Habrá AirPods gratis si compras el iPhone SE2 con antelación — en Corea

Según una compañía de telefonía coreana, si compras con antelación el nuevo y económico iPhone 9 — también llamado iPhone SE2 — te puedes llevar unos AirPods gratis.

Lo creeré cuando lo vea porque, por ahora, sólo tenemos unos posters publicados por la web Mysmartprice:

La tienda no es una cualquiera. Pertenece al grupo Korean Telecom, que es como la AT&T surcoreana. Según KT, si haces un pedido por antelación del Apple iPhone 9 te regalarán unos AirPods por la cara bonita.

No está claro si los AirPods los incluirá Apple con todos las pre-orders o si esto es sólo una oferta puntual de los coreanos. Puede ser que Korean Telecom tenga información al respecto porque, por lo general, Apple informa a las grandes compañías de telecomunicaciones sobre sus planes para que éstas puedan trabajar en materiales promocionales específicos para los celulares de la manzana. Es una práctica habitual en la industria.

Sin embargo, parece difícil que Apple vaya incluir gratuitamente unos AirPods con el celular más económico de la compañía por varios motivos.

El primero, por el precio. Si no los incluye en la línea premium, no los van a incluir en la más barata. Lo segundo es que los AirPods son unos auténticos superventas, una de las principales fuentes de ingresos de Tim Cook y sus mariachis. Parece imposible que vayan a darlos gratis a nadie cuando casi no los pueden fabricar lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda.

Y finalmente está el hecho de que el iPhone 9, iPhone SE2 o como lo quieran llamar, será seguramente un superventas sin ninguna necesidad de promoción ni paquete de oferta. En su día, el iPhone SE original (que tenía las tripas de un iPhone 6S dentro de una chasis siliconado del iPhone 5) fue un éxito total sin necesidad de descontar ni regalar nada de nada. El iPhone 9 o SE2 podría ser un iPhone X o XS más pequeño y con pantalla LCD en vez de OLED.

Dicho esto, quizás esto sea una prueba de que Apple está dejando el suficiente margen de acción para que las teleoperadores puedan competir entre ellas. Quizás veamos a T-Mobile haciendo lo mismo para comerse la tostada de AT&T en los Estados Unidos.

Lo sabremos pronto porque una cosa es segura: estos carteles son un signo inequívoco de que el iPhone 9 debe estar al caer.