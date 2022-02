12 horas con el Samsung Galaxy S22 Ultra

Un día no es suficiente para la evaluación completa del nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Pero las primeras impresiones cuentan: aquí tienes un diario de mi primer viaje lleno de divertidos descubrimientos, pequeñas decepciones y alegrías sorprendentes.

La delgada caja del Samsung Galaxy S22 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)



10:30 AM ET: ¡Ya está aquí! Mi Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ha llegado en una caja negra sorprendentemente esbelta.

10:32 AM ET: Poco embalaje. Una caja de cartulina y un marco que mantiene el teléfono en su sitio. Debajo, una fina caja que contiene el cable USB-C con otra banda de cartón que anuda el cable. Eso es todo.



No hay auriculares ni adaptador de carga. El teléfono en sí tiene dos piezas de plástico ultrafinas que protegen el Corning Gorilla Glass Victus+ en la parte delantera y trasera del teléfono.



Me encanta su minimalismo. No necesitamos montones de pequeños manuales de papel que nunca leemos. La mayoría de nosotros probablemente ya tengamos nuestros propios auriculares inalámbricos favoritos, así que tampoco los echo de menos. El adaptador que falta ya es otra cosa. Como periodista tecnológico, tengo cajas llenas, ¿pero los consumidores? Es posible que se sientan frustrados por la omisión.

No hay mucho dentro de la caja del Samsung Galaxy S22 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

10:45 AM ET: La primera configuración no es notable. Es una combinación de agregar tus credenciales de Google — dos en mi caso — y volver a iniciar sesión en el propio sistema de cuentas de Samsung para aceptar varios permisos. Lo que me gusta de OneUI 4 de Samsung es que el sistema parece cada vez más un Android puro. Aun así, estoy deseando ver Samsung Pay.



Parece que no puedo iniciar sesión en mi Wi-Fi corporativo pero es un problema nuestro, no de Samsung. La buena noticia es que este S22 Ultra ya tiene una SIM T-Mobile 5G dentro. La señal en mi mesa es bastante buena.

11:00 AM ET: Hay muchas opciones de seguridad, incluyendo Pin, Reconocimiento Facial, Huellas Dactilares, Patrón y Contraseña. Samsung no recomienda Face Recognition para la máxima seguridad pero empiezo registrando mi cara. La configuración me pide que me quite las gafas e inmediatamente me siento desnudo.

El reconocimiento facial Samsung Galaxy S22 Ultra te pide que te quites las gafas para completar la configuración. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

11:02 AM ET: El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene un aspecto genial, elegante y sustancial en mi mano. Me encanta lo brillante que es y aprecio el tratamiento que hace un trabajo decente ocultando huellas dactilares. El negro es fantástico. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas empequeñece mi iPhone 13 Pro de 6,1 pulgadas. Más tarde, lo compararé con el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas, más parecido.

Es un bestia pesada, pero ligeramente más ligera que el iPhone 13 Pro Max. Y el S22 Ultra es resbaladizo y los bordes curvos largos no ayudan con la adherencia. Necesito una carcasa.

11:56 AM ET: Siempre me gusta realizar una carga completa antes de probar. Conecto el teléfono a un cable USB-C. Actualmente está en el 86%. Ojalá tuviera un cargador de 45 W.

I could charge faster if I had a 45W fast-charging brick. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

12:38 PM ET: ¡Totalmente cargado!

12:47 PM ET: Casi olvido que el S Pen está dentro del Galaxy S22 Ultra. Se parece mucho a un dispositivo Galaxy Note. Presiono el extremo trasero del bolígrafo hasta que hace clic y sale parcialmente. Quito el S Pen. Es bastante delgado y ligero. Mi mano parece demasiado grande para usarla.

Me distraje y dejé el S-Pen fuera. El Galaxy S22 Ultra se dio cuenta y mostró un mensaje preguntando si me había dejado el bolígrafo inadvertidamente. Esa es una agradable pequeña función.

12:49 PM ET: La parte trasera del teléfono parece demasiado caliente.

Samsung Galaxy S22 Ultra haciendo una foto. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

1:40 PM ET: Paso una hora fuera tomando fotos. El zoom, especialmente el óptico de 3x a 10x, es impresionante. El zoom espacial de 30x a 100x es intrigante. Es potente y casi puedes sentir la estabilización entrando en acción; la lente realmente no se mueve con tus manos. En el zoom 100X, esto puede dificultar enfocar un sujeto sin un trípode. Aun así, los resultados son tan buenos que los tuve que compartir de inmediato.



