Las mejores cámaras sin espejo del 2019: 10 modelos para cada presupuesto

¿Se pregunta cuál es la mejor cámara sin espejo que puede comprar actualmente? Si se siente confundido, sepa que no está solo.

Y si lo que busca es una ganga, está en buenas manos. Nos fascina ver una cámara sin espejo que amamos en descuento, y es posible que pronto tengamos un par de ofertas de Prime Day en nuestros modelos favoritos. El gran evento comienza el lunes, 15 de julio a las 3 a. m. hora del Este (medianoche, hora del Pacífico) y lo mantendremos actualizados sobre todas las gangas ni bien se publiquen.

Desde que Panasonic lanzó la primera cámara sin espejo en 2008, el género ha crecido enormemente, con modelos que se adaptan a cada presupuesto y capacidad. Hoy en día, la gama de opciones es abrumadora: desde cámaras que cuestan lo mismo que las cámaras compactas diminutas y que los modelos potentes de fotograma completo, hasta los monstruos de formato de resolución medio.

En fin, ¿qué es una cámara sin espejo? Las cámaras sin espejo le permiten intercambiar y cambiar las lentes como una réflex digital (DSLR), pero debido a que se ha quitado el espejo dentro de la cámara (de ahí el nombre, con los espejos utilizados para hacer rebotar la luz de la trayectoria de la lente hacia arriba en el visor óptico de una réflex digital), ha permitido a los diseñadores hacer cámaras sin espejo mucho más compactas que las réflex digitales.

Sin espejo significa que, en lugar de los visores ópticos para encuadrar a su sujeto, las cámaras sin espejo dependen de los visores electrónicos. Tenga en cuenta, también, que la mayoría de las cámaras sin espejo más baratas no vienen con visores; en su lugar, usted crea la foto en la pantalla posterior, tal como lo hace con la mayoría de las cámaras compactas o smartphones.

La mejor cámara sin espejo Nikon Z6 Ya estábamos encantados con la Z6 anterior, pero una actualización reciente del firmware la tornó mucho más poderosa. Con un fantástico sensor, estabilización integrada y un visor hermoso, esta cámara sigue siendo difícil de vencer. Lea nuestra reseña detallada de Nikon Z6.

Las cámaras sin espejo también son conocidas como cámaras de sistema compacto (o CSC, por sus siglas en inglés), con modelos que van desde simples modelos para principiantes hasta monstruos de fotograma completo que compiten con las mejores cámaras DSLR.

¿Por qué las cámaras sin espejo son mejores ?

¿Entonces es mejor una cámara sin espejo que una DSLR? Todavía hay muchos pros y contras en ambos diseños, por lo que si desea obtener más información, lea a continuación: Cámaras Sin Espejo vs. Réflex Digital: 10 diferencias clave

Las cámaras sin espejo ciertamente ofrecen más opciones. Si busca comprar una cámara réflex digital, solo hay dos buenas marcas: Canon y Nikon. Si opta por una cámara sin espejo, la elección es mucho más amplia, ya que Canon, Panasonic, Fujifilm, Sony, Olympus y Leica ofrecen una amplia gama de cámaras que se adaptan a la mayoría de los presupuestos.

Las cosas se pusieron realmente interesantes en la segunda mitad de 2018, con grandes anuncios de Canon con el modelo EOS R y de Nikon con los modelos Z6 y Z7. Canon continuó este año con la EOS RP, mientras que Panasonic también incorporó dos modelos excelentes de fotograma completo a su portafolio, la S1 y la S1R. Sin embargo, todavía existen muchas opciones excelentes fuera del segmento de fotograma completo por parte de Fujifilm y Olympus.

Si bien sería muy fácil seleccionar 10 modelos de alta gama para hacer nuestra elección de la mejor cámara sin espejo, también hemos intentado seleccionar algunas opciones más asequibles. Es posible que estos modelos no tengan muchísimas funciones, pero representan buenas opciones para los nuevos usuarios y aquellos con un presupuesto limitado. Dicho esto, si está buscando específicamente una cámara sin espejo económica, eche un vistazo a nuestra guía de compra de la mejor cámara sin espejo para principiantes.

