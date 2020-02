Los 10 mejores monitores de actividad: las mejores bandas de deporte económicas para mantenerte en forma

En solamente algunos años, los monitores de actividad, que empezaron como simples podómetros para contar pasos, se convirtieron en compañeros potentes de entrenamiento que puedes llevar en la muñeca.

Lo bueno es que algunos de los monitores más avanzados ofrecen análisis del sueño y un monitoreo cardíaco, y se pueden comprar por menos de $100/£100. Además, hicimos una lista de algunos de los mejores.

Monitorea tus pasos, las calorías quemadas, el ritmo cardíaco, la distancia recorrida y el sueño con la última generación de monitores de actividad. Lo que todos tienen en común es que pueden hacer que alguien poco saludable pase a estar en forma y que todos tienen un precio asequible.

Los productos que aparecen a continuación son una lista imparcial hecha con nuestras reseñas detalladas. Así que asegúrate de hacer clic para ver las reseñas completas y descubrir más. Espera ver bastantes cambios en la lista pronto con las reseñas de productos como el Xiaomi Mi Band 4 que llegarán pronto.

1. Huawei Band 3 Pro

Estilo y funcionalidad a un precio módico

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: Sí | Duración de la batería: 14 días en modo de espera | Compatibilidad: Android y iOS

Excelente duración de la batería

Una pantalla a color atractiva

El GPS puede ser lento a la hora de ubicarse

No tiene la función de “respiración”

Nuestro monitor de actividad física favorito es el Huawei Band 3 Pro. Al tener en cuenta su bajo precio, hay mucho que te puede gustar de esta banda.

Viene con GPS integrado, un monitor de frecuencia cardíaca preciso y un diseño resistente al agua; además, tiene una pantalla a color para mostrar todas tus estadísticas. Esta es una combinación de características que no tendrás con cualquier monitor.

Si buscas un dispositivo enfocado en la actividad física, el Huawei Band 3 Pro puede ser una buena opción con su GPS preciso y el monitor de frecuencia cardíaca, pero además de eso no ofrece mucho más. No obstante, con el precio que tiene, no puedes pedir mucho más.

Lee nuestra reseña sobre el Huawei Band 3 Pro

2. Fitbit Inspire HR

Inspiración para salir del sofá

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: 5 días | Compatibilidad: Android y iOS

Diseño superior

Amplio registro de estadísticas

No tiene monitor de nado

No tiene modo para realizar pagos

Esta es la primera vez que un dispositivo Fitbit se incluyó en nuestra lista de los cinco mejores monitores de actividad económicos en un largo tiempo. El nuevo Fitbit Inspire HR es un gran monitor en general, pero no es el dispositivo más económico de esta lista.

Aunque pagarás más que por otros dispositivos disponibles, Fitbit creó un paquete fácil de usar con un diseño muy atractivo.

Sin embargo, no tiene GPS, algo que muchos monitores de esta lista ofrecen. En su lugar, tendrás acceso a la aplicación Fitbit, un monitor de frecuencia cardíaca preciso y una variedad de ejercicios directamente desde tu muñeca.

Lea la reseña completa de la Fitbit Inspire HR

3. Xiaomi Mi Band 4

Una de las más baratas

Compatibilidad: iOS y Android | Pantalla: AMOLED | Grosor: N/A | Batería: Hasta 20 días | Método de carga: Cable propio | Resistencia al agua: Sí | Conectividad: Bluetooth

Muy barato

Diseño delgado

Sin GPS

No deja de traquear ejercicio automáticamente

Esta banda es la más barata que encontrará en nuestra lista, y por eso es una de las mejores opciones. No es inusable, como es común para las bandas de este rango de precio. Puede traquear varios diferentes tipos de ejercicios bastante bien.

Viene con una batería que debería durar justo menos de un mes dependiendo de cuanto lo usa, y tiene mucha tecnología de fitness integrada. No tiene GPS, pero viene con monitor cardíaco y cuenta sus pasos y ejercicios también.

Esta versión es la primera de las Xiaomi Mi Bands que viene con una pantalla de color. Eso lo deja instalar unas faces de relojes bien vibrantes y parece mucho mejor que una banda con pantalla en blanco y negro.