Utilicé la cámara frontal de 40MP (retrato y modo regular). Las fotos se ven bien, pero ¿por qué empiezo a parecerme tanto a mi padre?

Autorretrato con la cámara frontal del Samsung Galaxy S22 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

1:50 PM ET: Al teléfono le faltaba un hervor en el software y necesitó varias actualizaciones de software. Me tomé un momento para asegurarme de que todo estuviera al día. La red 5G de T-Mobile es sólida — aunque no tan rápida como la UWB 5G de Verizon, pero sigue siendo decente — y puedo descargar las actualizaciones y después más aplicaciones.

1:53 PM ET: Me sorprende un poco ver que la batería de 5.000 mAh del Galaxy S22 Ultra se ha reducido ya al 81 %. Imagino que es porque estoy dependiendo del 5G en todo momento y éste consume mucha energía.

Samsung Galaxy S22 Ultra benchmarks. (Image credit: Future)

2:15 AM ET: ¡Tiempo de pruebas! Instalé Geekbench 5 para ver cómo es de rápido y profundizar un poco en las especificaciones. Samsung me dijo que están usando una CPU de 4 nm que promete un mejor rendimiento base y gráfico, pero no mucho más.



Geekbench me dice que el teléfono utiliza una CPU ARM con:



4 núcleos a 1,79 GHz



3 núcleos a 2,50 GHz



1 núcleo a 3,00 GHz



Dice que tiene 9,94 GB de RAM, algo raro ya que Samsung tiene un modelos de 8 GB de RAM y otro de 12 GB de RAM. Confuso.



En el lado gráfico, el Geekbench 5 dice que tiene una GPU Adreno 730.



En cuanto a las puntuaciones, en el lado de la CPU:



Núcleo único: 1236



Multinúcleo: 3417



En el lado gráfico:



Puntuación OpenCL: 5866



Para comparar, comparé rápidamente con mi Apple iPhone 13 Pro con el A15 Bionic de Apple. En las puntuaciones puras de la CPU, el chip de Apple todavía gana:



1681 Núcleo único



4551 multinúcleo



En el lado gráfico no sabemos cuál es la comparación porque Geekbench da los resultados de la arquitectura Metal:



Puntuación Metal 14283



Mi conclusión es que Apple mantiene la ventaja de la CPU móvil sobre lo que probablemente es un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

2:28 PM ET: Finalmente agregué una huella dactilar. Samsung me dijo que el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla es más grande, lo que lo hace más fácil de usar. El registro fue rápido y, sí, es bastante efectivo, rápido, e incluso fácil de usar en este teléfono de pantalla tan grande.

2:50 PM ET: Casi todas las imágenes y vídeos que he capturado hasta ahora en el Samsung Galaxy S22 Ultra tienen una enorme calidad. Los colores saltan y la acción es suave en su mayor parte. El vídeo 8K parece tener un pequeño tartamudeo de velocidad de fotogramas. Simplemente no se ve tan suave como el vídeo 1080 y 4K que tomé de unos patinadores sobre hielo en Bryant Park.

3:50 PM ET: Paso algún tiempo instalando apps de utilidades, redes sociales y de entretenimiento. Todavía recuerdo teléfonos Android más antiguos que me hicieron buscar Google Play (y los anteriores, que ni siquiera tenían Google Play). Ahora está en la pantalla de inicio. Añado Twitter, Instagram y algunos juegos, como Asphalt 9, que espero probar más tarde.

4:43 PM ET: Estoy ya a 71% de batería. Creo que el 5G se la está comiendo.

El zoom del Empire State Building. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

5:20 PM ET: Corriendo por la ciudad para coger el tren. Llevo el Samsung Galaxy S22 Ultra en una mano por si quiero tomar una foto. También tengo miedo a dejarlo caer, porque es muy resbaladizo. Hago una pausa en la calle 34 para capturar algunas fotos del Empire State Building. Una vez más, el zoom me alucina.



La duración de la batería es ahora del 68%.