Entonces, ya sea que esté buscando una cámara mejor que la que ya tiene en su smartphone o si está queriendo un modelo avanzado de alta gama para aumentar aún más su creatividad, siga leyendo para descubrir cuáles son las mejores cámaras sin espejo que puede comprar hoy en día.

Las mejores cámaras sin espejo en 2019

Como ya hemos mencionado, 2018 vio cómo el mercado de cámaras sin espejo despegaba, con una serie de nuevos lanzamientos, desde productos de nivel básico hasta los dirigidos a profesionales.

2019 ya ha visto a Sony, Olympus, Panasonic, Canon y Fujifilm anunciar nuevas cámaras sin espejo tales como Alpha A6400, OM-D E-M1X, Lumix S1R, EOS RP y X-T30. También tuvimos lanzamientos de formato medio como la Hasselblad X1D II 50c y la Fujifilm GFX 100, pero estos son modelos más enfocados para públicos específicos.

Reconocemos que la mejor cámara sin espejo del momento es la Nikon Z6 dada su excelente calidad de imagen, buenos videos, manejo refinado y rendimiento general. No está libre de problemas, pero obtendrá una gran cámara por el precio.

(Image credit: Nikon)

1. Nikon Z6

Está cerca, pero reconocemos que esta es la mejor cámara sin espejo del momento.

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 24.5MP | Visor: 3,690K puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3.2 pulgadas con ángulo de inclinación, 2,100K puntos | Enfoque automático: AF de 273 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 12 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Manejo refinado

Excelente calidad de imagen

Búfer de profundidad (buffer depth) limitado

Solo una ranura para tarjetas

Puede que Sony haya llegado al mercado de las cámaras sin espejo de fotograma completo mucho antes que Canon, Nikon y Panasonic, pero ahora que las cuatro tienen presencia dentro de este segmento, el partido está poniéndose interesante. Por ahora, concedemos la victoria a la Nikon Z6, que combina un excelente sensor de 24.5 MP con un EVF supernítido de 3.69 millones de puntos y un encantador video en 4K dentro de un chasis compacto. El mango amplio facilita el manejo, mientras que el adaptador FTZ que viene incluido o por separado indica que puede trabajar con cientos de lentes de montura F, con enfoque automático y autoexposición sostenida. No es perfecta, pero una actualización reciente de su firmware le concedió una mejora notable, y ahora es mucho más accesible ya que tuvo una reducción de precio. La amamos.

Lea nuestra reseña detallada de Nikon Z6.

2. Sony Alpha A7 III

Increíblemente popular por buena razón

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 24.2 MP | Visor: 2,359,000 puntos | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 921,000 puntos | Enfoque automático: AF de 693 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Sistema de AF de 693 puntos

Disparos de ráfaga de 10 fps

Control de pantalla táctil limitado

Ligero 'lagrimeo' en el EVF

El modelo Alpha A7 III puede ubicarse en el peldaño inferior de la gama de cámaras sin espejo de fotograma completo de Sony, pero ya no debe ser visto como el pariente pobre en comparación con sus hermanos más caros, es decir, el A7S II y el A7R III. Esta es una opción brillante para el fotógrafo entusiasta o profesional, y al analizar las especificaciones, es fácil entender por qué. Sony ha tomado algunas de las mejores partes de sus cámaras Alpha A9 y A7R III y las ha convertido en una única cámara que ofrece una fantástica combinación de rendimiento y calidad de imagen. El sensor de fotograma completo de 24.2 MP es excelente en una variedad de condiciones de iluminación, mientras que el AF avanzado de 693 puntos parece estar listo para mejorar aún más con una actualización de firmware en abril. Esta es una cámara avanzada a un excelente precio, teniendo en cuenta las características y el rendimiento que ofrece.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Alpha A7 III

