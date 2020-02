Las mejores cámaras compactas de 2019: las 10 mejores cámaras compactas para todo tipo de talentos

Desde cámaras simples para principiantes hasta dispositivos potentes de alta gama, estas son las mejores cámaras compactas que puede comprar actualmente.

Y si lo que buscas es una ganga, llegaste al sitio correcto. Estamos buscando las mejores ofertas en la víspera del Amazon Prime Day para encontrar cámaras compactas, DSLR, cámaras sin espejo y mucho más. Destacaremos los productos particularmente llamativos que hayan bajado de precio antes del gran evento, ya sea en Amazon o en otros sitios. Así que mantente atento...

Las cámaras compactas y el mercado de estos dispositivos cambiaron de manera considerable en los últimos años. Los teléfonos inteligentes, con sus cámaras cada vez mejores, diezmaron los modelos económicos y, en consecuencia, los fabricantes de cámaras se concentraron en incluir características más avanzadas en las cámaras compactas para hacerlas más atractivas que nunca.

A diferencia de la norma anterior y de lo que sucedía con las cámaras compactas antiguas, ahora los fabricantes tienden a diseñar modelos basados en sensores más grandes. El resultado de este cambio es que conseguirás una calidad de imagen significativamente superior que si utilizas el mejor teléfono inteligente. En algunos casos, los sensores que poseen algunas cámaras compactas de alta gama pueden competir con los de las cámaras DSLR y sin espejo.

Gracias a la amplia variedad de cámaras compactas, existe una cantidad enorme de opciones para todos los presupuestos y todas las necesidades fotográficas.

Hay cámaras compactas pequeñas que caben en el bolsillo y, aun así, cuentan con un gran rango de zoom; también hay cámaras semicompactas de gran tamaño que se asemejan a las DSLR, pero poseen una lente grande de zoom fijo, así como muchas opciones automatizadas y fáciles de usar (pero no esperes que la calidad de imagen supere a la que ofrecen las DSLR). Y no nos estamos olvidando de las opciones resistentes al agua ni de los modelos de alta gama que son una excelente alternativa a las cámaras DSLR y sin espejo, en caso de que busques algo un poco más portátil.

Si necesitas más ayuda para decidir qué tipo de cámara necesitas, el mejor punto de partida es este artículo: ¿Qué cámara debo comprar?

De lo contrario, continúa leyendo para conocer nuestra selección de las mejores cámaras que se pueden comprar actualmente.

Opción de gran valor: Sony Cyber-shot RX100 III

A pesar de sus años, sigue teniendo un gran potencial

Sensor: Tipo de 1 pulgada, 20.1 MP | Lente: 24-70 mm, f/1.8-2.8 | Monitor: Pantalla de ángulo de inclinación de 3.0 pulgadas, 1,229,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante/Intermedio

Sensor grande y competente

Un acabado de alta gama

Sin pantalla táctil

Un zoom limitado

Antes de pasar a nuestra selección de cámaras compactas, queremos destacar una opción a un excelente precio. La cámara más reciente de la línea RX100 de Sony, la RX100 VI, es una de nuestras cámaras compactas favoritas en este momento, pero no podemos pasar por alto su costo elevado. La buena noticia es que todos los modelos de la generación anterior aún están disponibles a precios mucho más tentadores. En el medio, se encuentra la RX100 III que, si bien no ofrece algunas de las características más actuales, no deja de ser una cámara compacta estupenda a un precio de ganga. El gran sensor de 1 pulgada brinda niveles excelentes de detalle, y el alcance amplio y rápido del lente de zoom lo convierte en un compañero versátil para los viajes. También cuenta con un visor emergente incorporado y una pantalla inclinable (aunque no es táctil). Tenga en cuenta el acabado elegante y de alta calidad, además de todo lo anterior, y tendremos una gran cámara compacta a un precio excelente.