No es la banda más atractiva de esta lista, pero tiene un diseño delgado y es bastante ligero entonces no lo sentirás en su muñeca.

Lea la reseña completa de la Xiaomi Mi Band 4

4. Honor Band 4

Igual que un Fitbit, pero más económico

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: OLED | Grosor: por confirmar | Duración de batería: de 2 a 3 días | Método de carga: cable específico | Grado de protección IP: resistente al agua | Conectividad: Bluetooth

Buena pantalla OLED cubierta de cristal

Bajo precio

No tiene GPS

Las notificaciones son deficientes

Nuestra cuarta opción en esta lista de los mejores monitores económicos viene de la empresa china Honor, con su cuarto intento de hacer un dispositivo económico para tu muñeca.

Tiene una pantalla OLED con color impactante, que no encontrarás en otros monitores de actividad física que aparecen en esta lista. Sin embargo, no tiene GPS, así que tendrás que llevar tu celular a correr si quieres saber tu distancia recorrida.

El Honor Band 4 es uno de los monitores más delgados y pequeños que puedes comprar con poco dinero, así que considéralo si quieres algo sutil que no sea llamativo en tu muñeca.

Lea nuestra reseña completa del Honor Band 4

5. Garmin Vivofit 4

Una batería de un año con una pantalla

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: MIP de 8 colores transflectivo | Grosor: 9,4 mm | Duración de batería: 1 año | Método de carga: 2 SR43 reemplazables por el usuario | Grado de protección IP: resistente al agua | Conectividad: Bluetooth

La batería dura 1 año

Una pantalla a color

No tiene GPS o monitor de frecuencia cardíaca

El diseño es básico

La adición clave frente al Vivofit 3 básico es la pantalla a color siempre encendida, que es visible bajo la luz del sol. Esto es un logro excepcional que no sacrifica la duración de la batería de un año de esta tercera edición. Se incluyen las estadísticas básicas como pasos, distancia, calorías y sueño, mientras que también hay una detección automática de actividad gracias al sistema Move IQ.

Gracias a la aplicación Garmin Connect también puedes personalizar la pantalla, además de programar alarmas y el cronómetro desde tu muñeca. Lo mejor de todo es que el Vivofit 4 también es un 20 % más económico que el Vivofit 3 cuando se lanzó en el 2015. Obviamente, no podrás tener funciones superiores, como el monitoreo de la frecuencia cardíaca ni GPS, pero era algo de esperar con este precio.

Lee la reseña del Garmin Vivofit 4

6. Amazfit Bip

Un monitor de gran valor con una excelente duración de la batería

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: LCD a color | Grosor: por confirmar | Duración de batería: 45 días | Método de carga: cable específico | Grado de protección IP: 68 | Conectividad: Bluetooth

Valor increíble

Bonito diseño

Tiene una buena aplicación

La interfaz es incómoda

Hay pocos ejercicios compatibles

El Bip es un monitor capaz pero muy simple al que denominamos en nuestra reseña "el Apple Watch del novato" y seguiremos llamándolo así.

En cuanto a una experiencia completa y un alto rendimiento, no puede competir con Apple. Para nada. Pero por su precio extremadamente económico, el Amazfit Bip es un monitor de actividad física bastante competente con muchos trucos bajo la manga: el más notable de todos es la duración de batería de 30 días con una sola una carga.

Si quieres un dispositivo para tu muñeca simple que pueda recibir notificaciones de tu smartphone, despertarte con una alarma, monitorear tus ejercicios con un GPS interno y más, el Bip es una opción convincente.

Como regalo, es genial para dárselo a cualquiera que busque un dispositivo económico y capaz. Su configuración simple es una buena opción para los principiantes en la tecnología de monitores.

Lee la reseña del Amazfit Bip

7. Moov Now

Un monitor de actividad optimizado para ti

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: LED | Grosor: por confirmar | Duración de batería: 6 meses | Método de carga: cable específico | Grado de protección IP: resistente al agua | Conectividad: Bluetooth

Un monitoreo preciso

Larga duración de la batería

Sin pantalla

Cuesta más por el monitoreo de frecuencia cardíaca

El Moov Now puede ya tener unos años, pero sigue siendo uno de los mejores monitores de movimiento disponibles gracias a su acelerómetro de 9 ejes; el mismo que se utiliza en los sistemas de navegación de misiles. Como resultado, no solamente puedes monitorear tus pasos y calorías, sino también tus movimientos. Esto significa que recibirás sugerencias de entrenamiento personalizadas.