El modo de tomar notas con el teléfono apagado del Samsung Galaxy S22 Ultra incluye un sonido muy realista. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

5:45 PM ET: Sentado en el tren, saco el S Pen sin desbloquear el dispositivo. Esto habilita el modo Screen Off Memo, donde puedo escribiendo en líneas blancas sobre un fondo negro. Mientras garabateo, escucho un sonido que viene del teléfono. Suena como si fuera un lápiz escribiendo sobre papel. Sí, cada trazo va acompañado del sonido del lápiz sobre papel. ¿Es una pasada o no?



A continuación, desbloqueo el teléfono y comienzo a dibujar en Sketchbook. El S Pen se desliza por la pantalla con cada trazo. Reconoce mi presión (que es ligera). No soy fanático de los lápices con botones físicos porque los toco inadvertidamente cuando uso el S Pen. También desearía que la parte trasera fuera un borrador digital, pero ni siquiera Apple lo hace con su Apple Pencil.



El S Pen es casi demasiado delgado y ligero para que pueda dibujar cómodamente porque tengo manos grandes.



Paso un poco de tiempo revisando y respondiendo al correo electrónico. Incluso con un teclado virtual más grande, sigo siendo un terrible mecanógrafo de pulgar.



Se me ocurre que he estado usando el teléfono con dos manos. ¿Es realmente tan grande o simplemente creo que se me va a caer?

Drawing on the Samsung Galaxy S22 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

6:06 PM ET: El lado izquierdo del teléfono está notablemente caliente. Sí, estoy trabajando con el teléfono intensanmente, pero ¿no se supone que la nueva cámara de vapor y el sistema de disipación de calor lo mantendrían frío? Tal vez sólo está refrigerando la CPU y la batería del calor, derivándolo al cuerpo del Samsung Gallery S22 Ultra.

6:15 PM ET: Hago una prueba de velocidad de la conexión celular. El rendimiento 5G es bueno: 120 Mbps de bajada y 67,2 Mbps de subida. Buen trabajo, T-Mobile.

6:45 PM ET: Está oscuro cuando llego a casa y la luna está directamente por encima. Hago fotos con el zoom espacial de 30x y 100x. El de 30x en particular es un poco increíble; con el 100 se notan más los trucos digitales.



Naturalmente, usé el teléfono para publicar la imagen de zoom espacial de 30x en Instagram.

Fotos de la luna con el Samsung Galaxy S22 Ultra y Space Zoom a 30x y 100x. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

7:55 PM ET: Estoy jugando a Wordle. La pantalla grande es agradable para los juegos.

8:15PM ET: Descubro que presionar el botón del S Pen despierta al teléfono.

8:39 PM ET: Me doy cuenta de que no hay lente macro y me pregunto por qué. No he comprobado la capacidad macro de las cámaras. Estoy seguro de que un par de las lentes incluidas podrían trabajar para ofrecer capacidades similares al macro.

8:50 PM ET: Estoy mirando un actualización sobre la nave espacial de Elon Musk en YouTube. Me encanta la pantalla grande del Samsung Galaxy S22 Ultra y también cómo puedo hacer que la imagen en imagen se reproduzca encima de otras aplicaciones. Fue fácil seguir viendo el vídeo mientras la tuiteaba en vivo en la misma pantalla.



Conecté un par de auriculares Bluetooth (OnePlus Buds) para que mi familia no tuviera que aguantarlo.

La "Nightography" del Samsung Galaxy S22 Ultra en acción. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

9:56 PM ET: He estado viendo la transmisión en vivo durante la última hora. Ahora la batería del Samsung Galaxy S22 Ultra se ha reducido al 25%.

10:14 PM ET: Hora de acostarse, pero primero unas cuantas tomas de "Nightography" Salgo, selecciono "Noche" en el menú "Más" de la aplicación Cámara y apunto el teléfono al cielo nocturno. Me quedo quieto mientras la larga exposición captura la imagen. El Samsung Galaxy S22 Ultra convierte la noche en día. Lástima que hubiera tantas nubes.

10:30 PM ET: La hora de acostarse y el teléfono termina la noche con una carga de batería del 20%.

Día 1: veredicto

Un buen primer día. El Samsung Galaxy S22 Ultra es un dispositivo lleno de vida y capaz que parece más un Note que como un teléfono de la serie S. Las cámaras son lo más destacado. Tengo preocupación sobre la duración de la batería, el calor y la facilidad con la que podría deslizarse de mis manos. Pronto tendréis más impresiones.