Lea nuestra reseña detallada de Sony Cyber-shot RX100 III

Las mejores cámaras compactas de 2019

1. Fujifilm X100F

La X100F es la cámara compacta ideal para el fotógrafo aficionado

Sensor: APS-C CMOS, 24.3 MP | Lente: 23 mm f/2 | Monitor: 3.0 pulgadas, 1,040,000 puntos | Visor: óptico híbrido/EVF | Disparo continuo: 8 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: experto

Hermoso diseño

Un visor híbrido

Video de 1080 p

Una lente de distancia focal fija

Puede que sea una de las opciones más costosas de esta lista y no es apta para todos, pero si buscas una cámara de alta calidad, no te decepcionarás con la fabulosa X100F. Esta cámara irradia clase por todos lados. A diferencia de muchas de las cámaras de esta lista, cuenta con un lente fijo en lugar de un zoom, pero este lente f/2.0 que equivale a 35 mm está acompañado de un sensor APS-C de 24,3 MP y de tamaño DSLR que consigue resultados maravillosos. También posee controles táctiles externos y un visor híbrido inteligente: la posibilidad de alternar entre el visor electrónico y el óptico hace que sea un placer sacar fotos con esta cámara. Deberás tener ciertos conocimientos de fotografía para aprovecharla al máximo, pero la X100F es una cámara exquisita que atesorarás si decides comprarla.

Lea nuestra reseña detallada del Fujifilm X100F.

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La mejor cámara de viaje con zoom que puedes comprar actualmente

Sensor: Tipo de 1 pulgada, 20.1 MP | Lente: 25-360 mm, f/3.3-6.4 | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas, 1,240,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante/Intermedio

Gran sensor de 1 pulgada

Lente con rango de zoom de 15x

Un visor electrónico pequeño

Una pantalla fija

Panasonic inventó el género de la cámara de viaje con zoom. Se trata de cámaras compactas que caben en el bolsillo, pero que tienen grandes lentes de zoom integrados. A pesar de la fuerte competencia, la serie ZS (conocida como TZ fuera de los Estados Unidos) continuó dominando las ventas y tiene toda la intención de mantener esta tendencia con la brillante Lumix ZS200 (llamada TZ200 fuera de los Estados Unidos). Como ya vimos con la Lumix ZS100/TZ100, Panasonic logró mantener el cuerpo de la cámara a aproximadamente el mismo tamaño que las cámaras anteriores de la serie ZS, pero con un sensor de 1 pulgada mucho más grande para ofrecer una calidad de imagen mucho mejor. El lente de zoom no es tan amplio como otros, pero el versátil zoom de 15x debería ser más que suficiente para la mayoría de los usuarios. También encontrarás un visor electrónico (ciertamente pequeño), video en 4K y una excelente interfaz de pantalla táctil. Si estás buscando una buena cámara compacta todo en uno que ofrezca una buena calidad de imagen, esta es la indicada.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic Lumix ZS200/ TZ200

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Costosa, pero muy eficaz y con un amplio rango focal

Sensor: CMOS de 1 pulgada, 20,2 MP | Lente: 24-600 mm, f/2.4-4 | Monitor: Pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 1.44 millones de puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 24 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: intermedio/experto

Un sensor excelente

Un lente de zoom de alta calidad

Costosa

El sistema de menú podría ser mejor

Si busca una cámara semicompacta todo en uno y de gran potencia, la RX10 IV de Sony es la mejor de todas. Deberás pagar un precio elevado por ese rendimiento, pero teniendo en cuenta la oferta actual de cámaras por el mismo precio, la RX10 IV es única en su categoría. Cuenta con un enorme lente de zoom f/2.4-4 de 24-600 mm. Está basada en la RX10 III, con un sistema AF mejorado que ahora está a la altura del resto de la cámara. El sensor de 1 pulgada y 20,1 MP es capaz de lograr excelentes niveles de detalle. Su manejo refinado hace que, al sostenerla, se sienta como una DSLR; además, el visor electrónico grande y brillante complementa a las demás características. Y no nos olvidemos de la grabación de video en 4K y las ráfagas de hasta 24 fps. Un producto impresionante.

