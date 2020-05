Qué ver este fin de semana en Netflix, Hulu y HBO

Si estás desesperado porque te has visto ya toda la internet dos veces, este fin de semana estarás de enhorabuena, con varios estrenos de nuevas series en Netflix, Hulu y HBO durante los próximos días. Y son de las buenas — nada de morralla.

En Netflix hay una nueva serie del director de oscarizada La La Land y un episodio del reality Too Hot to Handle. En Hulu, una nueva serie de animación del co-creador de la ya legendaria comedia de ciencia ficción animada Rick and Morty. Y en HBO tienes un drama con Mark Ruffalo — Hulk en Avengers — haciendo de dos personajes.

Episodio reunión de Too Hot To Handle (Netflix)

(Image credit: Netflix)

El último en la serie de shows producidos durante el confinamiento, este episodio reunión del exitoso reality Too Hot To Handle está ahora disponible en Netflix. El rumore es que uno de los participantes le va a pedir matrimonio a otro durante una video conferencia con un anillo de caramelo. Pues muy bien. Con su pan se lo coman.

Disponible ahora en Netflix

The Eddy (Netflix)

Este es el gran drama de Netflix para este fin de semana si ya te has tragado todo el Hollywood de Ryan Murphy durante los últimos siete días. The Eddy narra la historia de un club de jazz en Paris en manos de un popular músico de Nueva York — Elliot Udo, interpretado po rAndré Holland. Si esta premisa no te captura, no estás sólo. Pero ten en cuenta que la serie es del director Damian Chazelle, que dirigió las oscarizadas La La Land y Whiplash. Un drama con estilo con un gran director y, a buen seguro, una música fantástica.

Disponible ahora en Netflix

Restaurants on the Edge temporada 2 (Netflix)

Nuestro experto describió Restaurants on the Edge como “Pesadilla en la Cocina sin Gordon Ramsay” — un alivio, porque Ramsay es insoportable. Está en nuestra lista de las mejores series de comida en Netflix. Está bien aunque no te gusten los shows de cocina. Restaurants on the Edge se centra en cómo revivir restaurantes en apuros por todo el mundo.

Disponible ahora en Netflix

Solar Opposites (Hulu)

Finalmente ya tenemos nuevos episodios de Rick and Morty, pero si la larga espera entre temporadas de más de un año te pone de los nervios, aquí tienes una nueva serie para pasar el rato este fin de semana de parte del equipo de Rick and Morty: el co-creador Justin Roiland y el guionista Mike McMahan.

Parece una comedia oscura, divertida y repugnante (en el buen sentido), igual que Rick and Morty. Narra las aventuras de un grupo de aliens que están intentando integrarse en un barrio humano después de que toda su especie esté a punto de extinguirse. Así que esperar un buen montón de bromas oscuras sobre ciencia ficción y personajes misántropos.

Disponible ahora en Hulu. Consigue un mes gratis de Hulu aquí.

I Know This Much Is True (HBO)

Mark Ruffalo hace de dos hermanos gemelos en la última serie de HBO, un drama familiar con pinta deprimente dirigida por el director Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines, Blue Valentine) y adaptada del libro del mismo nombre escrito por Wally Lamb. Los críticos están entusiasmados con la interpretación de Ruffalo como dos hermanos gemelos y los personajes secundarios también tienen intérpretes fuertes como Juliette Lewis y Melissa.

Empieza en HBO a partir del 10 de mayo

Dead To Me season 2 (Netflix)

Esta podría ser una de las series más injustamente ignoradas en Netflix — aunque la tenemos en nuestra lista de las 30 mejores. Dead to Me es la historia de dos mujeres — interpretadas por Christina Applegate y Linda Cardellini — que están de duelo después de a muerte de sus parejas (o por lo menos eso parece). Las dos forman una amistad e intenta resolver cómo murieron realmente sus maridos.

Es una serie llena de giros argumentales que dura 30 minutos por episodio, así que es fácil ponerse el día antes de ver la segunda temporada.

Disponible ahora en Netflix

Valeria (Netflix)

Este original de Netflix en español es acerca de una escritora que sufre un bloqueo mental e intenta solventar la situación pasando más tiempo con sus amigas. Se puede comparar un poco a Sex and the City, ya que es la historia de cuatro mujeres — una de ellas la escritora — intentando pasarlo bien. Si no quieres un drama trascendental pero lo quieres pasar bien, ésta es tu serie para este fin de semana.

Disponible ahora en Netflix