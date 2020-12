Apple humilla a Microsoft corriendo Windows 10 mucho mas rápido que su Surface Pro X

Nuevas pruebas de velocidad demuestran que Windows 10 sobre ARM es muchísimo más sobre el chip Apple M1 que el SQ2 diseñado por Qualcomm y Microsoft para la Surface Pro X.

La versión sobre hardware de Apple no es oficial. Según Notebookcheck, la desarrolló por su cuenta Alexander Graf, algo que hace aún más sorprendente este resultado humillante para Microsoft.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvLNovember 26, 2020