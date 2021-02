Ahorra $10 en cada juego de Nintendo Switch en Best Buy

Los descuentos para juegos de Nintendo Switch suelen ser pequeños pero, por algún motivo, Best Buy ha decidido publicar un gran catálogo de juegos de primera con una rebaja de 10 dólares.

Y no en cualquier juego, sino en grandes éxitos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate, entre muchos otros. Encontrarás estos juegos disponibles por sólo 49,99 dólares esta semana, frente al precio habitual de 59,99 dólares.

Las ofertas de Nintendo Switch de esta semana también se extienden al enormemente popular Ring Fit Adventure. La demanda de este juego de desporte en casa se disparó en los primeros meses de la pandemia y el juego completo rara vez se encontraba disponible. Esta semana no sólo puedes encontrar un montón de unidades sino que podrás ahorrar 10 dólares, bajando el precio de $79.99 a $69.99.

Si no estás en Estados Unidos, desplázate al final para ver más ofertas de juegos de Nintendo Switch en tu región.

Las mejores ofertas de juegos de Nintendo Switch

Ring Fit Adventure: $79.99 $69.99 en Best Buy

Ring Fit Adventure se ha agotado varias veces en el último año, lo que ha aumentado la demanda del juego de deporte casero. Con mucha gente confinada dentro de cuatro paredes, es fácil ver por qué y, con este descuento de $10 en Best Buy, es aún más tentador.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: $59.99 $49.99 en Best Buy

Breath of the Wild estaba un poco más barato hace un par de semanas, pero este juego rara vez tiene descuentos. Si te perdiste esas ofertas anteriores, vale la pena ahorrar con esta oferta mientras puedas.

Mario Kart 8 Deluxe: $59.99 $49.99 en Best Buy

El clásico juego de carreras de karts salió como en versión Deluxe para Nintendo Switch justo para el lanzamiento de la consola. Desde entonces no hemos visto demasiados descuentos en el juego multijugador favorito de los fans de la Switch, lo que hace que este ahorro de 10 dólares sea aún más impresionante.

Super Mario 3D All-Stars: $59.99 $49.99 en Best Buy

Si buscas nostalgia, Super Mario 3D All-Stars puede proporcionarte tres kilos. Incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en una entrega especial que celebra el 35º aniversario de nuestro querido fontanero.

Animal Crossing: New Horizons: $59.99 $49.99 en Best Buy

Animal Crossing: New Horizons fue otro de los grandes ganadores de 2020, lanzado justo en el momento en que todos entramos en hibernación Covid-19. Desde entonces, sólo ha visto un puñado de descuentos, en gran parte debido a que la demanda de este título ha sido muy alta durante todo el 2020. Esta semana lo encontrarás en las estanterías de Best Buy por sólo 49,99 dólares.

Super Mario Odyssey: $59.99 $49.99 en Best Buy

Lanzado junto a la Nintendo Switch, el último título de Super Mario en 3D ha mantenido un precio de 59,99 dólares durante los últimos cuatro años — hasta ahora, que tiene un descuento de 10 dólares en Best Buy.

Super Smash Bros. Ultimate: $59.99 $49.99 en Best Buy

Si buscas la acción clásica de los beat 'em up, Super Smash Bros. Ultimate es quizás el mejor de todos los tiempos. Hemos visto muy pocas ofertas desde que salió, así que aprovecha este descuento de 10 dólares antes de que el precio vuelva a subir.

Luigi's Mansion 3: $59.99 $49.99 en Best Buy

Luigi's Mansion puede jugarse en solitario, pero se disfruta mucho más con un amigo a tu lado. Con un montón de contenido multijugador cooperativo y minijuegos competitivos, Luigi's Mansion 3 sigue siendo uno de los mejores títulos que han llegado a la Switch en los últimos años. Una excelente oferta.

Hyrule Warriors: Age of Calamity: $59.99 $49.99 en Best Buy

Hyrule Warriors: Age of Calamity se lanzó justo el año pasado, por lo que este descuento llega un poco antes en comparación con los otros grandes lanzamientos de Nintendo. Ambientado 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild, es un juego fundamental.Ver oferta

Super Mario Party: $59.99 $49.99 en Best Buy

Esta colección de minijuegos al estilo de los juegos de mesa ofrece un buen nivel de rejugabilidad mientras tú y tus amigos lucháis por conseguir estrellas en una serie de desafíos únicos.

Pokemon Shield: $59.99 $49.99 en Best Buy

Aunque Pokemon Sword está ausente de las ofertas de Nintendo Switch de Best Buy para esta semana, encontrarás la versión Shield de 2020 con el mismo descuento de 10 dólares que el resto de juegos. Es perfecto si buscas un poco de acción clásica de Pokemon, ambientada en un nuevo mundo abierto.Ver oferta

Super Mario Maker 2: $59.99 $49.99 en Best Buy

Super Mario Maker 2 no sólo ofrece la posibilidad de construir tus propios niveles de Super Mario desde cero, sino que también contiene un modo campaña bastante completo que es un juego por derecho propio. Si a esto le añadimos todo el contenido que se puede descargar de otros jugadores — con la suscripción a Nintendo Switch Online lo permite — tendrás un número potencialmente infinito de niveles para superar.

New Super Mario Bros. U Deluxe: $59.99 $44.99 en Best Buy

Sin embargo, si prefieres que Nintendo haga todo el trabajo duro por ti, encontrarás un descuento de 15 dólares en la reedición de New Super Mario Bros. U para Nintendo Switch. Con todos los niveles originales de la Nintendo Wii U y mucho más contenido descargable incluido. Un clásico.

