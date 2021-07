7 nuevas películas y series que puedes ver en Netflix, Amazon Prime y HBO Max este fin de semana

Este fin de semana es la temporada de los retrocesos en los streamers. Jungle Cruise llega a Disney Plus para trasladar al público a las viejas películas de aventuras de los 80 (que a su vez evocaban series de décadas anteriores), mientras que The Pursuit of Love, de Amazon Prime, cambia la fórmula de los dramas de época fusionando el rock eléctrico de los 90 con un escenario convencional de los años 20.

También hay algo de drama contemporáneo, en la forma de las travesuras sobre cuatro ruedas de The Grand Tour, pero un par de documentales sobre John DeLorean y el Festival Cultural de Harlem mantienen los procedimientos firmemente en el espejo retrovisor.

Eso no quiere decir que los estrenos de esta semana sean menos interesantes, por supuesto, y a continuación hemos reunido las mejores películas y programas de televisión que llegarán a Netflix, Amazon Prime y HBO Max en los próximos días.

Jungle Cruise (Disney Plus con Premier Access)

Si has estado alguna vez en Disneylandia probablemente conozcas el Crucero de la Selva, una atracción en barco (falsos) que hace descender a los pasajeros por un Amazonas (falso) lleno de animales (falsos) y exploradores perdidos (falsos). Pues bien, Disney ha decidido convertir esa atracción en un largometraje como ya hiciera en su día con Piratas del Caribe.

Protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, la película sigue a un médico y a un capitán de barco en su búsqueda de un antiguo árbol con poderes curativos. Si no parece la premisa más atractiva, es porque no lo es. Tiene un reparto aceptable y efectos especiales por todas partes pero, según la crítica, es un auténtico tostón sin gracia de principio a fin.

Si aún así la quieres ver, tendrás que desembolsar 29,99 dólares a través del servicio Premier Access de Disney Plus.

Ya disponible en Disney Plus’ Premier Access

The Pursuit of Love (Amazon Prime Video)

No sabemos qué pasa en Inglaterra y su obsesión por los dramas de época. Aunque si todos son tan buenos como The Pursuit of Love, por favor que continúe la obsesión.

La adaptación de la novela de Nancy Mitford de 1945, una miniserie de tres capítulos encargada originalmente por la BBC, cuenta la historia de dos primas que toman caminos muy diferentes en busca de sus maridos ideales.

La actriz Emily Mortimer dirige por primera vez la serie, mientras que Lily James, Dominic West, Emily Beecham, Dolly Well y Andrew Scott protagonizan una miniserie que se ha descrito como una sátira mordaz de la clase alta británica.

La actuación de Scott, en particular, ha sido alabada por su humor y una secuencia de baile fantástica.

Ya está disponible en Amazon Prime Video US

The Prince (HBO Max)

Hablando de sátiras de la clase alta, El Príncipe llega a HBO Max como una parodia animada de la Familia Real británica. En esta serie, el príncipe George cuenta todo sobre sus padres, sus abuelos, los residentes y el personal del Palacio de Buckingham. George sólo tiene siete años.

Gary Janetti, de Padre de Familia, encabeza el reparto de voces como George, junto a un grupo de estrellas que incluye a Orlando Bloom, Alan Cumming, Sophie Turner, Tom Hollander y Dan Stevens.

La serie ha llegado bastante de improviso: HBO no anunció que comenzaría a transmitirse hoy hasta ayer. Teniendo en cuenta algunas de las reacciones que la serie ha recibido hasta ahora — echa un vistazo a algunos de los comentarios de YouTube en el trailer de arriba — probablemente ha sido una sabia decisión ejecutiva.

Ya disponible en HBO Max

The Grand Tour Presents: Lochdown (Amazon Prime Video)

El último episodio de The Grand Tour Presents ya está aquí con las habituales travesuras del trío formado por Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond en una aventura por las Tierras Altas de Escocia.

Es el tercer episodio de la cuarta temporada de The Grand Tour, tras el estreno de A Massive Hunt en diciembre de 2020. Llamado Lochdown, el especial se rodó en 2020 en plena pandemia del virus Covid-19, lo que limitó la capacidad del programa para rodar en el extranjero. Por eso sustituyó los planes originales de rodar en Rusia y rodaron en Escocia.

Pero no esperes una mala experiencia. En Lochdown los anfitriones conducen coches clásicos americanos desde Edimburgo en un viaje por carretera al estilo de la Ruta 66. May lo ha descrito como "el viaje más bonito [que han] hecho nunca."

Ya disponible en Amazon Prime Video

Myth & Mogul: John DeLorean (Netflix)

Gracias a la franquicia de Regreso al Futuro, todo el mundo conoce el DMC DeLorean, pero ¿quién es el hombre detrás del nombre?

Esta nueva docuserie de Netflix narra el ascenso y la caída del fabricante de automóviles John DeLorean, combinando entrevistas e imágenes exclusivas para trazar un oscuro retrato de un hombre que llegó a la cima para de que todo se derrumbase poco después.

Netflix no suele fallar con sus documentales, así que espera la habitual ración de momentos asombrosos en esta cinta.

Ya disponible en Netflix

FBoy Island (HBO Max)

Has oído hablar de Love Island. Has oído hablar de Too Hot to Handle. Y ahora, como si no tuviéramos suficiente basura de reality shows, llega FBoy Island para "reinventar" la fórmula.

Básicamente, remezcla el formato de The Bachelor dejando que tres mujeres decidan si su pretendiente es un buen chico o un f*** boy. No lo hemos visto y probablemente no lo veremos, así que haz lo que quieras. Además, Nikki Glaser es la anfitriona, algo que no sabemos si te causará repulsión o atracción.

Ya está disponible en HBO Max

Summer of Soul (Disney Plus)

El mes pasado incluimos este documental en un resumen similar, pero ahora Summer of Soul ha llegado a Hulu en Estados Unidos y Star de Disney Plus en el resto del mundo, así que pensamos que merecía otra mención.

Dirigido por el músico estadounidense Questlove, Summer of Soul narra el impacto del Festival Cultural de Harlem de 1969, en el que artistas de la talla de Stevie Wonder, Nina Simone y B.B. King se subieron al escenario de un festival que no tiene tanta fama como Woodstock pero que es de infinita mayor calidad.

La recepción ha sido abrumadoramente positiva. El documental ha obtenido el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance. Espera un montón de imágenes inéditas y una buena dosis de nostalgia por un periodo dorado de la música afroamericana.

Ya está disponible en Hulu y Disney Plus - Star