Lea nuestra reseña detallada del Sony Cyber-shot RX10 IV

4. Canon PowerShot G9 X Mark II

Una cámara compacta “de bolsillo” con mucho poder

Sensor: de 1 pulgada, 20.1 MP | Lente: 28-84 mm, f/2-4.9 | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas, 1,040,000 puntos | Visor: No | Disparo continuo: 8.2 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: principiante/intermedio

Tamaño compacto

Fácil de usar

Rango de zoom limitado

Sin video 4K

Aunque ahora tenemos una selección aceptable de cámaras compactas con sensores de 1 pulgada de la cual escoger, la Canon PowerShot G9 X Mark II destaca por sí sola gracias a sus diminutas proporciones y controles fluidos. Las considerables dimensiones de bolsillo conllevan a realizar algunos sacrificios; por ejemplo, la PowerShot G9 X Mark II posee un lente de aumento con una distancia focal corta. Sin embargo, si lo que busca es una cámara compacta genial que pueda producir imágenes significativamente superiores a las de su teléfono inteligente, que tenga opciones de conectividad decentes y controles fáciles de usar, la PowerShot G9 X Mark II es una excelente opción.

Lea nuestra reseña completa de la Canon PowerShot G9 X Mark II.

5. Panasonic Lumix LX100 II

Una cámara compacta maravillosa para los fotógrafos aficionados

Sensor: Micro Cuatro Tercios, 17 MP | Lente: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas, 1,240,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 11 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio

Excelente calidad de imagen

Buenos controles integrados al cuerpo

Zoom lento

Pantalla trasera fija

Las cámaras compactas con sensores superiores a 1 pulgada suelen estar limitadas a lentes de distancia focal fija, lo que es genial en términos de calidad, pero no tanto en cuanto a flexibilidad. Este no es el caso de Panasonic LX100 II, ya que logra emparejar un sensor de Cuatro Tercios de 17 M (del mismo tamaño que los que encontramos en la serie G de cámaras sin espejo de Panasonic) con un lente de aumento equivalente a 24-75 mm en términos de 35 mm, lo que demuestra que, en ocasiones, puede obtener calidad y flexibilidad al mismo tiempo. El modelo LX100 original fue una cámara pionera por ofrecer algo similar, y esta última versión hereda el cetro por su sistema AF rápido, un cuerpo robusto, videos en 4K nítidos y un visor electrónico práctico.

Lea nuestra reseña detallada del Panasonic Lumix LX100 II.

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

La tecnología de sensor de súper alta velocidad de Sony es brillante pero costosa

Sensor: de 1 pulgada, 20.1 MP | Lente: 24-200 mm, f/2.8-4.5 | Monitor: Pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo de inclinación, 921,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 24 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Disparo de alta velocidad y resolución 4K.

EVF incluido

Su tecnología la hace costosa

Dificultades en el manejo

El modelo RX100 original de Sony fue una cámara de referencia que combinó un sensor de 1 pulgada en un cuerpo de metal compacto con los controles y calidad de imagen demandados por los aficionados. No obstante, el modelo RX100 VI va muchos más allá, ya que cuenta con un diseño de sensor “apilado” para una captura de datos de alta velocidad. Esto significa que puede grabar videos en 4K, realizar tomas en cámara lenta con magnitud de 40x y capturar imágenes a 24 fps en el modo de ráfaga continua. Todo lo anterior sin olvidar el pequeño visor electrónico integrado del cual carecen sus rivales, mientras que el modelo de 6.ª generación ahora posee un lente de aumento impresionante de 24-200 mm. Es una opción costosa que también tiene sus problemitas, pero si lo que busca es una cámara compacta versátil de bolsillo con un lente de aumento de calidad, créanos que no se decepcionará.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony Cyber-shot RX100 VI

7. Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

Los modelos FZ2000/FZ2500 combinan un zoom de cámara semicompacta con un sensor grande de 1 pulgada.

Sensor: de 1 pulgada, 20.1 MP | Lente: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Monitor: pantalla de 3.0 pulgadas articulada, 1,040,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 12 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio

Sensor de 1 pulgada

AF superrápido

Grande en comparación con otros modelos.