El Moov Now puede medir el impacto de tus corridas, las repeticiones en el gimnasio y las brazadas de natación, a fin de que puedas hacer ejercicio con un entrenador personal virtual que sabe exactamente lo que haces y puede decirte cómo mejorar.

También es resistente al agua y dura 6 meses antes de que tengas que cambiar su batería. Compra este producto si buscas un monitor impresionante pero que puedas pagar y que no te distraiga constantemente de tu ejercicio.

Lee la reseña del Moov Now

8. Samsung Galaxy Fit e

El primero de Samsung

Pantalla: Sí | Monitor de frecuencia cardíaca: Sí | Resistencia al agua: Sí | Monitor de actividad: Sí | GPS: No | Duración de la batería: alrededor de una semana | Compatibilidad: Android y iOS

No es muy costoso

Tiene un monitoreo preciso

Necesitarás dos aplicaciones

La duración de la batería puede variar

Samsung nunca hacía monitores económicos, y considerando que el Galaxy Fit e es su primer intento, está bien calificado en nuestra lista.

No obtendrás GPS en este monitor, pero viene con muchas otras funciones que te gustarán, como el monitoreo de actividades, un diseño resistente al agua y una batería que debería durarte hasta una semana entera.

Tiene un monitor de frecuencia cardíaca y una variedad de otras características de monitoreo que podrás disfrutar.

Lee nuestra reseña sobre el Samsung Galaxy Fit e.

9. Fitbit Flex 2

Una opción simple que funciona bien

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: LED | Grosor: 6,8mm | Duración de batería: 5 días | Método de carga: cable específico | Grado de protección IP: resistente al agua | Conectividad: Bluetooth

Monitoreo automático

Una aplicación excelente

La duración de la batería es mala

No tiene pantalla

Hay una razón por la que el Fitbit fue uno de los primeros monitores de actividad revolucionarios que sigue siendo relevante hoy en día: funciona. Y en el caso del Fitbit Flex 2 funciona bien con una variedad de funciones a un bajo costo.

El Flex 2 hará lo básico: el monitoreo de pasos, distancia y calorías quemadas, usando la tecnología de su sensor de movimientos, pero va más allá. Puedes monitorear tu sueño e incluso hacer ejercicios que el monitor reconocerá y monitoreará automáticamente. Todo se sincroniza de manera inalámbrica a la aplicación en tu smartphone y te ofrece sugerencias para mejorar tu salud.

El Flex 2 también es resistente al agua, viene en diferentes estilos y usa luces LED y vibraciones para notificarte sobre llamadas y textos de tu smartphone conectado. Además de todo eso, debería durar 5 días antes de que tengas que cargarlo.

Lee la reseña del Fitbit Flex 2

10. Garmin Vivosmart 3

Mucha tecnología considerando el precio

Compatibilidad: iOS y Android | Monitor: blanco y negro | Grosor: 9,8mm | Duración de batería: 5 días | Método de carga: cable específico | Grado de protección IP: resistente al agua | Conectividad: Bluetooth

Cuenta tus repeticiones

Un monitoreo de actividad automático

Sin GPS

Su detección de movimiento para prenderlo no funciona muy bien siempre

El Garmin Vivosmart 4 ya salió, pero esto hace que el Vivosmart 3 sea apto para nuestra lista de los mejores monitores económicos ya que bajó su precio, y sigue bajando.

No es el monitor de actividad más económico en esta lista, pero es uno de los que mejor diseño tiene y te muestra todas tus estadísticas en una pequeña pantalla, incluidas tus repeticiones en el gimnasio y muchos otros ejercicios.

No incluye GPS, por lo que está diseñado más para los que tienen una suscripción al gimnasio en vez de los que corren; además, la aplicación Garmin es la mejor, ya que te muestra todas tus estadísticas en un formato fácil de leer.

Lee la reseña completa del Garmin Vivosmart 3

