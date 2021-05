7 nuevas películas y series en Netflix, Amazon Prime y HBO Max este fin de semana

La semana pasada no hubo mucho que ver, pero Netflix, Amazon Prime y HBO Max han considerado han duplicado su lista de nuevas películas y series este fin de semana.

Hay una notable ausencia de superhéroes, lo que es un soplo de aire fresco, para ser honestos. Lo que sí hay es una gran colección de dramas, miniseries de animación sci-fi, series históricas y thrillers claustrofóbicos muy esperados.

Oxygen (Netflix)

Mélanie Laurent protagoniza Oxígeno, un thriller en francés sobre una mujer que se despierta en una cápsula criogénica y debe averiguar quién es y cómo ha llegado allí antes de quedarse sin oxígeno. Parece un cruce entre Buried y Prometheus, lo cual es una combinación interesante, como mínimo.

La crítica la ha elogiado casi universalmente por su drama de alta tensión. La actuación solitaria de Laurent podría valer la pena verla aunque sólo sea para comparar con tu propia sensación de aislamiento por la pandemia.

Ya en Netflix

Hacks (HBO Max)

Producida por Mike Schur, de Parks & Recreation, y escrita por los creadores de Broad City, Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky, Hacks sigue a Jean Smart en el papel de un cómico de Las Vegas que se convierte en el mentor de un joven escritor de comedia.

La crítica ha alabado la actuación de Smart, que ha renacido como estrella gracias a papeles secundarios en dramas como Fargo, Watchmen y Mare of Easttown. Kaitlin Olson y Carl Clemons-Hopkins también protagonizan la serie.

Episodios 1 y 2 ya en HBO Max. Otros episodios se emitirán semanalmente.

Halston (Netflix)

Una adaptación de cinco episodios de la biografía no autorizada del fallecido diseñador de moda Roy Halston, que su familia ha calificado como un "relato inexacto y ficticio".

Ewan McGregor, que encabeza el reparto, ha sido elogiado por su gran actuación en el papel del hedonista diseñador. En cualquier caso, habrá sexo, drogas y mucha ropa brillante en este extravagante viaje por la moda de Nueva York en los años 70 y 80.

Ya en Netflix

Love, Death & Robots Vol. 2 (Netflix)

Ya está disponible el volumen 2 de la excelente antología de animación Love, Death & Robots, con otros ocho episodios deliciosamente extravagantes.

Habrá diseños de personajes maravillosos, mundos vibrantes y cameos de voz de actores de renombre, como Michael B. Jordan. Lo único que no está bien es que nos ha decepcionado un poco el hecho de que el número de episodios sea mucho menor en esta ocasión en comparación con los 18 (¡!) del volumen 1. Da igual. Habrá que verlo. Atención al trailer.

Ya en Netflix

Those Who Wish Me Dead (HBO Max)

Lanzada simultáneamente en cines y streaming, Those Who Wish Me Dead supone el regreso de la guionista y directora Taylor Sheridan (Sicario, Wind River) y la actriz Angelina Jolie. La película sigue a Hannah, una bombera forestal que se viene abajo por la pérdida de tres vidas que no pudo salvar.

La crítica ha alabado la premisa y el espectáculo de la película, aunque habrá que esperar la típica dosis de diálogos y clichés de películas de desastres.

Ya en HBO Max

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Barry Jenkins (Moonlight) dirige los 10 episodios de la última y muy esperada serie dramática de gran presupuesto de Amazon, The Underground Railroad.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de Colson Whitehead, ganadora de un Pulitzer. Describe un sur americano alternativo del siglo XIX en el que un ferrocarril subterráneo sirve de vía de escape para los esclavos.

La protagonista está interpretada por la recién llegada Thuso Mbedu, que se ha ganado un montón de elogios por su papel de Cora. También cuenta con Joel Edgerton y William Jackson Harper, de The Good Place.

Algunos describen la serie como "una de las piezas de televisión más impactantes que jamás hayas visto", así que parece que merece la pena verla.

Ya en Amazon Prime Video

The Woman in the Window (Netflix)

Basada en la aclamada novela de A.J. Finn, The Woman in the Window está protagonizada por Amy Adams haciendo de una mujer asustada por el mundo exterior que se obsesiona con sus nuevos vecinos. Adams será además testigo de un brutal crimen que presencia desde su ventana.

Joe Wright (La hora más oscura, Expiación) dirige un reparto de superlujo, que incluye a Julianne Moore, Gary Oldman y Jennifer Jason Leigh. Es una película cuyo estreno se retrasó por la pandemia, provocando una reedición.

Netflix se lanzó a por los derechos de la película, así que algo debe de tener seguro.

Ya en Netflix