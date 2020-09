AMD revela su nueva tarjeta gráfica para gamers en Fortnite

Queda poco más de un mes para que AMD presente su línea de tarjetas gráficas AMD Big Navi de forma oficial, pero la compañía nos acaba de regalar por sorpresa el primer vistazo a su serie Radeon RX 6000.

Pasó ayer por la noche, cuando la cuenta de Twitter de AMD Radeon reveló este monstruo de tarjeta para gaming PCs con un nuevo chip basado en la misma arquitectura que está en el corazón de la PS5 y la Xbox Series X. La tarjeta, que tiene un nuevo diseño de refrigeración, está disponible en Fortnite para que cualquier gamer pueda verla de cerca en 3D — sólo tienes que acceder a la AMD's Battle Arena usando el código "8651-9841-1639".

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZSeptember 14, 2020