3. Nikon Z7

Una cámara compacta genial que ofrece imágenes de alto detalle

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 45.7MP | Visor: 3,690K puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3.2 pulgadas con ángulo de inclinación, 2,100K puntos | Enfoque automático: AF de 435 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 9 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Experto

Buen manejo y muy buenas imágenes

Visor electrónico superior

Búfer común

Solo una ranura para tarjeta XQD

¿Le gusta la Z6, pero quiere más megapíxeles? Entonces los 45.7MP del Z7 pueden ser la solución. Compartiendo un diseño idéntico al Z6, la primera cámara sin espejo fotograma completo de Nikon es un verdadero triunfo. Puede ser una cámara de primera generación, pero creemos que Nikon se destacó con el Z7 desde el principio. El robusto sensor de 45.7MP es brillante, brindando algunos de los mejores resultados que hemos visto en una cámara sin espejo, mientras que la efectiva estabilización de imagen dentro de la cámara también cumple con lo prometido. Un bello factor de EVF, excelente manejo, rendimiento AF muy competente y una gran respuesta en todo demuestra por qué el modelo Z7 es un placer de usar.

Lea nuestra reseña detallada del Nikon Z7

4. Sony Alpha A7R III

El monstruo de megapíxeles de Sony obtiene un aumento de rendimiento

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 42.2 MP | Visor: 3,686,000 puntos | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1,440,000 puntos | Enfoque automático: AF de 399 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Experto

10 fps a 42.2MP

Rápido rendimiento AF

Control de pantalla táctil limitado

La vida de la batería podría ser mejor

¿Le gusta el A7 III pero quiere aún más megapíxeles? Entonces llegó la hora del Alpha A7R III de 42.2MP. Es una de las cámaras más completas y versátiles disponibles en hoy en día. Con un brillante fotograma completo de 42.2 MP, el Alpha A7R III soporta un avanzado sistema de AF de 399 puntos y un disparo en ráfaga de 10 fps, lo que demuestra que no es necesario sacrificar el rendimiento por la resolución o viceversa. ¿Mencionamos que también graba excelentes imágenes en 4K? Esta es una cámara que estaría igualmente confortable tirando fotos de paisajes increíbles en lo alto de una montaña, en un estudio capturando retratos de alta gama o tomando fotografías de deportes o animales salvajes en rápido movimiento.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Alpha A7R III

(Image credit: Future)

5. Fujifilm X-T30

Buenas fotos, video ameno, hermoso diseño... ¿Qué más podríamos pedir?

Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 26.1 MP | Visor: 2,360,000 puntos | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1,040,000 puntos | Enfoque automático: AF de 425 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 8 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: intermedio

Cuerpo robusto y elegante

Gran calidad de imagen y video

Algunos controles son pequeños

La ampliación del EVF no es genial

La serie X de Fujifilm de cámaras compactas ha sido grande entre los aficionados, y el modelo X-T20 anterior ha sido el modelo más vendido de la serie X hasta la fecha. ¿Cómo puede ser mejor? Al combinar lo mejor de la X-T3 de alta gama en un cuerpo que es tan fácil de cargar como en versiones anteriores. De hecho, aquí tendrá más de lo que podría esperar de la X-T3: desde un sensor de 26,1 MP y motor de procesamiento, hasta la opción para grabar tomas en calidad 4K y un sistema AF de detección de fases que cubre casi todo el rango. Este modelo fue diseñado y fabricado para que fuese hermoso, y es práctico tanto para los deportes y la acción como para capturar paisajes y videos.

