Amazon revela por fin su serie de Lord of the Rings

Amazon Studios ha dado a conocer el título oficial y algunos detalles de su próxima serie de televisión sobre el mundo de El Señor de los Anillos.



Lo ha hecho en una publicación en la cuenta de Twitter Lord of the Rings de Amazon Prime Video. Esta serie de precuelas se titulará El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.



El teaser de un minuto que acompaña el anuncio es una voz en off que relata uno de los pasajes más famosos de la trilogía El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien:

También han aparecido algunos detalles sobre la serie en The Hollywood Reporter (THR). Los showrunners J.D. Payne y Patrick Mackay explican su decisión de centrarse en la creación de los Grandes Anillos para la trama general de la serie.



"Éste es un título que imaginamos que podría ser la columna vertebral de los libros de Tolkien", afirman. "Los Anillos del Poder unen todas las historias principales de la Segunda Era de la Tierra Media: la forja de los anillos, el surgimiento del Señor Oscuro Sauron, la historia épica de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres.



"Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia del Anillo único, pero antes de que existiera uno, había muchos... y estamos emocionados de compartir la épica historia de todos ellos".



Como también informa THR, The Rings of Power pone fin a la especulación sobre Sauron y la serie. Actualmente, no se sabe quién va a protagonizar al Señor Oscuro y quizás no lo sepamos hasta bien entrada la serie. Otra serie de Prime Video, The Wheel of Time, tampoco reveló qué actor había sido elegido para su villano hasta el final de la temporada 1, así que es posible que tengamos que esperar a que Lord of the Rings de Amazon se lance oficialmente antes de averiguar quién interpretará a Sauron.



El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder se lanzará exclusivamente en Prime Video el 2 de septiembre de 2022.

Análisis: montando el rompecabezas

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Como la mayoría de los fans de The Lord of the Rings habrán deducido por el título y del tráiler de presentación, Los Anillos del Poder se refiere a los otros 19 anillos que fueron forjados por el elfo Celebrimbor a petición de Sauron.

Tres anillos fueron entregados a los elfos, siete a los enanos y nueve a los señores de los hombres. El último grupo de este trío acabó sucumbiendo a la influencia de sus anillos y convirtiéndose en los Nazgûl, lugartenientes de Sauron.

No será una gran sorpresa que veamos cómo se forjan y distribuyen los Grandes Anillos antes de que Sauron intente realmente hacerse con la Tierra Media de Tolkien. Amazon Studios no podía contar una historia ambientada en la Segunda Edad y limitarse a pasar por alto la creación de los Anillos de Poder, así que nos alegramos de que finalmente la serie lo haga.

En las novelas de Tolkien, Sauron se hizo amigo de los herreros elfos de Eregion, incluido Celebrimbor, para convencerles de que crearan los anillos. Tenemos algunas confirmaciones sobre los actores que interpretarán a ciertos personajes. Morfydd Clark, interpretará a Galadriel, por ejemplo, pero Amazon no ha revelado todos los actores que interpretarán a la friolera de 39 personajes.

No está claro si Celebrimbor será el único herrero elfo que aparece en Los Anillos del Poder. O si otras figuras prominentes le ayudarán a crear estos artefactos mágicos. Ahora que ya tenemos un título oficial, esperemos que no pase mucho tiempo antes de que Amazon Studios publique la lista completa de personajes.