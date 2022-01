7 nuevas series y películas para ver este fin de semana en Netflix, Prime Video y HBO Max

Enero de 2022 empezó con un tsunami de nuevas películas y series de televisión y la explosión de nuevo contenido para streaming sigue.



No nos vamos a quejar. Después de los estrenos de Peacemaker, la segunda temporada de Euphoria y The Tragedy of Macbeth, los dioses del streaminghan considerado oportuno bendecirnos con más títulos en Netflix, HBO Max y Prime Video este fin de semana.



El mayor estreno es la primera mitad de la temporada 4 de Ozark, que llega a Netflix con siete episodios, la mitad de la temporada final del programa. También está la segunda parte de The World According to Jeff Goldblum temporada 2, una sexta temporada de Billions y nuevas películas como Munich: The Edge of War.



Es un buen momento para el streaming y aquí tienes los siete títulos que hay que ver en los próximos días.

Ozark season 4 part 1 (Netflix)

La primera parte de la cuarta y última temporada de Ozark llega a Netflix este viernes con las desventuras y crímenes de Marty Byrde (Jason Bateman) y su esposa, Wendy (Laura Linney).



La acción sigue directamente donde terminó la temporada 3, con la pareja presa del capricho del despiadado jefe del cártel de la droga Omar Navarro. Según Netflix, los "frágiles lazos familiares" amenazan con poner a los Byrde en aún más problemas.



Sólo son los primeros siete episodios del gran final. Los siete restantes llegarán a finales de año, según parece.



Ya disponible en Netflix

The World According to Jeff Goldblum season 2 part 2 (Disney Plus)

Cuando hablamos con Jeff Goldblum sobre la temporada 2 de su exitosa docuserie Disney Plus en noviembre del año pasado, nos dijo que The World According to Jeff Goldblum "busca entretener, encantar y educar" a los espectadores.



Y es cierto. Estamos muy contentos de que lleguen los cinco nuevos episodios. La parte 2 incluirá episodios que cubrirán temas como rompecabezas, motocicletas y cumpleaños.



Tendremos que esperar hasta la temporada 3 para que el programa vaya a otros países fuera de EEUU, pero es seguro que Goldblum tiene buenas historias para terminar la segunda.



Ya disponible en Disney Plus

Munich: The Edge of War (Netflix)

Las estrellas británicas Jeremy Irons y George MacKay encabezan el reparto de esta adaptación de la novela más vendida de Robert Harris. Es la historia de dos diplomáticos (MacKay y Jannis Niewöhner) en una misión para evitar una catástrofe mundial en los días previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial.



Las primeras críticas no son todas buenas. Un crítico describe Munich: The Edge of War como un "intrigante thriller de espías sin dientes". Nosotros estamos seguros de que habrá suficiente drama para mantener la tensión.



Y, a juzgar por el tráiler, MacKay volverá a brillar con un papel como lo hizo en 1917.



Ya disponible en Netflix

As We See It (Prime Video)

Creado por el galardonado Emmy Jason Katims (Parenthood, Friday Night Lights) y basado en una popular serie israelí, el último drama de Amazon sigue a un trío de compañeros de piso de veintitantos años que están en el espectro autista y deben enfrentarse a la vida adulta.



As We See It está protagonizada por Albert Rutecki, Rick Glassman y Sue Ann Pien. Cada actor está realmente en el espectro.



Lo han ha descrito como "un espectáculo fundamentalmente con un gran corazón" que provoca varias emociones. Puede ser una mezcla de entretenimiento y educación.

Ya disponible en Prime Video

Billions season 6 (Showtime)

Billions regresa en su esperada sexta temporada. Por primera vez en la historia de la serie, su otrora líder Damian Lewis no repetirá su papel como capo del fondo.



En su lugar, Mike Prince (Corey Stoll) ocupará su lugar en el trono de Axe Capital. Naturalmente, el despiadado abogado protagonizado por Paul Giamatti — Chuck Rhoades — no se detendrá ante nada para impedir su rápido ascenso al poder.



El episodio 1 estará disponible en Showtime a partir del domingo. Los cinco episodios restantes llegarán semanalmente.

Disponible en Showtime a partir del domingo

Fraggle Rock: Back to the Rock (Apple TV Plus)

Una serie para los niños, adultos o ambos, el remake de Fraggle Rock — llamado Back to the Rock — resucita el icónico programa de televisión de la década de 1980 para el público moderno. The Jim Henson Company será otra vez la productora de la famosa serie que no llegó al nivel de The Muppets o Sesame Street.



Este nuevo espectáculo es distinto de Fraggle Rock: Rock On!, los cortos lanzados en abril de 2020. Constará de 13 episodios de larga duración. Los espectadores tendrán la misma tontuna, humor y números musicales.



Ya disponible en Apple TV Plus

The Gilded Age (HBO Max)

No llega hasta el lunes, pero vale la pena comentar The Gilded Age, la respuesta de HBO a Downton Abbey. Dirigida por Michael Engler y escrita por su creador, Julian Fellowes, este drama de nueve episodios sigue la vida de una joven huérfana que se ve obligada a navegar por el mundo desconocido de la alta sociedad estadounidense a finales del siglo XIX.



El reparto del programa es tan enorme que no nos atrevemos a enumerar a todos los actores. Una a destacar: la hija de Meryl Streep, Louisa Jacobson, hace su debut en The Gilded Age junto a veteranos como Christine Baranski y Nathan Lane.

Disponible en HBO Max a partir del lunes