Lea nuestra reseña detallada del Fujifilm X-T30

(Image credit: Future)

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

La brillante E-M10 Mark III es potencia en una cámara pequeña

Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Megapíxeles: 16.1MP | Visor: 2,360,000 puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1,037K puntos | Enfoque automático: AF de 121 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 8.6 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Principiante/intermedio

Tamaño y lentes compactos

Excelente visor

Sensor más pequeño que otros

El seguimiento de enfoque podría ser mejor

La OM-D E-M10 Mark III puede no ser una gran mejora de la Mark II, ya que gran parte de las especificaciones de la cámara siguen siendo las mismas. Sin embargo, Olympus ha refinado y modificado una de nuestras cámaras sin espejo favoritas para que sea una propuesta aún más tentadora para los nuevos usuarios y entusiastas por igual. Algunos criticarán el formato más pequeño del sensor Micro Cuatro Tercios (aproximadamente la mitad del área de APS-C), pero el efecto sobre la calidad de la imagen es menor, y al final de cuentas las lentes acaban siendo tan compactas y livianas como la propia cámara. Con un sistema de estabilización de imagen de 5 ejes, un visor electrónico decente, una impresionante velocidad de disparo de ráfaga de 8.6 fps y video 4K, la E-M10 Mark III es una cámara poderosa que debe considerarse seria.

7. Sony Alpha A6400

Olvídate de preocuparte del enfoque lento con esta pequeña belleza

Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 24.2 MP | Visor: 2,360,000 puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 921,000 puntos | Enfoque automático: AF de 425 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 11 fps | Películas: 4K a 30 p | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Brillante sistema de autoenfoque

Visor electrónico claro

Sin puerto de auriculares

No hay ningún IS incorporado

No hace falta el fotograma completo para obtener los beneficios de la excelente tecnología de la cámara de Sony, y este modelo de formato APS-C es una excelente opción para los entusiastas que buscan una alternativa a las réflex digitales grandes y pesadas. Sony equipó el A6400 con un brillante sistema de AF que no solo ofrece un rápido seguimiento de enfoque, sino que también cuenta con un inteligente sistema EyeAF, que fija el enfoque en el ojo. También cuenta con un excelente visor electrónico que hace que sea fácil ver cuando el sujeto está nítido y correctamente expuesto, mientras que la pantalla táctil se puede girar 180 grados, lo que la convierte en una buena opción para los vloggers. La calidad de imagen es muy alta y cuenta con conectividad Wi-Fi y NFC incorporada para permitir compartir imágenes a través de un smartphone conectado.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Alpha A6400

8. Fujifilm X-T3

Una mejora espectacular de la línea popular X-T

Tamaño del sensor: APS-C | Megapíxeles: 26.1 MP | Visor: 3,686,000 puntos | Monitor: Pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1,040,000 puntos | Enfoque automático: AF de 425 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 11 fps | Películas: 4K a 60 p | Nivel de usuario: experto

Muy buen nuevo sensor X-Trans

Excelente calidad de fabricación

Cuadrícula del visor perceptible

Selector EV es fácil de manipular

Fujifilm ha demostrado siempre que no necesita un sensor de fotograma completo para crear una cámara increíble, y la X-T3 es evidencia de eso. Con un refrescante sensor APS-C de 26,1 MP, un motor de procesamiento renovado y un sistema de AF de 425 puntos a lo largo del fotograma, la cámara es lo suficientemente capaz de capturar deportes y paisajes fácilmente. Pero hay más, ya que cuenta con una calidad de video maravillosa de 4K, una pantalla LCD de tres ejes, un EVF altamente detallado y dos ranuras para tarjetas, todo esto dentro de un cuerpo resistente a la intemperie. El nuevo modelo X-T30 (reseñado anteriormente) logra ofrecer mucho de esto a un menor precio, pero si desea un mejor visor, una pantalla LCD más flexible, una tasa de disparo de ráfaga más rápida y especificaciones de video superiores, este es el modelo ideal.

