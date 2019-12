Apple Watch 4 con descuento de $100 en Best Buy

Cuando Apple lanzó el Watch Series 5 al mercado se cargó inmediatamente al Series 4. Eran demasiado similares y la compañía de Cupertino necesitaba tener dos modelos claramente diferenciados: el Series 5 y el Series 3.

significa que las unidades de Apple Watch Series 4 que hay en el mercado pueden recibir descuentos notables, como el que acaba de aplicar Best Buy: puedes comprar la versión GPS del Apple Watch 4 por $299, un descuento de $50 sobre el mejor precio que hemos podido encontrar online.

También puedes conseguir un descuento de $100 en la versión celular LTE del Apple Watch 4, que está a la venta por $349 en Best Buy. Si añades $30 más, conseguirás el mismo reloj en su variante más grande de 44 milímetros.

El Apple Watch Series 4 tiene básicamente todo lo que tiene la serie 5, incluyendo electrocardiograma y seguimiento de tu pulso, que te alerta cuando está demasiado alto o bajo. También ofrece un entrenador personal digital para motivarte y monitorizar tu ejercicio — que va desde correr hasta nadar.

Y aunque el Watch Series 4 no tiene pantalla siempre encendida, el tamaño es igual de grande que el Series 5. Es decir, un 30% más grande que el un Apple Watch Series 3. El reloj de Apple también tiene un sistema de control de caídas que puede alertar automáticamente a tus contactos de emergencia.

La oferta de Best Buy finaliza este domingo, así que si quieres uno, date prisa.

Apple Watch 4 GPS, 40mm: $349 $299 en Best Buy La versión de GPS del Apple Watch 4 con cuerpo de 40mm está de rebajas en Best Buy hasta este domingo. El material es aluminio anodizado color oro y las bandas son de color rosa. Ver oferta

Apple Watch 4 GPS, 44mm: $379 $299 en Best Buy Si quieres una pantalla más grande, puedes conseguir el Apple Watch 4 de 44 milímetros por $299 – el mismo precio que el anterior pero en un color diferente, con cuerpo de aluminio y correas blancas deportivas. Ver oferta