No es resistente a la intemperie

Esta tendencia hacia los sensores más grandes se demuestra en el modelo Panasonic Lumix FZ2000 (conocido también como el FZ2500 en los EE. UU.). Las cámaras semicompactas son muy populares porque ofrecen un rango de aumento colosal a un precio módico. Sin embargo, a fin de fabricar un aumento significativo, los fabricantes tienen que utilizar un sensor pequeño, y es aquí en donde Panasonic toma la decisión inteligente de sacrificar el rango de zoom en pro de mejor calidad. Panasonic FZ2000 utiliza un sensor de 1 pulgada y, mientras el aumento llega hasta un máximo de 480 mm, algo que es relativamente corto para una cámara semicompacta, aún es suficiente hasta para los usos diarios más extremos. Nos encanta el modelo FZ2000 porque ofrece calidad de imagen y un buen rango de zoom. Por otro lado, si lo que busca es algo más económico, el modelo anterior, FZ1000, aún está disponible.

Lea nuestra reseña detallada de la Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Una cámara compacta única por su sensor APS-C y lente de zoom

Sensor: APS-C CMOS, 24.2 MP | Lente: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas con ángulo variable, 1,040,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 7 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: intermedio/experto

Sensor grande en un cuerpo pequeño.

Controles de la pantalla táctil perfeccionados.

Rango de zoom limitado

Solo tiene captura de video hasta 1080 p.

Los fotógrafos aficionados suelen optar por una cámara DSLR o sin espejo, pero también quieren algo que entre en el bolsillo para aquellos días en los que la cámara grande necesita quedarse en casa. Normalmente, esto significa adaptarse a un sensor más pequeño, pero este no es el caso. De alguna forma, Canon a insertado un sensor APS-C del tamaño de una DSLR en el cuerpo de una cámara compacta. También tiene un visor electrónico integrado y una interfaz de pantalla táctil perfeccionada. El rango de zoom es un poco más modesto (24-72 mm), pero no hay nada parecido.

Lea nuestra reseña completa de la Canon PowerShot G1 X Mark III.

9. Olympus Tough TG-5

La mejor cámara compacta resistente al agua que pueda comprar

Sensor: CMOS de 1/2.3 pulgadas, 12.2 MP | Lente: 25-100mm, f/2-4.9 | Monitor: Pantalla de 3,0 pulgadas, 460,000 puntos | Visor: No | Disparo continuo: 20 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Principiante

Funciones robustas

Captura RAW

La duración de la batería es estándar

Interfaz de usuario confuso

Con una resistencia al agua de hasta 15 m, el modelo Tough TG-5 también resiste hasta 100 kg de peso y es resistente a caídas de hasta 2.1 m. Incluso puede utilizarse en temperaturas bajas de hasta -10 °C (14 °F). Por ende, si lo que quiere es una cámara resistente y versátil, no busque más. Olympus ha tomado la extraña decisión de disminuir el conteo de píxeles de 16 MP del modelo TG-4 a 12 MP en el TG-5, esto con el fin de lograr un mejor rendimiento en ISO. Si agregamos el soporte de archivos en bruto, esto mejora un poco la calidad de imagen con respecto a su antecesor, mientras que puede grabar videos en 4K a 30 p o hacer secuencias de alta velocidad a 120 p en calidad Full HD. Esta es nuestra elección de la gama amplia de cámaras compactas resistentes al agua. El recién anunciado modelo TG-6 ofrece una variedad de beneficios, pero el TG-5 sigue disponible y es una cámara que recomendamos en caso que necesite algo tan resistente como capaz.

Lea nuestra reseña detallada del Olympus Tough TG-5.

