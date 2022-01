7 nuevas películas y series en Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV Plus y Showtime

Enero ha estado repleto de estrenos: Peacemaker, The Book of Boba Fett, Euphoria temporada 2 y Ozark temporada 4, por nombrar cuatro. No sé vosotros, pero nosotros no encontramos tiempo para verlo todo.



Desafortunadamente — o afortunadamente — este fin de semana también viene hinchado. Los streamers han vuelto a lanzar nuevas series y películas difíciles de resistir. Las hemos reunido aquí.

The Legend of Vox Machina (Prime Video)

Después de que una campaña de Kickstarter en 2019 que resultó en un total de 11 millones de dólares, finalmente la serie animada The Legend of Vox Machina ha llegado. La primera temporada de 12 episodios está disponible en Prime Video.



Basada en la Campaña 1 de la serie web de Dungeons & Dragons Critical Role, la serie sigue a una banda de mercenarios en el reino ficticio de Tal'Dorei mientras luchan por defender su reino contra todo tipo de amenazas sobrenaturales. Es una serie de fantasía estándar, por supuesto, pero esta también tiene mucho humor para mantener el género fresco.



En nuestra crítica dijimos que The Legend of Vox Machina "encuentra un equilibrio maravillosamente delicado entre los grandes éxitos de la primera campaña y el contenido original que complacerá tanto a los fans recalcitrantes como a los recién llegados". Sea cual sea tu conocimiento del mundo D&D, lo disfrutarás.

Ya disponible en Prime Video

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window (Netflix)

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window es, como su propio título parece indicar, una parodia del género de los thriller psicológicos.



Kristen Bell interpreta a Anna, una mujer desconsolada que no está segura de si presencia o no un asesinato. Naturalmente, pasan todo tipo de cosas que la inducen a la paranoia y la serie recoge todos los tópicos de los típicos misterios de TV.



Las primeras críticas no han sido demasiado amables con esta comedia negra de ocho episodios, pero los fans de otras series satíricas como The Good Place probablemente encontrarán suficiente intriga y humor para mantenerse enganchados hasta el final.

Ya disponible en Netflix

The Fallout (HBO Max)

El primer largometraje de Megan Park (The Fallout) examina las consecuencias emocionales de un tiroteo escolar a través de los ojos de unos estudiantes traumatizados por la experiencia.



Jenna Ortega lidera el reparto como Vada. Maddie Ziegler de Dance Moms y Shailene Woodley de Big Little Lies son personajes secundarios. Curiosamente, la música está compuesta por Finneas O'Connell, hermano de la cantante Billie Eilish.



The Fallout obtuvo el premio del jurado y el premio del público en el Festival de Cine SXSW del año pasado, por lo que definitivamente es una buena película.

Ya disponible en HBO Max

The Afterparty (Apple TV Plus)

Ésta es otra parodia de los misterios de un asesinato. The Afterparty está protagonizada por Tiffany Haddish, Dave Franco, Jamie Demetriou y otros, que hacen de amigos del colegio que se reencuentran en una reunión que se vuelve mortal.



La serie utiliza una estructura similar a Rashomon para contar la misma historia a través de las perspectivas de diferentes personajes. Cada episodio agrega más teorías posibles sobre la identidad del asesino. Sólo por esa razón The Afterparty destaca entre la multitud.



También marca el debut televisivo en acción real de Christopher Miller (coguionista de Spider-Man: Into the Spider-Verse). Su socio y amigo Phil Lord es productor del programa. Ambos son garantía de buen ojo, así que merece la pena explorarlo.

Ya disponible en Apple TV Plus

Home Team (Netflix)

Puede que te parezca cruel describir cualquier película como una comedia del montón de Kevin James pero, por lo que hemos podido ver, Home Team es exactamente eso.

Para ser justos, sin embargo, no hay nada malo en ver de vez en cuando algo fácil de digerir. En esta película el actor interpreta al entrenador de los New Orleans Saints, Sean Payton, que es famoso por haber entrenado al equipo de fútbol de su hijo de 12 años durante su suspensión de la NFL.

Sus compañeros en Grown Ups — Taylor Lautner y Rob Schneider — aparecen junto a James en esta película familiar basada en una historia real, que probablemente no exigirá demasiado a su público.

Ya disponible en Netflix

All of Us Are Dead (Netflix)

La última importación surcoreana de Netflix,, All of Us Are Dead, parece ridículamente divertida. Es probable que se dispare a los primeros puestos de las más vistas en las próximas semanas.



En esta serie de terror de ocho episodios, un grupo de estudiantes debe unirse en un esfuerzo por escapar de una escuela secundaria infestada por zombis. Por lo que podemos ver en el tráiler, parece un Army of the Dead en modo Battle Royale. Una combinación que soportamos plenamente. Y además, ¿qué mejor manera de facilitar la espera para la temporada 2 de Squid Game?

Ya disponible en Netflix

We Need to Talk About Cosby (Showtime)

Un poco menos sangrienta — pero no menos monstruosa, We Need to Talk About Cosby examina la vida del cómico Bill Cosby después de haber sido acusado y juzgado por agresión sexual.

Este documental de cuatro partes es obra del también cómico W. Kamau Bell. Incluye testimonios de otros cómicos, periodistas y acusadores de Cosby, lo que constituye la primera visión global de lo que se puede esconder tras estas historias.

Será dura de ver pero We Need to Talk About Cosby parece ser una serie de visionado necesario.

Ya disponible en Showtime