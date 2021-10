Apple acaba de hacer muy difícil que pierdas tus AirPods

Sin nunca te has comprado unos auriculares inalámbricos por miedo a perderlos, ya has perdido varios o vives con ansiedad por la posibilidad de extraviarlos o que te los roben, Apple tiene la solución: Find My podrá a partir de ahora encontrar los AirPods Pro y AirPods Max.

Como apunta SlashGear, la aplicación de Find My ahora puede buscar tus auriculares AirPods Pro y AirPods Max perdidos. Sólo tienes que abrir tu dispositivo de Apple con iOS 15 o macOS para usar la aplicación, que localizará tus auriculares perdidos en un mapa.

Para ello deberás actualizar tus AirPods al último firmware. Actualmente no hay una manera manual de actualizar los AirPods, pero podemos esperar que esta actualización aparezca pronto.

Para saber si tus AirPods Pro o AirPods Max han sido actualizados con el último firmware sólo tienes que abrir la app Find My. Si aparecen, la respuesta es afirmativa. Si no, tendrás que esperar a que aparezca la actualización.

Para encontrar los AirPods sólo tienes que ir a los ajustes del dispositivo en la aplicación Find My. Ahí verás los AirPods. Sólo tienes que pulsar el botón de "Marcar como perdido" y la app comenzará a buscar la señal.

Eso no sólo funcionará en tu casa y oficina: Find My utiliza a otros propietarios de dispositivos Apple para detectar dispositivos en la red Find My. Así, si te has dejado los AirPods en un café o un Uber, recibirás una notificación si otro usuario pasa cerca, erro siempre que haya sido marcado como perdido en la app Find My.

Análisis: un seguro para olvidadizos

Si tienes un par de auriculares inalámbricos AirPods Pro o AirPods Max, esta nueva función de la aplicación Find My es una bendición y una fuente de tranquilidad. Los auriculares son quizás los dispositivos más fáciles de extraviar.

La nueva actualización hace que tus AirPods se comporte como las AirTags de Apple, aunque lógicamente la batería de las AirTags duran mucho más que los AirPods.

Ahora sólo queda esperar que esta funcionalidad llegue a los futuros AirPods 3 y que no se mantenga exclusivamente en los gadgets más caros.