3 x 164.3 x 7.1mm | SO: Android 8.1 | Tamaño de la pantalla: 10,5 pulgadas | Resolución: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Almacenamiento: 64 GB o 256 GB | Ranura microSD: Sí | Batería: 7300 mAh | Cámara trasera: 13MP | Cámara frontal: 8MP

Viene con un lápiz S Pen

Su pantalla grande de 10,5 pulgadas es excelente

La interfaz Desktop Dex necesita mejorar

El diseño del teclado no es intuitivo

La Samsung Galaxy Tab S4 es una actualización de la Galaxy Tab S3 que cuenta con un tamaño de pantalla expandido de 10,5 pulgadas y una mayor duración de la batería, sin embargo, tiene un precio bastante amplio y una promesa exagerada de ir más allá.

Nos gusta mucho la idea de Samsung Dex para la interfaz de escritorio, pero su interfaz de usuario de experiencia táctil poco amigable, sus problemas de rendimiento y un cuestionable estuche opcional con teclado la mantienen lejos de ser un verdadero reemplazo para una computadora de escritorio.

Si busca una tablet Android de primera, la Galaxy Tab S4 cumple con todos los requisitos, pero promete cosas que realmente no cumple del todo. No nos malinterpretes, la Tab S4 es superior a la Tab S3, y su precio se redujo desde que se lanzó.

Lea la reseña completa: Samsung Galaxy Tab S4

8. iPad mini 4

La mejor tablet de pantalla pequeña.

Peso: 299g | Dimensiones: 203,2 x 134,8 x 6,1mm | SO: iOS 11 | Tamaño de pantalla: 7,9 pulgadas | Resolución: 1536 x 2048 | CPU: A8 | RAM: 2GB | Almacenamiento: 16GB, 32GB, 64GB o 128GB | Ranura microSD: No | Batería: 5124 mAh | Cámara trasera: 8 MP | Cámara frontal: 1.2MP

Pantalla brillante

Diseño pulido

Chipset viejo

No tiene táctil 3D

La mejor tablet de 7 pulgadas del momento es en definitiva el iPad mini 4. Si le gusta el aspecto del nuevo iPad 9.7 (2018) de Apple y la familia iPad Pro, pero considera que son 1) muy grandes, b) muy costosas o c) ambos, entonces le contamos que está de suerte ya que el pequeño iPad mini 4 lo ofrece lo mejor del mundo tablet de Apple en un formato pequeño que no solo es hermoso, sino también altamente portátil.

Carece de características Pro, como soporte de teclado o lápiz (este último hubiera sido genial considerando el tamaño reducido de la pantalla), pero tiene una actualización de pantalla aceptable y una potencia que es más que suficiente para el uso diario.

Lea la reseña completa: iPad mini 4

9. iPad Pro 10.5

La antigua tablet insignia sigue siendo una de nuestras favoritas.

Peso: 469g | Dimensiones: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | SO: iOS 11 | Tamaño de pantalla: 10,5 pulgadas | Resolución: 1668 x 2224 | CPU: A10X Fusion | RAM: 4 GB | Almacenamiento: 64 GB, 256 GB o 512 GB | Ranura microSD: No | Batería: 8134 mAh | Cámara trasera: 12 MP | Cámara frontal: 7MP

Excelentes altavoces

Tiene una versión con 512 GB

La pantalla le añade un costo mayor

iOS sigue sin ser un buen reemplazo de laptop

El iPad Pro de 10,5 pulgadas es una de las mejores tablets para quienquiera que desee una verdadera actualización, incluso si el iPad 9.7 más económico prevalece como una opción suficiente para la mayoría de los usuarios.

El iPad Pro 10.5 de Apple tiene características interesantes que le dan un empujón en cuanto a productividad, incluyendo el Apple Pencil y la compatibilidad con Smart Keyboard. El sistema iOS 11 instalado en esta tablet incluso funciona como reemplazo de laptop para algunos consumidores.

La nueva pantalla ProMotion incorpora una impresionante sensación de fluidez al uso diario y los biseles más pequeños le ofrecen una pantalla amplia en un formato que no es mucho mayor al del iPad Pro 9.7.

Se trata de un iPad para los profesionales, pero también uno que querrán los reproductores de medios.

Lea la reseña completa: iPad Pro 10.5

10. Microsoft Surface Pro

La tablet de Windows que puede reemplazar a su laptop con Windows.

Peso: 768 g, 770 g o 784 g | Dimensiones: 292 x 201 x 8,5mm | SO: Windows 10 Pro | Tamaño de la pantalla: 12,3 pulgadas | Resolución: 1824 x 2736 | CPU: Intel Core m3, i5 o i7 | RAM: 4 GB, 8 GB o 16 GB | Almacenamiento: 128GB/256 GB/512 GB/1 TB | Ranura microSD: Sí | Batería: hasta 13.5 horas de reproducción de video | Cámara trasera: 8 MP | Cámara frontal: 5MP

Surface Pen mejorado

Soporte con patas integrado

El lápiz Surface Pen no viene incluido

No es tan poderosa como algunos rivales hasta el modelo con Core i7

¿Una tablet es realmente capaz de reemplazar su laptop o PC? Esto sigue siendo tema de debate, pero la mejor tablet que está cerca de cumplir con lo anterior es la Microsoft Surface Pro. Nos sorprende que Microsoft no haya optado por llamarla Surface Pro 5, ya que es una actualización importante del modelo 4. Este modelo es igual de costoso que muchas tablets de esta lista.

Hace un buen trabajo con la versión completa de Windows 10 y posee un soporte con patas integrado y un teclado opcional como accesorio.

Es excelente para profesionales creativos, estudiantes y cualquier otro tipo de usuario. Esta es recomendación de primera categoría y una de las mejores laptops para Windows que hemos evaluado.

Lea la reseña completa: Microsoft Surface Pro

