8 nuevas series y películas de Netflix que debes ver en diciembre

Netflix tiene en el horizonte un gran mes de diciembre — y no sólo para aquellos que quieran ver películas navideñas antes de fin de año. La compañía de streaming viene fuerte con dos aspirantes al Oscar — Mank y Ma Rainey's Black Bottom — y una nueva película de ciencia ficción dirigida por George Clooney.

En total, hay ocho lanzamientos que merece la pena ver — y mucho. Aquí tienes las mejores novedades de Netflix para diciembre de 2020.

Mank

Estreno: 4 de diciembre

Probablemente la película más esperada del año entre los críticos de cine. El director David Fincher (The Social Network, Gone Girl) explora la tensa realización de la película Citizen Kane, centrándose en la tensión entre el guionista — el alcohólico Herman J Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman — y el director y actor Orson Welles.

Vale la pena ver Ciudadano Kane antes, para conocer el resultado de esa turbulenta relación. Pero también la puedes ver después. Amanda Seyfried, Lily Collins y Charles Dance son parte del reparto. La música es de dos de los colaboradores habituales de Fincher: Trent Reznor y Atticus Ross. Imprescindible.

The Midnight Sky

Estreno: 23 de diciembre

George Clooney dirige y actúa en esa nueva película de ciencia ficción, la historia de un científico en el Ártico que intenta detener a un grupo de astronautas que regresan a una Tierra postapocalíptica. Clooney ya había tocado la ciencia ficción con el remake de Solaris. El reparto es impresionante: Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone. Otra película que hay que ver.

Song Exploder temporada 2

(Image credit: Netflix)

Estreno: 15 de diciembre

Una nueva temporada de este programa documental en el que el presentador Hrishikesh Hirway explora el origen de cuatro canciones, una por episodio. Esta vez habrá clásicos modernos como 'When We Were Young' de The Killers o 'Hurt' de Nine Inch Nails.

Ma Rainey's Black Bottom

Estreno: 18 de diciembre

Con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, esta adaptación de la obra de 1982 marca la última interpretación en una película del recientemente fallecido actor Chadwick Boseman (Black Panther). La película explora las tensiones entre la legendaria intérprete y 'madre del blues' Ma Rainey (intrepretada por Viola Davis), el innovador y ambicioso trompetista Levee (Boseman) y sus jefes blancos que intentan mover los hilos detrás del escenario. Probablemente uno de los títulos producidos por Netflix que optará al Oscar a la mejor película este año, junto con Mank.

Big Mouth temporada 4

Estreno: 4 de diciembre

Protagonizada por un grupo de niños en un campamento de verano, esta serie tan asquerosa como aclamada por el público vuelve en diciembre. Sigue marcando la apuesta de Netflix por la animación, que incluso acaba de sacar un podcast para hablar sobre la realización de series como Big Mouth, Castlevania, Disenchantment y otras.

Bridgerton

Estreno: 31 de diciembre

El productor Shonda Rimes (Grey's Anatomy) está detrás de este drama histórico sobre la clase alta londinense. La mayoría de los actores son totalmente desconocidos pero la narradora es la gran actriz Julie Andrews.

The Prom

Estreno: 11 de diembre

Dirigida por Ryan Murphy — la mente detrás de la famosa Ratched, The Politician y Hollywood en Netflix — completa un año complejo con un musical lleno de estrellas que parece irritante pero que imaginamos habrá que ver porque sale Meryl Streep. Narra las desventuras de dos grandes estrellas de Broadway — intepretadas por Meryl Streep y James Corden — que sufren un fracaso con su última obra. De alguna forma acaban ayudando a un estudiante de high school al que le han prohibido llevar a su novia al baile de su clase en Indiana. Básicamente parece un episodio de Glee realizado con todo el dinero del universo (y de ahí que parezca tan irritante).

The Holiday Movies That Made Us

Estreno: 1 de diciembre

Un nuevo documental de Netflix de los realizadores de The Toys That Made Us y The Movies That Made Us. De nuevo analizarán fenómenos de cultura popuar, en este caso dos películas navideñas: The Nightmare Before Christmas y Elf.