10. Sony Cyber-shot WX220

Una agradable y económica cámara compacta con zoom de 10x

Sensor: CMOS de 1/2.3 pulgadas, 18.2 MP | Lente: 25-250mm, f/3.3-5.9 | Monitor: Pantalla de 2,7 pulgadas, 460,000 puntos | Visor: No | Disparo continuo: 1.5 fps | Películas: 1080 p | Nivel de usuario: Principiante

Lente de zoom de 10x

Diseño compacto

Capacidades limitadas

Pantalla LCD pequeña

Si quiere una cámara compacta que haga un mejor trabajo que su teléfono inteligente, le informamos que WX220 cumple con varios aspectos, sobre todo si considera la flexibilidad adicional que brinda el zoom óptico de 10x, el cual parte de 25 a 250 mm. Las imágenes son brillantes y cautivan por su detalle aceptable, lo cual es ideal para compartir material en línea o imprimir en tamaños comunes, mientras que la conectividad Wi-Fi es un valor agregado excelente. La pantalla de 2,7 pulgadas es un poco pequeña, pero esto ayuda a que las dimensiones de la cámara nos permitan guardarla en el bolsillo. Puede que el modelo WX220 no tenga muchísimas funciones y características, pero cumple lo que predica.

Lea nuestra reseña detallada de la Sony Cyber-shot WX220

También tenga en cuenta...

¿No le gustó ninguna? ¿Tiene algo de dinero para negociar? Aquí le dejamos dos opciones adicionales.

Leica Q2

¿Que es costosa? Sí. ¿Que es brillante? ¡Claro que sí!

Sensor: fotograma completo de 47.3 M | Lente: 28 mm f/1.7 | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas, 1,040,000 puntos | Visor: EVF | Disparo continuo: 20/10 fps | Películas: 4K | Nivel de usuario: Intermedio/experto

Imágenes impresionantes

Fabricación muy sólida

Las especificaciones de video pudieran ser mejores.

Muy, muy lejos de ser económica

El modelo Q2 es toda una belleza, y es posible que sea la mejor cámara compacta del momento. Eso sí, no es para todo el mundo (no solo porque cuesta una pequeña fortuna), pero si de verdad quiere la mejor cámara compacta, difícilmente encontrará una superior a la Q2. Leica no ha escatimado en la hoja de especificaciones, exhibiendo un sensor de 47,3 MP que produce un montón de detalle y un ruido increíblemente bajo, mientras que su visor electrónico de 3.68 millones de puntos es brillante y nítido. Igual de brillante y nítido es el lente f/1.7 de 28 mm, mientras que los videos en 4K proyectan bastante detalle. No es la cámara más fácil de manejar (aunque puede adquirir un mango adicional) y algunos hubieran preferido una cámara inclinable, no obstante, la calidad de fabricación es casi perfecta. Si quiere una cámara de esta magnitud en su vida, pero no llega al precio, considere el modelo Q1 anterior, el cual ofrece un conjunto de funciones ligeramente inferior por un precio absurdamente menor al de su sucesor.

Ricoh GR III

Otro modelo exclusivo para su segmento, pero igual de excelente en lo que hace.

Sensor: APS-C de 24.2 MP | Lente: f/2.8 de 28 mm (equivalente a 35 mm) | Monitor: pantalla táctil de 3.0 pulgadas, 1,040,000 puntos | Visor: No | Disparo continuo: 4 fps | Películas: Full HD | Nivel de usuario: Intermedio

Cuerpo pequeño y resistente

Excelente sensor y lente nítido

Calidad de video pobre

Escasa duración de la batería

Tuvimos sentimientos mixtos cuando tuvimos la oportunidad de reseñar el modelo GR III, pero aún merece una mención en nuestra lista. ¿Por qué? Porque a pesar de sus pequeños problemas, Ricoh logró dar en el clavo en muchos aspectos, y esta cámara ofrece algo que ninguna otra cámara compacta es capaz de hacer hasta ahora: combinar un sensor APS-C de 24 MP con estabilización de imagen dentro de un cuerpo que puede meter en su bolsillo. Otras ventajas incluyen un lente de alto rendimiento, un funcionamiento veloz, un sistema de menú renovado y un diseño subestimado que lo ayuda a mantener discreción durante sus tomas. El lente fijo equivalente a 28 mm no es para todos los gustos y la duración de la batería también deja mucho que desear, sin embargo, esta es una alternativa muy capaz para una cámara de lentes intercambiables para aquellos que necesitan viajar ligero y tomar excelentes imágenes.