Lea nuestra reseña detallada del Fujifilm X-T3

9. Panasonic Lumix S1R

Este modelo nuevo cuenta con un par de trucos especiales frente a sus rivales

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 47.3 MP | Visor: 5,760,000 puntos | Monitor: pantalla táctil inclinable de 3.0 pulgadas , 2,100,000 puntos | Enfoque automático: AF con detección de contraste | Velocidad máxima de disparo continuo: 9 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: intermedio/profesional

Visor fantástico

Opción de captura de 187 MP

Sistema AF un poco inferior a la competencia

Grande, pesada y costosa

La S1R es la primera de las dos cámaras dentro de la serie S de Panasonic, y cuenta con tecnologías bastante impresionantes. El visor de 5.76 millones de puntos también supera las alternativas de 3.69 millones de puntos de los modelos rivales, mientras que su fabricación robusta, estabilización efectiva e increíble video 4K demuestran que es una cámara que sobresale en numerosas áreas. El sensor de 47,3 MP también se desempeña de forma brillante en condiciones de baja y alta luminosidad, y la opción adicional para tomar imágenes en 187 MP puede parecer un poco loca, pero abre nuevas posibilidades en trabajos de corte y macroscópicos. Estamos muy impresionados.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic S1R.

10. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Llena de funcionalidades y más barata que nunca

Tamaño del sensor: Micro Cuatro Tercios | Resolución: 20 MP | Visor: 2,360,000 puntos | Monitor: pantalla de ángulo variable de 3.0 pulgadas, 1,037,000 puntos | Enfoque automático: AF de 121 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 18 fps (60 fps con e-shutter) | Películas: 4K | Nivel de usuario: intermedio

Cuerpo compacto y hermético

Sobresaliente sistema de estabilización de imagen

UHS-II en una sola ranura de tarjeta

Sensor de solo 20MP

Hasta hace poco, esta era la opción más destacada en la cartera de cámaras sin espejo de Olympus, y aunque el modelo E-M1X ahora la superó, tiene algunas ventajas, ya que aquí encontramos gran parte de lo que tiene la otra pero por aproximadamente la mitad del precio. Construida alrededor de un sensor Cuatro Tercios de 20MP y una montura de lente Micro Cuatro Tercios que puede aceptar cientos de lentes diferentes, la E-M1 Mark II herméticamente cerrada cuenta con un excelente sistema de estabilización de imagen, video 4K en ambas resoluciones DC1 4K y UHD 4K, 60 fps (sí, 60 fps), ráfaga de fotografías a resolución completa y la opción de capturar imágenes a una resolución de 50MP. Por supuesto que el formato Micro Cuatro Tercios no es para todos, pero si necesita un alcance adicional con sus lentes y la velocidad es una prioridad, este modelo sin espejo asequible le resultará muy atractivo.

Opción de gran valor: Sony Alpha A7 II

Una cámara magnífica por el precio

Tamaño del sensor: fotograma completo | Resolución: 24.2 MP | Visor: 2,359,000 puntos | Monitor: Pantalla de ángulo de inclinación de 3,0 pulgadas, 1,228k puntos | Enfoque automático: AF de 117 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 5 fps | Películas: Full HD a 50p | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Excelentes imágenes

Características avanzadas

Solo video Full HD

Poca vida de la batería

Finalmente, echemos un vistazo rápido a una cámara que no cumple los requisitos para entrar en nuestra lista de guía de compras de cámaras sin espejo, pero que representa un gran valor. Como puede ver más arriba, la Alpha A7 III de Sony es una de nuestras cámaras sin espejo favoritas disponibles actualmente. Pero si su presupuesto no puede llegar tan lejos, ¿por qué no echa un vistazo al modelo que la reemplaza? Aún disponible (así como el Alpha A7, que incluso es más barato), obtiene una muy buena cámara por su dinero. Esto incluye un gran sensor de fotograma completo de 24.2 MP, un visor electrónico de alta resolución y un muy eficaz sistema AF. El manejo no es tan bueno como en la cámara más nueva, pero eso se puede pasar por alto por el precio increíblemente tentador. Será difícil encontrar una mejor cámara por ese precio.