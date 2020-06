6 nuevas series y películas para ver en Netflix esta semana

Si te preguntas qué nuevas series y películas hay esta semana en Netflix, hay de un poco de todo para todo tipo de públicos. Para empezar, la temporada final de su drama teen 13 Reasons Why, la nueva temporada del hit Queer Eye y una película de acción en la que tendrás que invertir dos horas de tu precioso tiempo sea como sea.

Así que aquí tienes una selección de las nuevas series y películas de Netflix para la primera semana de junio de 2020. Aparte de los últimos Netflix Originals también hemos añadido una de nuestras series antiguas favoritas que también va a llegar a la plataforma esta semana.

13 Reasons Why temporada 4 (Netflix)

(Image credit: DAVID MOIR/NETFLIX)

La controvertida pero popular drama teen de Netflix llega a su fin esta semana, con la graduación de sus protagonistas del Liberty City High School. En esta temporada tendrán que reconciliar todo lo que ha pasado en los últimos años antes de seguir con el siguiente paso en su vida — y a la vez lidiar con un nuevo oscuro secreto que deben mantener oculto.

Disponible en Netflix desde el 5 de junio

The Last Days of American Crime (Netflix)

Es una suerte que Netflix pueda seguir estrenando películas mientras los cines de todo el mundo estarán cerrados hasta julio. La última película de la plataforma es The Last Days of Crime, basado en las ideas de los populares Rick Remender y Greg Tocchini — guionista y dibujante del comic book original que adapta la serie. La premisa: un grupo de criminales deben realizar un último gran golpe antes de que el gobierno americano emita una señal de radio que alterará la mente de la gente para que no puedan cometer crímenes.

Protagonizada por Édgar Ramírez. Michael Pitt, Anna Brewster y Sharlto Copley, parece la típica película de acción de la que te vas a olvidar en tres días pero que la vas a disfrutar igual. Está dirigida por Olivier Megaton, que en su día estuvo detrás de Taken 2 y Taken 3.

Disponible en Netflix el 5 de junio

Queer Eye season 5 (Netflix)

(Image credit: Ryan Collerd/Netflix)

Queer Eye vuelve con una nueva temporada para calentar nuestros fríos corazones — esta vez en Filadelfia. Esta vez se centrará en diez héroes del día a día, incluyendo un cura y una joven madre. Todos ellos recibirán el tratamiento de los Fab Five, el grupo encargado de elevar su estado vital. Si necesitas algo que te haga sentir bien esta semana, ésta es la serie que necesitas.

Disponible en Netflix el 5 de junio

Hannibal seasons 1-3 (Netflix)

(Image credit: Sony Pictures Television)

Ésta no es una nueva serie, pero es nueva en Netflix US, que a partir de esta semana tendrá las tres temporadas completas del show de la NBC Hannibal, una de las mejores series de la pasada década. Aunque la serie se canceló en la tercera temporada, cuenta la historia completa de la relación entre el agente especial de FBI Will Graham (Hugh Dancy) y el psiquiatra (y caníbal secreto) Hannibal Lecter — el aliado de Clarice Sterling en El Silencio de los Corderos. Lo que empieza como una intensa relación de trabajo entre los dos termina en una especie de romance retorcido entre complicados asesinatos y cenas gourmet.

La primera temporada es la típica serie procedural de policías, pero con gran estilo. Pero la temporada 2 y 3 van convirtiéndose en un serial más ambicioso y extraño. El tono único de la serie tiene su origen en el creador Bryan Fuller — que también ideó Pushing Daisies y American Gods. Se ha rumoreado que podría haber una cuarta parte, pero no lo necesita. Las tres temporadas terminan de forma perfecta. Los secundarios, por cierto, son excelentes, con Laurence Fishburne y Caroline Dhavernas.

Disponible en Netflix el 5 de junio

Spelling the Dream (Netflix)

Este nuevo documental se enfoca en la tendencia de que niños americanos de origen indio llevan dominando el US National Spelling Bee desde finales de los 90. Cuenta las historias de cuatro niños en su camino para competir en este prestigioso concurso que pide que los niños deletreen todo tipo de palabras extrañas del diccionario. Una advertencia: estos niños te harán sentir totalmente estúpido.

Disponible en Netflix desde el 3 de junio

Fuller House: The Farewell Season (Netflix)

(Image credit: Michael Yarish / Netflix)

El revival de la clásica comedia de situación de los años 90 — esta vez sin las gemelas Olsen — termina la segunda mitad de su quinta y última temporada esta semana. En estos episodios, Steph (Jodie Sweetin) y Jimmy (Adam Hagenbuch) tienen que ajustar la vida de su hogar lleno de gente con su nuevo bebé.

Disponible en Netflix el 5 de junio