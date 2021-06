Battlefield 2042 es brillantemente caótico y plantará cara al nuevo Call of Duty

EA DICE ha revelado el primer tráiler de juego de Battlefield 2042, y tiene un aspecto épico. Como mínimo. Hemos podido ver una de sus enormes batallas en acción gracias al tráileres que muestra el mapa Hourglass.

Battlefield 2042 ofrecerá una experiencia multijugador en primera persona a una escala mayor que la de cualquier otro juego que hayamos visto antes, con mapas para 128 jugadores en PS5, Xbox Series X y PC.

Tras haber visto Battlefield 2042 en acción, puedo afirmar con seguridad que — aunque la última entrega de Battlefield no tenga modo campaña — la experiencia multijugador All Out War podría competir seriamente con el nuevo Call of Duty.

Una ciudad perdida en el tiempo

Ambientado en Doha, Qatar, Hourglass es uno de los mapas más grandes de Battlefield 2042. El más grande será Breakaway, ambientado en la Antártida.

Hourglass es una "ciudad perdida en el tiempo" en la que los jugadores luchan por un convoy perdido, poniéndose del lado de Estados Unidos o de Rusia, las últimas superpotencias en pie en el escenario ficticio del juego.

"Con tantos 'juguetes' nuevos en Battlefield 2042 y un campo de batalla siempre cambiante, será interesante ver cómo los jugadores deciden utilizarlos".

El mapa Hourglass de Battlefield muestra una ciudad con neónes, rascacielos que se iluminan al paso de enormes tormentas de arena, un estadio invadido por el polvo del desierto y una enorme intersección de autopistas donde llegará el convoy.

Es la muestra perfecta de lo que nos habían prometido con Battlefield 2042: el caos más absoluto. El tráiler muestra tanques derribando helicópteros, que se desploman en bolas de fuego sobre las dunas de arena mientras los soldados se arrastran por todo el mapa como hormigas blindadas.

Sabemos que los vehículos juegan un papel muy importante en Battlefield 2042. Vemos tanques y helicópteros en acción, y también podrás comandar quads, aviones de combate y más, que se pueden solicitar en cualquier momento y en cualquier lugar. EA DICE nos llegó a contar durante la presentación que es posible pedir un vehículo para que aterrice encima de un francotirador enemigo.

Según el desarrollador, los vehículos en Battlefield 2042 son una "plataforma para un gran juego en equipo". Cada asiento de cada vehículo tiene un papel vital que desempeñar, por lo que si tienes más jugadores en un vehículo será un arma más eficiente. Ver este combate en acción es un espectáculo y parece que dará lugar a batallas muy destructivas y exageradas, a la vez que permitirá una forma diferente de enfocar los combates. Parece que los vehículos añadirán gran verticalidad a Battlefield 2042, ya que las batallas no sólo tendrán lugar en tierra firme, sino también en el cielo y en el mar.

La verticalidad también se aplica a los soldados de a pie. El tráiler de Battlefield 2042 nos muestra los rascacielos de Hourglass, con ascensores que permiten a los jugadores llegar al último piso — y esperamos que a todos los pisos intermedios, aunque no se muestre en el vídeo. Cuando los jugadores llegan a la cima de estos rascacielos, pueden lanzarse en una línea deslizante a otros tejados o utilizar su traje 'wingsuit' para volar hasta un nuevo sitio.

El tráiler del juego también muestra el clima dinámico de Battlefield 2042, diseñado para causar aún más caos. Estas imágenes muestran un tornado que atraviesa el mapa Hourglass, causando una devastación total. Estos sucesos generados aleatoriamente pueden resultar una bendición o una perdición para los jugadores, que podrán evitar el tornado — en la medida de lo posible — buscando refugio en los rascacielos. O podrán utilizarlo a su favor y devastar a sus enemigos.

EA DICE ha dicho que el énfasis en el elemento sandbox del juego dará lugar a algunos momentos divertidos, sin guión e inesperados. Podemos ver por qué será así. Con tantos 'juguetes' nuevos en Battlefield 2042 y un campo de batalla siempre cambiante, será interesante ver cómo los jugadores deciden utilizarlos

Dura competición

(Image credit: EA DICE)

Battlefield 2042 parece ofrecer una experiencia de FPS multijugador verdaderamente multidimensional que probará al máximo la potencia de la PS5 y la Xbox Series X. Si el tráiler del juego es fiel al juego final, EA DICE parece haber conseguido su objetivo.

El juego pone el listón muy alto para el nuevo Call of Duty, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2021 — probablemente entre octubre y noviembre, aunque hay rumores de retraso. Battlefield 2042 saldrá el 22 de octubre.

Aunque Call of Duty tiene un enfoque ligeramente diferente al de Battlefield, inclinándose más el clásico shooter que esta filosofía 'sandbox', ambos juegos competirán por la atención de los mismos fans.

Si te preguntas "¿por qué no los dos?", Battlefield 2042 costará 69,99 dólares en PS5 y Xbox Series X. El nuevo Call of Duty probablemente tendrá el mismo precio. "Los dos" no será una opción para muchos jugadores.

Hay un aspecto en el que el nuevo Call of Duty — independientemente de su jugabilidad — lleva la delantera: el modo campaña. Battlefield ofrece únicamente el modo multijugador por el mismo precio. Aunque Battlefield tendrá tres experiencias multijugador — dos de las cuales se revelarán oficialmente — Call of Duty tendrá una campaña, modos multijugador y Warzone gratis por el mismo precio. EA DICE que puede superarlo haciendo que Battlefield 2042 esté disponible en Xbox Game Pass desde el primer día. Es una posibilidad realista porque el servicio ya ofrece una gran número de títulos de EA, gracias a la integración con EA Play.

Tal y como están las cosas, Battlefield 2042 ofrece una propuesta muy atractiva. Y, aunque todavía no sabemos qué aporta el nuevo Call of Duty, me sorprendería (léase: me alegraría) que aportara algo de la magnitud de Battlefield.